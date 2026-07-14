Γκούμας στο Protothema Sports: Εβαλα το γκολ στη Γιουβέντους και ο Καραγκούνης ακόμα διαμαρτυρόταν στον διαιτητή, δείτε βίντεο
Γκούμας στο Protothema Sports: Εβαλα το γκολ στη Γιουβέντους και ο Καραγκούνης ακόμα διαμαρτυρόταν στον διαιτητή, δείτε βίντεο
Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του protothema.gr και αναφέρθηκε στο Μουντιάλ 2026, ενώ μοιράστηκε και μια ιστορία από τις εποχές του στον Παναθηναϊκό
Ο Γιάννης Γκούμας είναι με διαφορά ο αμυντικός με τα ωραιότερα γκολ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως επιθετικός. Τον Σεπτέμβριο του 2000 ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Γιουβέντους στο «Ντέλε Άλπι» για τους ομίλους του Champions League. Το σκορ άνοιξε στο 35' με αυτογκόλ του Νικοπολίδη, αλλά δέκα λεπτά αργότερα ο Γιάννης Γκούμας έβαλε ένα απίθανο γκολ.
Ο Γιώργος Καραγκούνης εκτέλεσε ένα φάουλ από μακριά, η μπάλα βρήκε στο τοίχος των παικτών της Γιουβέντους, επέστρεψε πίσω και ο Γκούμας με μια ρουκέτα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα Φαν ντερ Σαρ. Ενα γκολ που έμεινε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου παρά την ήττα με 2-1 από τους Ιταλούς.
Μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr σήμερα, ο Γιάννης Γκούμας θυμήθηκε εκείνο το γκολ λέγοντας μια αστεία ιστορία. Οπως είπε ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, ο θερμόαιμος Γιώργος Καραγκούνης διαμαρτυρόταν έξαλλα στον διαιτητή μετά την εκτέλεση του φάουλ για χέρι των αμυντικών της Γιουβέντους και δεν είδε ποτέ το γκολ. «Ο Καραγκούνης διαμαρτυρόταν ακόμα και αφού πήγε η μπάλα στα δίχτυα. Του φώναζα ''Γιώργο, το βάλαμε''» είπε αστειευόμενος και πρόσθεσε ο Γιάννης Γκούμας: «για εμένα είναι ο καλύτερος Ελληνας ποδοσφαιριστής διαχρονικά».
Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στο Μουντιάλ με τον καλεσμένο του Protothema Sports να θυμάται πως είχε αντιμετωπίσει τον νυν προπονητή της Ισπανίας, Ντε λα Φουέντε όταν ήταν στα κλιμάκια της εθνικής Ελλάδας. «Τα είχε σαρώσει όλα με τους μικρούς και πήρε και το Euro με την πρώτη ομάδα», δήλωσε.
«Οι Γάλλοι έχουν το καλύτερο ρόστερ, αλλά μην ξεγράφουμε την Ισπανία που είναι μια ομάδα που με τον προπονητή έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα. Το ταλέντο των Ισπανών δεν πρέπει να το υποτιμούν. Αν κάποιος μπορεί να αποκλείσει τη Γαλλία είναι η Ισπανία» επισήμανε ακόμα.
Σχόλια έκανε ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός και για το Αργεντινή-Αγγλία αύριο στα ημιτελικά του Παγκοσμίου. «Ολοι λένε ότι θέλουν τον Μέσι στον τελικό να το πάρει ξανά, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι Άγγλοι είναι καλύτερη ομάδα. Αν ο Μέσι δεν είναι καλά, η Αργεντινή δεν έχει λύσεις. Οι Αγγλοι είναι σε κατάσταση που μπορούν να φτάσουν τελικό και κάποια στιγμή να πάρουν κι αυτοί ένα τρόπαιο. Εχουν μεγαλύτερες πιθανότητες οι Άγγλοι για να περάσουν στον τελικό».
Ο Γιώργος Καραγκούνης εκτέλεσε ένα φάουλ από μακριά, η μπάλα βρήκε στο τοίχος των παικτών της Γιουβέντους, επέστρεψε πίσω και ο Γκούμας με μια ρουκέτα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα Φαν ντερ Σαρ. Ενα γκολ που έμεινε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου παρά την ήττα με 2-1 από τους Ιταλούς.
Μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr σήμερα, ο Γιάννης Γκούμας θυμήθηκε εκείνο το γκολ λέγοντας μια αστεία ιστορία. Οπως είπε ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, ο θερμόαιμος Γιώργος Καραγκούνης διαμαρτυρόταν έξαλλα στον διαιτητή μετά την εκτέλεση του φάουλ για χέρι των αμυντικών της Γιουβέντους και δεν είδε ποτέ το γκολ. «Ο Καραγκούνης διαμαρτυρόταν ακόμα και αφού πήγε η μπάλα στα δίχτυα. Του φώναζα ''Γιώργο, το βάλαμε''» είπε αστειευόμενος και πρόσθεσε ο Γιάννης Γκούμας: «για εμένα είναι ο καλύτερος Ελληνας ποδοσφαιριστής διαχρονικά».
Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στο Μουντιάλ με τον καλεσμένο του Protothema Sports να θυμάται πως είχε αντιμετωπίσει τον νυν προπονητή της Ισπανίας, Ντε λα Φουέντε όταν ήταν στα κλιμάκια της εθνικής Ελλάδας. «Τα είχε σαρώσει όλα με τους μικρούς και πήρε και το Euro με την πρώτη ομάδα», δήλωσε.
«Οι Γάλλοι έχουν το καλύτερο ρόστερ, αλλά μην ξεγράφουμε την Ισπανία που είναι μια ομάδα που με τον προπονητή έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα. Το ταλέντο των Ισπανών δεν πρέπει να το υποτιμούν. Αν κάποιος μπορεί να αποκλείσει τη Γαλλία είναι η Ισπανία» επισήμανε ακόμα.
Σχόλια έκανε ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός και για το Αργεντινή-Αγγλία αύριο στα ημιτελικά του Παγκοσμίου. «Ολοι λένε ότι θέλουν τον Μέσι στον τελικό να το πάρει ξανά, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι Άγγλοι είναι καλύτερη ομάδα. Αν ο Μέσι δεν είναι καλά, η Αργεντινή δεν έχει λύσεις. Οι Αγγλοι είναι σε κατάσταση που μπορούν να φτάσουν τελικό και κάποια στιγμή να πάρουν κι αυτοί ένα τρόπαιο. Εχουν μεγαλύτερες πιθανότητες οι Άγγλοι για να περάσουν στον τελικό».
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