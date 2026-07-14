Γκούμας στο Protothema Sports: Εβαλα το γκολ στη Γιουβέντους και ο Καραγκούνης ακόμα διαμαρτυρόταν στον διαιτητή, δείτε βίντεο

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του protothema.gr και αναφέρθηκε στο Μουντιάλ 2026, ενώ μοιράστηκε και μια ιστορία από τις εποχές του στον Παναθηναϊκό