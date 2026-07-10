Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού από τη HELLENiQ ENERGY

Βιωματικά περιβαλλοντικά προγράμματα σε έξι Δήμους, στο Θριάσιο Πεδίο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας της φύσης