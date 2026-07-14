Ο Γκλέτσος εξήγησε γιατί είχε πει «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»: Ήταν στρατηγική κίνηση, θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία
Ο Γκλέτσος εξήγησε γιατί είχε πει «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»: Ήταν στρατηγική κίνηση, θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία
Όταν ήμουν Δήμαρχος Στυλίδας ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια και φρίκαρα, είπε ο ηθοποιός, εξηγώντας γιατί οδηγήθηκε στην επίμαχη δήλωση
Χρόνια πίσω ανέτρεξε ο Απόστολος Γκλέτσος, θυμούμενος τη φράση «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές» που είχε πει σε συνέντευξή του. Μία δεκαετία μετά, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ωθήθηκε συνειδητά στην επίμαχη δήλωση, μετά από συζήτηση με την οικογένειά του. Στόχος του ήταν να στηρίξει ανήλικους ανθρώπους που δεχόνταν βία λόγω της σεξουαλικότητάς τους και να «χτυπήσει» την πατριαρχία.
Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στο vidcast «Anestea» και ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από δέκα χρόνια. Εξηγώντας με τη σειρά του, ποιος ήταν ο λόγος πίσω από αυτή, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε… γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα».
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός υποστήριξε πως θεώρησε χρέος του να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. «Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 32:00
Ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε πως, όταν ήταν Δήμαρχος Στυλίδας, πολλές γυναίκες είχαν απευθυνθεί σε εκείνον και του είχαν εκμυστηρευτεί πως βίαια περιστατικά σημειώνονταν μέσα στα σπίτια τους. «Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα».
Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν προχώρησε σε καταγγελίες στην Αστυνομία, φοβούμενος ότι θα κινδύνευε ακόμη και η ζωή ατόμων λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας. «Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει; Το 2012 να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν ότι υπάρχει μπούλινγκ. Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία» συμπλήρωσε.
Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στο vidcast «Anestea» και ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από δέκα χρόνια. Εξηγώντας με τη σειρά του, ποιος ήταν ο λόγος πίσω από αυτή, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε… γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα».
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός υποστήριξε πως θεώρησε χρέος του να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. «Έπρεπε να πω αυτό, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Άστο εκεί. Δεν θα το συνεχίσω, άστο εκεί, άστο εκεί», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 32:00
Ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε πως, όταν ήταν Δήμαρχος Στυλίδας, πολλές γυναίκες είχαν απευθυνθεί σε εκείνον και του είχαν εκμυστηρευτεί πως βίαια περιστατικά σημειώνονταν μέσα στα σπίτια τους. «Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή ήταν η πόρτα μου ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα».
Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν προχώρησε σε καταγγελίες στην Αστυνομία, φοβούμενος ότι θα κινδύνευε ακόμη και η ζωή ατόμων λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας. «Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει; Το 2012 να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν ότι υπάρχει μπούλινγκ. Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία» συμπλήρωσε.
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