Cardlink, a Worldline brand: Για τρίτη χρονιά Επίσημος Χορηγός του Piraeus Street Long Jump
Cardlink, a Worldline brand: Για τρίτη χρονιά Επίσημος Χορηγός του Piraeus Street Long Jump
Η Cardlink, μέλος της Worldline (Euronext:WLN), του Ευρωπαϊκού ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών, υποστήριξε και φέτος ως Επίσημος Χορηγός το Piraeus Street Long Jump, μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός που ενώνει τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου με το ευρύ κοινό
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προσελκύοντας πλήθος θεατών και προσφέροντας μοναδικές αθλητικές στιγμές εκτός σταδίου
Το 3ο Piraeus Street Long Jump, έχοντας ενταχθεί στη σειρά World Athletics Continental Tour, στην κατηγορία Silver, έφερε και πάλι το παγκόσμιο άλμα εις μήκος ανδρών και γυναικών στην καρδιά του Πειραιά, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πόλης σε μια μοναδική αρένα υψηλών διεθνών επιδόσεων.
Από τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του, η Cardlink υποστηρίζει σταθερά το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάδειξη του κλασικού αθλητισμού και την καινοτομία του, ως τον πρώτο αγώνα άλματος εις μήκος εκτός σταδίου στην Ελλάδα και ενός από τους κορυφαίους αντίστοιχους στην Ευρώπη.
Σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες στο άλμα εις μήκος από διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση μεταξύ των οποίων o Μίλτος Τεντόγλου. O δις Χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος, κατέρριψε δυο φορές το ρεκόρ αγώνα καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με άλμα στα 8.39μ.
Αναγνωρίζοντας το αθλητικό ιδεώδες ως πηγή έμπνευσης για όλους, η Cardlink, μέσα από αυτή τη διαχρονική στήριξη στη διοργάνωση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της, να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν διαχρονικές αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της εταιρικής της φιλοσοφίας όπως η καινοτομία, η αριστεία, η ενδυνάμωση και η προσήλωση στον στόχο.
Το 3ο Piraeus Street Long Jump, έχοντας ενταχθεί στη σειρά World Athletics Continental Tour, στην κατηγορία Silver, έφερε και πάλι το παγκόσμιο άλμα εις μήκος ανδρών και γυναικών στην καρδιά του Πειραιά, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πόλης σε μια μοναδική αρένα υψηλών διεθνών επιδόσεων.
Από τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του, η Cardlink υποστηρίζει σταθερά το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάδειξη του κλασικού αθλητισμού και την καινοτομία του, ως τον πρώτο αγώνα άλματος εις μήκος εκτός σταδίου στην Ελλάδα και ενός από τους κορυφαίους αντίστοιχους στην Ευρώπη.
Σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες στο άλμα εις μήκος από διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση μεταξύ των οποίων o Μίλτος Τεντόγλου. O δις Χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος, κατέρριψε δυο φορές το ρεκόρ αγώνα καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με άλμα στα 8.39μ.
Αναγνωρίζοντας το αθλητικό ιδεώδες ως πηγή έμπνευσης για όλους, η Cardlink, μέσα από αυτή τη διαχρονική στήριξη στη διοργάνωση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της, να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν διαχρονικές αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της εταιρικής της φιλοσοφίας όπως η καινοτομία, η αριστεία, η ενδυνάμωση και η προσήλωση στον στόχο.
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