Cardlink, a Worldline brand: Για τρίτη χρονιά Επίσημος Χορηγός του Piraeus Street Long Jump

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προσελκύοντας πλήθος θεατών και προσφέροντας μοναδικές αθλητικές στιγμές εκτός σταδίουΤο 3ο Piraeus Street Long Jump, έχοντας ενταχθεί στη σειρά World Athletics Continental Tour, στην κατηγορία Silver, έφερε και πάλι το παγκόσμιο άλμα εις μήκος ανδρών και γυναικών στην καρδιά του Πειραιά, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πόλης σε μια μοναδική αρένα υψηλών διεθνών επιδόσεων.Από τον πρώτο χρόνο υλοποίησής του, η Cardlink υποστηρίζει σταθερά το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάδειξη του κλασικού αθλητισμού και την καινοτομία του,και ενός από τους κορυφαίους αντίστοιχους στην Ευρώπη.Σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες στο άλμα εις μήκος από διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση μεταξύ των οποίων oO δις Χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος, κατέρριψεΑναγνωρίζοντας το αθλητικό ιδεώδες ως πηγή έμπνευσης για όλους, η Cardlink, μέσα από αυτή τη διαχρονική στήριξη στη διοργάνωση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της, να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν διαχρονικές αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της εταιρικής της φιλοσοφίας όπως