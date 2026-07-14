Πετρέλαιο: Νέο άλμα 2% στις τιμές και υψηλό ενός μήνα μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν
Πετρέλαιο: Νέο άλμα 2% στις τιμές και υψηλό ενός μήνα μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν
Στο υψηλότερο επίπεδο ενός μήνα διαμορφώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για νέες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες
Οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 2% την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, καθώς η επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν ενέτεινε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη του πολέμου διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού.
Ωστόσο, τα κέρδη των τιμών περιορίστηκαν από τις ανησυχίες ότι η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τελικά να περιορίσει τη ζήτηση για πετρέλαιο.
Το Brent έκλεισε με άνοδο 1,7% ή 1,43 δολάρια, στα 84,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,5% ή 1,20 δολάρια, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 79,34 δολάρια.
Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, το Brent έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου, ενώ το WTI κατέγραψε το υψηλότερο κλείσιμο από τις 15 Ιουνίου.
Η άνοδος αυτή διατήρησε το Brent σε τεχνικά υπεραγορασμένη ζώνη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.
Η νέα κλιμάκωση στηρίζει τις τιμές
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ritterbusch and Associates, η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά πετρελαίου.
Όπως σημειώνουν, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που ακολούθησαν την επαναφορά του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μέσα στην εβδομάδα.
Υπαναχώρηση Τραμπ για το τέλος 20%
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε τελικά το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στα πλοία που θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική προστασία, δηλώνοντας ότι προτιμά να προωθήσει επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του Κόλπου.
Είχαν προηγηθεί τρεις συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού κατά των ιρανικών πλοίων, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε το σχέδιο επιβολής του τέλους.
Λίγες ώρες πριν τεθεί σε εφαρμογή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά για όλα τα πλοία, πλην των ιρανικών, οδηγώντας προσωρινά τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ακόμη και σε αρνητικό έδαφος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, όμως, οι τιμές ανέκαμψαν, όταν έγινε γνωστό ότι ένας Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν ύστερα από πλήγμα ιρανικών πυραύλων cruise σε δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις αμφιβολίες για το κατά πόσο το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αποκλιμάκωση του πολέμου, ο οποίος συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και να τροφοδοτεί φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό.
Πληθωρισμός, Fed και ανησυχία για το ντίζελ
Στο μεταξύ, τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις τον Ιούνιο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας. Παρά τα στοιχεία αυτά, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να «κάνει τη δουλειά του», απαντώντας στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά χαμηλότερα επιτόκια για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.
Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια στις περιοχές Μπασκορτοστάν και Κρασνοντάρ, γεγονός που εντείνει τις πιέσεις στην αγορά προϊόντων διύλισης.
Οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει τη Μόσχα στον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, ωθώντας τις διεθνείς τιμές ακόμη υψηλότερα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμβόλαια ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 21% μέσα στον Ιούλιο, έναντι ανόδου περίπου 14% για το αμερικανικό αργό, με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων (crack spreads) να διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Στο επίκεντρο τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ
Η αγορά αναμένει πλέον τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ από το American Petroleum Institute (API) και την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,7 εκατ. βαρέλια.
Εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, θα πρόκειται για τη 13η μείωση αποθεμάτων στις τελευταίες 14 εβδομάδες, έναντι μείωσης 3,9 εκατ. βαρελιών την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι και μέσης πτώσης 1,5 εκατ. βαρελιών την τελευταία πενταετία (2021-2025).
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Ωστόσο, τα κέρδη των τιμών περιορίστηκαν από τις ανησυχίες ότι η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τελικά να περιορίσει τη ζήτηση για πετρέλαιο.
Το Brent έκλεισε με άνοδο 1,7% ή 1,43 δολάρια, στα 84,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,5% ή 1,20 δολάρια, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 79,34 δολάρια.
Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, το Brent έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου, ενώ το WTI κατέγραψε το υψηλότερο κλείσιμο από τις 15 Ιουνίου.
Η άνοδος αυτή διατήρησε το Brent σε τεχνικά υπεραγορασμένη ζώνη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.
Η νέα κλιμάκωση στηρίζει τις τιμές
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ritterbusch and Associates, η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά πετρελαίου.
Όπως σημειώνουν, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που ακολούθησαν την επαναφορά του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μέσα στην εβδομάδα.
Υπαναχώρηση Τραμπ για το τέλος 20%
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε τελικά το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στα πλοία που θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική προστασία, δηλώνοντας ότι προτιμά να προωθήσει επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του Κόλπου.
Είχαν προηγηθεί τρεις συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού κατά των ιρανικών πλοίων, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε το σχέδιο επιβολής του τέλους.
Λίγες ώρες πριν τεθεί σε εφαρμογή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά για όλα τα πλοία, πλην των ιρανικών, οδηγώντας προσωρινά τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ακόμη και σε αρνητικό έδαφος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, όμως, οι τιμές ανέκαμψαν, όταν έγινε γνωστό ότι ένας Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν ύστερα από πλήγμα ιρανικών πυραύλων cruise σε δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις αμφιβολίες για το κατά πόσο το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αποκλιμάκωση του πολέμου, ο οποίος συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και να τροφοδοτεί φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό.
Πληθωρισμός, Fed και ανησυχία για το ντίζελ
Στο μεταξύ, τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις τον Ιούνιο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας. Παρά τα στοιχεία αυτά, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να «κάνει τη δουλειά του», απαντώντας στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά χαμηλότερα επιτόκια για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.
Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια στις περιοχές Μπασκορτοστάν και Κρασνοντάρ, γεγονός που εντείνει τις πιέσεις στην αγορά προϊόντων διύλισης.
Οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει τη Μόσχα στον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, ωθώντας τις διεθνείς τιμές ακόμη υψηλότερα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμβόλαια ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 21% μέσα στον Ιούλιο, έναντι ανόδου περίπου 14% για το αμερικανικό αργό, με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων (crack spreads) να διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Στο επίκεντρο τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ
Η αγορά αναμένει πλέον τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ από το American Petroleum Institute (API) και την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,7 εκατ. βαρέλια.
Εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, θα πρόκειται για τη 13η μείωση αποθεμάτων στις τελευταίες 14 εβδομάδες, έναντι μείωσης 3,9 εκατ. βαρελιών την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι και μέσης πτώσης 1,5 εκατ. βαρελιών την τελευταία πενταετία (2021-2025).
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