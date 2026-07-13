Κλαδική Μελέτη ICAP CRIF:Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία 5ετία.

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Το συνολικό μέγεθος αγοράς (έσοδα) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης τουτην περίοδο 2021-2025, ως αποτέλεσμα και της συνεχούς αύξησης της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας.Ο ρόλος του ξενοδοχειακού κλάδου ως συνιστώσα του τουριστικού κυκλώματος κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, ηστη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στοτο(€32,4 δισ.), ενώ συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, ηφθάνει στοτου ΑΕΠ το ίδιο έτος., Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF αναφέρει ότι, τοοιξένων τουριστών κατέγραψαν νέο ρεκόρ, καθώς άγγιξαν τον αριθμό των, σημειώνοντας αύξησησε σχέση με το 2024. Ανοδικά όμως κινήθηκαν και τα τουριστικά έσοδα τα οποία ανήλθαν στο ύψος τωντο, αυξημένα κατάσε σχέση με το 2024. Η ανοδική πορεία της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα τα τελευταία έτη, είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων όπως, η θεώρησή της ως ασφαλής τουριστικός προορισμός, η βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας καθώς και η συστηματική διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό. Αναφορικά με το, το πρώτο 4μηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά, οι δε ταξιδιωτικές εισπράξεις καταγράφουν άνοδο 37%, μέρος της οποίας προέρχεται και από την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι (+8,1%).Έτος βάσης 2021:100 Πηγή: ICAP CRIF A.E.Βάσει των αποτελεσμάτων της κλαδικής μελέτης της ICAP CRIF, μετά την κάμψη που εμφάνισαν οι συνολικέςστα διάφορα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας το 2020, ανάκαμψη εμφανίζουν από το 2021, ενώ τοανήλθαν σε σχεδόν(αύξηση). Οι αλλοδαποί τουρίστες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία πελατών των ξενοδοχείων της χώρας, καθώς αντιπροσωπεύουν τοπερίπου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ετήσια βάση. Η μέση ετήσιατων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας διαμορφώθηκε το 2024 σε, από 55% το 2023.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, τολειτούργησαν σε ολόκληρη τη χώραέναντι 9.732 μονάδων το 2010 (σωρευτική αύξηση 4%). Σχετικά με την κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού κατά κατηγορία, τα περισσότερα είναι ξενοδοχεία δύο αστέρων (2*), ο αριθμός των οποίων ανήλθε σε 3.215 το 2025 (μερίδιο 32% επί του συνόλου), με το συνολικό αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών να ξεπερνά τιςΣύμφωνα με όσα αναφέρει ο, Senior Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, o οποίoς και επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, με οδηγό τη διαρκή άνοδο της τουριστικής κίνησης, η αγορά των ξενοδοχείων 3, 4 και 5 αστέρων παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική από το 2021. Τα συνολικά έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό (CAGR)κατά την περίοδο 2021-2025. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ο ξενοδοχειακός κλάδος πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα το “rebound” (το 2022), καθώς το συνολικό μέγεθος αγοράς ξεπέρασε κατά πολύ το επίπεδο μεγέθους του 2019 (προ πανδημίας). Το, ταεκτιμάται ότι απέσπασαν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία της ξενοδοχειακής αγοράς, αντιπροσωπεύοντας περίπου το. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων με μερίδιοκαι τα 3 αστέρων μεΟι μεγαλύτεροι(22 συνολικά) ελέγχουν συνολικάκαι πάνω απόΑπό την πλευρά των, εκτιμάται ότι περισσότερα απόανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση αυτών. Ηγετικές θέσεις στην αγορά καταλαμβάνουν η ξενοδοχειακή αλυσίδα GRECOTEL, ο όμιλος SANI / IKOS και ο όμιλος ΜΗΤΣΗ, οι οποίοι εκτιμάται ότι ελέγχουν από κοινού τοτης ξενοδοχειακής αγοράς. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, οι 16 μεγαλύτεροι ξενοδοχειακοί όμιλοι ελέγχαν από κοινού τοπερίπου της ξενοδοχειακής αγοράς σε αξία (πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων).Η Ελλάδα ως ένα διεθνές τουριστικό «προϊόν», εξακολουθεί να αποτελείγια νέες τουριστικές επενδύσεις, προσελκύοντας συνεχώς μεγάλα brands στο προσφερόμενο τουριστικό της χαρτοφυλάκιο, κάτι που φαίνεται από τα συνεχή deals κυρίως στο κομμάτι της φιλοξενίας. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την αναβάθμιση εν λειτουργία ξενοδοχείων και resorts, την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων μονάδων ή παλαιών κτιρίων που μπορούν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία, καθώς και ακίνητα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) που διατίθενται μέσω πλειστηριασμών. Σημαντικό μέρος της αξίας των ξενοδοχειακών επενδύσεων αφορά την Αττική. Η συνεχής άνοδος του ελληνικού τουρισμού, επιτείνει τη διάθεση νέων διεθνών παικτών (μεγάλα brands και ιδιωτικά κεφάλαια) να εισέλθουν και στην αθηναϊκή ξενοδοχειακή αγορά. Μικρές all suite μονάδες και boutique hotels αναπτύσσονται συνεχώς πέριξ και εντός του κέντρου, ενώ καθιερώνεται πλέον και η τάση του aparthotel, το οποίο συνεχώς κερδίζει έδαφος.Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκετων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (5*, 4* και 3*) για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 81 εταιρειών για τη διετία 2023-2024. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις των 81 επιχειρήσεων αυξήθηκαν μόλις κατά 2,0% το 2024 έναντι του 2023, ενώ τα μικτά κέρδη παρέμειναν στα ίδια επίπεδα την εξεταζόμενη περίοδο λόγω της συγκράτησης του κόστους πωλήσεων. Μειωμένα ήταν τα κέρδη EBITDA (-6,5%) τα οποία και διαμορφώθηκαν σε €877 εκατ. το 2024.