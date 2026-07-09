ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού

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-Μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλιση με την εγγύηση και την τεχνογνωσία της ΔΕΗ-Σταθερή, προσυμφωνημένη χρέωση της παραγόμενης ενέργειας για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση 20% ετησίως στον λογαριασμό του σπιτιού και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεωνΗ ΔΕΗ παρουσιάζει ταγια το σπίτι καιγια την επιχείρηση, δύο ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της για άμεση εξοικονόμηση, η ΔΕΗ εισάγει στην ελληνική αγορά μια νέα φιλοσοφία λύσεων γύρω από τα φωτοβολταϊκά.Μέσα από τις λύσεις αυτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 8.500 kWh, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειαςΟι πελάτες δεν χρειάζεται να επενδύσουν δικά τους κεφάλαια, καθώς το κόστος καλύπτεται από την ενέργεια που παράγει το σύστημα στη στέγη τους, με μια σταθερή, προσωποποιημένη τιμή (€/kWh) κλειδωμένη για 10 χρόνια.Τοσχεδιάστηκε για οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, με, χωρίς επένδυση σε φωτοβολταϊκό εξοπλισμό.Η ΔΕΗ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.Εξοικονόμηση τουλάχιστον 20% ετησίως στο κόστος κατανάλωσης.Πλήρης τεχνική υποστήριξη, απομακρυσμένη επιτήρηση, ετήσιος έλεγχος, καθαρισμός και ασφαλιστική κάλυψη του συστήματος από τη ΔΕΗ για όλη τη διάρκεια της 10ετούς σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ιδιώτη.Επιλογή προσθήκης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής παραγωγής.Για τις επιχειρήσεις, η προβλεψιμότητα των λειτουργικών εξόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Το ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro προσφέρει μια σύγχρονη ενεργειακή υποδομή χωρίς να δεσμεύει εταιρικά κεφάλαια ή γραμμές τραπεζικής χρηματοδότησης.Σταθερή, συμφωνημένη τιμή χρέωσης για την παραγόμενη ενέργεια για 10 έτη, προσφέροντας απόλυτη προβλεψιμότητα στα εταιρικά έξοδα.Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε σταδίου της διαδικασίας, από τη μελέτη και τη σύνδεση στο δίκτυο, μέχρι τη συνεχή συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.Άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της επιχείρησης, ενισχύοντας το προφίλ βιωσιμότητας της.Δυνατότητα ενσωμάτωσης μπαταρίας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σύμφωνα με το προφίλ λειτουργίας της επιχείρησης.