Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στηρίζει έμπρακτα την αριστεία και τη νέα γενιά με 365 υποτροφίες.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της απονομής υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο του προγράμματός της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Ο Άριστος των Αρίστων υπότροφος της ΕΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 Κωνσταντίνος Καρακάρας, απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της απονομής υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο του προγράμματός της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η Σοφία Ζαχαράκη - Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση της απονομής υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο του προγράμματός της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η Μελίνα Τραυλού - Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κατά την ομιλία της στην εκδήλωση της απονομής υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο του προγράμματός της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

"ΑΡΙΣΤΕΙΑ" ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ KYKLADES MARITIME CORPORATION 20 ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD 14 NEPTUNE LINES 13 THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC 13 ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 13 A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA 10 CENTROFIN MANAGEMENT INC. 10 STAR BULK CARRIERS CORP. 10 ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 10 ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC. / ALPHA GAS SA / PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD 9 TECHNOMAR SHIPPING INC. 9 CHANDRIS (HELLAS) INC. 8 ENESEL GROUP 8 MINERVA MARINE INC. 8 PROMINENCE MARITIME 7 TMS TANKERS LTD 7 CORAL SHIPPING CORP. 6 DANAOS CORPORATION 6 GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY SA 6 IONIC 6 OIL MARKETING & TRADING INTERNATIONAL FZC 6 AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT SA / HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER / ΖΩΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ 5 HELLENIC MUTUAL WAR RISKS ASSOCIATION 5 ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ 5 CHIOS NAVIGATION (HELLAS) LTD 4 LATSCO MARINE MANAGEMENT INC. 4 NAVIOS GROUP 4 SUN ENTERPRISES LTD 4 ALBERTA SHIPMANAGEMENT LTD 3 ALMI TANKERS SA / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 DORIAN (HELLAS) S.A / DORIAN LPG MANAGEMENT CORP. 3 EUROBULK LTD 3 FRANCO COMPANIA NAVIERA SA 3 J. LALIOTIS MARITIME 3 LAVINIA CORPORATION / LASKARIDIS SHIPPING 3 LYRAS FAMILY CHARITABLE TRUST 3 NEDA MARITIME / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 3 SPRING MARINE GROUP 3 ΕΙΡΗΝH - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 3 ΗΛΙΑΣ & ΚΟΡΙΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 3 ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ 3 ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC 2 ARISTON NAVIGATION CORP / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΥΛΑ 2 AVIN INTERNATIONAL LTD / ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 2 CAPITAL AXIS MARITIME CORP / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΜΑΔΙΑ / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ 2 CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP. 2 DRYLOG LTD / GASLOG LNG SERVICES LTD 2 EFSHIPPING COMPANY SA 2 IMS S.A 2 LARUS SA 2 LASKARIDIS MARITIME SA 2 M/MARITIME 2 METROSTAR MANAGEMENT CORP. 2 NAFTOMAR SHIPPING AND TRADING / NAFTOMAR TANKERS 2 OCEAN FREIGHTERS LIMITED 2 SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. 2 SEAVEN DRY MANAGEMENT INC / SEAVEN TANKERS MANAGEMENT INC 2 TSAKOS SHIPPING & TRADING SA / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Δρος ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ-ΤΣΑΚΟΥ 2 ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡH ΕΛΛΑΣ 2 ΑΝΤΩΝΗΣ Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΣ / TARGET GROUP 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΨΙΑΣ / ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 2 ΜΟΥΝΔΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2 ΜΟΥΝΔΡΕΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2 ΜΟΥΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΜΟΥΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 AIMS SHIPPING CORPORATION 1 ALLOCEANS SHIPPING CO LTD 1 ANGELAKOS (HELLAS) SA 1 APOLLONIA LINES SA 1 ASTRA SHIPMANAGEMENT INC. 1 ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD 1 CAPE SHIPPING S.A 1 CARLOVA MARITIME CO 1 CARRAS (HELLAS) SA 1 CASTOR 1 COMMON PROGRESS COMPANIA NAVIERA SA / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΠΑΤΕΡΑ 1 DELIA SHIPPING GROUP 1 DIANA SHIPPING SERVICES S.A 1 EFNAV COMPANY LTD 1 ELEMENT SHIPMANAGEMENT SA 1 FAFALIOS SHIPPING SA 1 GOURDOMICHALIS MARITIME SA 1 HALKIDON SHIPPING CORPORATION ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ (ΒΑΛΗΣ) ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 1 ISTIA MARITIME CO. 1 KASSIAN MARITIME LTD 1 LOTUS SHIPPING COMPANY LIMITED 1 LTL TRADING S.A 1 MEADWAY BULKERS LTD 1 MINOA MARINE LIMITED 1 NARVAL SHIPPING CORPORATION 1 NEREUS SHIPPING SA 1 NEW SHIPPING LIMITED 1 NIOVIS SHIPPING CO SA 1 PERFORMANCE SHIPPING MANAGEMENT INC. 1 PL SHIPPING CO 1 PLEIADES SHIPPING AGENTS S.A 1 POLEMBROS SHIPPING 1 PRIME TANKER MANAGEMENT INC. 1 ROSWELL TANKERS CORP. 1 STAVROS MEIMETIS FAMILY 1 VELOS TANKERS 1 W MARINE INC. 1 ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΚΑΝΙΔΗ 1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 1 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤ. ΝΤΑΪΦΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΝΤΑΪΦΑ 1 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ / ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΔΗ 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΣΟΥΡΑΒΛΑ 1 ΠΥΛΟΣ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής των 365 Υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στον εμβληματικό χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.Έχοντας θεσπίσει το ιδιαίτερα διευρυμένο πρόγραμμα «», καθώς και την υποτροφία με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», για την, τον άριστο των αρίστων, για την, τον πρώτο των πρώτων, θέτει διαχρονικά στο επίκεντρο του κοινωνικού της έργου την Παιδεία, την αριστεία και τη νέα γενιά, ακολουθώντας τη δέσμευσή της «».Εφέτος το πρόγραμμα υποτροφιών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα: κάθε ημέρα, η Ναυτιλία των Ελλήνων ενδυναμώνει τη νέα γενιά ανέρχεται σεΣυγκεκριμένα, χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 365 νέες και νέους αριστούχους, από 44 περιοχές της πατρίδας μας, ώστε να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 11 επιστημονικά πεδία, σε 19 χώρες, σε 119 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την επιλογή τους.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 365 υπότροφοι πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και έχουν επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και επιλέχθηκαν μεταξύ συνολικά 1.200 υποψηφίων. Την αξιολόγηση ανέλαβε η αρμόδια Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, με Πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Ξυλά, καθώς και τους κυρίους Νικόλα Βενιάμη, Ντίνο Καρούση και Αλέξανδρο Παππά. Στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης συνέδραμαν ως σύμβουλοι, οι ακαδημαϊκοί Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών στο London Business School και Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Αιματολογίας – Ογκολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως, επίσης, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Γιάννης Βακαρέλης.Οι υποτροφίες αφορούν σε σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.Το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι το πλέον διευρυμένο της χώρας, αποτελώντας ισχυρό πυλώνα του διαχρονικού ανθρωπιστικού αποτυπώματός της, το οποίο «αγκαλιάζει» τους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και αντιμετώπισης κρίσεων, έχοντας προσφέρει πάνω από 150.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.Κατά την έναρξη της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο για το αποτύπωμα της Ναυτιλίας των Ελλήνων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τον ηγετικό της ρόλο, τη στρατηγική της σημασία και τη συμβολή της στην οικονομία, την κοινωνία και την πατρίδα.Στη συνέχεια, την εκδήλωση χαιρέτισε ο, αναφέροντας:«Πριν από μερικά χρόνια ερχόμουν ως υπουργός με άλλο χαρτοφυλάκιο. Και με την καλή έννοια, ζήλευα αυτή την προσπάθεια. Τη στήριξη των ονείρων των νέων ανθρώπων να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Είμαι δίπλα στα νέα παιδιά.Αν ονειρεύεστε, ονειρεύομαι. Αν παλεύετε, παλεύω. Αν συζητάτε και σχεδιάζετε με τις οικογένειές σας, κι εγώ το ίδιο. Αν θέλετε να τα καταφέρετε στη ζωή, εγώ πολύ περήφανος.Τα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης έκλεισαν έναν κύκλο. Πρέπει να ξαναδώσουμε στα παιδιά μας την ελπίδα και τη δύναμη να σχεδιάσουν τη ζωή τους, να ερωτευτούν, να κάνουν την οικογένειά τους.Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο της ΕΕΕ, κ. Μελίνα Τραυλού, και όλους τους ανθρώπους του Εφοπλισμού και της Ένωσης.Κάθε μία υποτροφία είναι ένα λιθαράκι για να αναγεννηθεί αυτή η χώρα. Ώστε η επόμενη γενιά να ζήσει το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας: να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη.»Την εκδήλωση χαιρέτισε, επίσης, η Υ, η οποία σημείωσε:«Όταν η αξία συναντά την ευκαιρία, τότε η εκπαίδευση αλλάζει πραγματικά τις ζωές των νέων ανθρώπων. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το πρόγραμμα υποτροφιών «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», δίνοντας μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης σε φοιτητές και φοιτήτριες που ονειρεύονται, προσπαθούν και διεκδικούν με επιτυχία το μέλλον τους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο Μελίνα Τραυλού και όλα τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για τη σταθερή και ουσιαστική επένδυσή τους στην εκπαίδευση. Ειδικότερες ευχαριστίες, για το μεγάλο έργο ανακαίνισης της Ένωσης στα σχολεία μας στην Θεσσαλία, μετά τις πρόσφατες καταστροφές του 2023. Οι υποτροφίες του προγράμματος δεν αποτελούν μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και μια ισχυρή υπόμνηση, πως όταν η Πολιτεία και η κοινωνία ενώνουν δυνάμεις, δημιουργούν ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Στο Υπουργείο Παιδείας εργαζόμαστε πάνω σε έναν ξεκάθαρο στόχο: περισσότερες επιλογές και καλύτερες ευκαιρίες για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια. Με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ισχυρότερο, πιο εξωστρεφές και πιο σύγχρονο, που επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία και δίνει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση και προοπτική».Ακολούθησε η προβολή βίντεο για το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών της, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε η εξέλιξη και η διεύρυνση της πρωτοβουλίας, καθώς και η σημασία της για τις νέες και τους νέους που διακρίνονται για την αριστεία, το ήθος και την αφοσίωσή τους.Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι ίδιοι οι υπότροφοι, οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Συμβολικά, μίλησε ένας ή μία υπότροφος από κάθε επιστημονικό πεδίο, μεταφέροντας το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της υποτροφίας, της αριστείας και της διεκδίκησης των ονείρων τους. Η διαδικασία ξεκίνησε, τιμής ένεκεν, από τον «Άριστο των Αρίστων», τον υπότροφο που έλαβε την υποτροφία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών «Αριστεία».Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την, η οποία, εμφανώς συγκινημένη από τα λόγια των υποτρόφων, προσκάλεσε το κοινό, το οποίο ανταποκρίθηκε και χειροκρότησε όρθιο όλες και όλους τους νέους αριστούχους, σε μία ιδιαίτερα συγκινησιακή στιγμή.Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού τόνισε:« Ως άνθρωποι της θάλασσας γνωρίζουμε καλά ότι η δύναμη της Ναυτιλίας των Ελλήνων δεν βρίσκεται μόνο στην υπεροχή μας στις θάλασσες του κόσμου.Βρίσκεται στη σύνδεση με την πατρίδα...όπου η δύναμη που γεννιέται στη θάλασσα μετατρέπεται και σε ευκαιρίες για τους συνανθρώπους μας.Εφέτος, οι υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ανέρχονται σε 365. Όσες οι ημέρες του χρόνου.Κάθε ημέρα ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί.»Για εμάς, η σημασία του προγράμματος υποτροφιών μας δεν είναι μόνο η έμπρακτη στήριξη.Είναι η εμπιστοσύνη σε εσάς, που με συνέπεια, κόπο και αφοσίωση αποδεικνύετε ότι καμία σημαντική διαδρομή δεν χαρίζεται. Κατακτιέται.Πίσω από κάθε υποτροφία υπάρχει, μια προσωπική ιστορία συνεχούς προσπάθειας και πειθαρχίας, μια οικογένεια, μια προοπτική που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.Θέλω, από καρδιάς, να ευχαριστήσω τους 110 συναδέλφους μου που πίστεψαν στο όραμά μου και συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσής μας, αλλά και της χώρας.Συνενωθήκαμε, για μία ακόμα φορά για το κοινό καλό, επενδύοντας εκεί όπου κάθε προσφορά αποκτά τη μεγαλύτερη αξία. Στην κρίσιμη αφετηρία της ανέλιξης νέων ανθρώπων.Ως έθνος, έχουμε ανάγκη από νέες και νέους με τις δικές σας αξίες. Είμαι βέβαιη ότι η σημερινή εκδήλωση θα μείνει στη μνήμη σας ως στιγμή διάκρισης και στήριξης στην πορεία σας. Αλλά και ως υπενθύμιση ότι η προσωπική επιτυχία αποκτά τη μέγιστη δυναμική της όταν συνδέεται με τη συλλογική προκοπή. Ώστε, κάποια ημέρα, να σταθείτε κι εσείς, με τον δικό σας τρόπο, δίπλα σε έναν άλλον άνθρωπο.Έτσι προχωρούν οι κοινωνίες. Απλώνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, την κατάλληλη στιγμή.Η ουσιαστική παρακαταθήκη που μπορεί να αφήσει η μία γενιά στην επόμενη είναι οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει γι’ αυτήν.»Την εκδήλωση συντόνισε η κυρία Χριστίνα Καρλαύτη, Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος και Τμηματάρχης Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της απονομής υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο του προγράμματός της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.