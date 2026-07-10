Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.Συγκεκριμένα, από τηθα ισχύειΣημειώνεται ότι,Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.