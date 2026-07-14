Πετρέλαιο: Νέο άλμα 2% στις τιμές και υψηλό ενός μήνα μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Στο υψηλότερο επίπεδο ενός μήνα διαμορφώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για νέες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες