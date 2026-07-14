ΣΥΡΙΖΑ: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα - Σωρηδόν οι παραιτήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα - Σωρηδόν οι παραιτήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις
Δραματική η αλλαγή συσχετισμών για τον ΣΥΡΙΖΑ που διαθέτει πλέον 20 βουλευτές και έπεσε στην τέταρτη θέση, πίσω από το ΚΚΕ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα σε λίγες ώρες ακόμη τρεις βουλευτές αποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, προκαλώντας νέα ισχυρή πολιτική αναταραχή και οδηγώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, στην τέταρτη θέση, πίσω και από το ΚΚΕ.
Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρήλου, την αποχώρησή του ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος βουλευτής.
Οι τρεις αποχωρήσεις μέσα στην ίδια ημέρα αλλάζουν δραματικά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον μόλις 20 βουλευτές, χάνοντας την τρίτη θέση στη Βουλή, καθώς υποχωρεί πίσω από το ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές. Ενδεικτικό της δραματικής υποχώρησης της κοινοβουλευτικής του δύναμης, είναι ότι στις εκλογές του Ιουνίου 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει την δεύτερη θέση με 47 έδρες!
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο Γιώργος Ψυχογιός όσο και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος κινούνται προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, ενισχύοντας τα σενάρια για περαιτέρω ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Ψυχογιός γνωστοποιεί την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την Κορινθία ως ανεξάρτητος βουλευτής.
Νωρίτερα, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, ανακοινώνοντας την ανεξαρτητοποίησή του, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο και δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή, τονίζοντας ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα προκύψει μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες και όχι από συμφωνίες κορυφής.
Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος επίσης ενημέρωσε με επιστολή τον Πρόεδρο της Βουλής ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής.
Το νέο κύμα αποχωρήσεων έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες ανακατατάξεις που καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την αποχώρηση του Συμεών Κεδίκογλου αλλά και της Κατερίνας Νοτοπούλου από το βουλευτικό αξίωμα.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 ως προς την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα ο κ. Κεδίκογλου σημείωσε:
«Το είχα προαναγγείλει. Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά, πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα. Αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κ. Τσίπρα. Έκανα αυτό που έλεγα. Για εμένα ήταν θέμα συνέπειας, λόγων και έργων. Κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θεώρησα ότι ο δρόμος της παραίτησης ήταν ο πιο σωστός».
Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Ψυχογιού
Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρήλου, την αποχώρησή του ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος βουλευτής.
Οι τρεις αποχωρήσεις μέσα στην ίδια ημέρα αλλάζουν δραματικά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον μόλις 20 βουλευτές, χάνοντας την τρίτη θέση στη Βουλή, καθώς υποχωρεί πίσω από το ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές. Ενδεικτικό της δραματικής υποχώρησης της κοινοβουλευτικής του δύναμης, είναι ότι στις εκλογές του Ιουνίου 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει την δεύτερη θέση με 47 έδρες!
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο Γιώργος Ψυχογιός όσο και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος κινούνται προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, ενισχύοντας τα σενάρια για περαιτέρω ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Ψυχογιός γνωστοποιεί την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την Κορινθία ως ανεξάρτητος βουλευτής.
Νωρίτερα, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, ανακοινώνοντας την ανεξαρτητοποίησή του, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο και δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή, τονίζοντας ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα προκύψει μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες και όχι από συμφωνίες κορυφής.
Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος επίσης ενημέρωσε με επιστολή τον Πρόεδρο της Βουλής ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής.
Το νέο κύμα αποχωρήσεων έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες ανακατατάξεις που καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την αποχώρηση του Συμεών Κεδίκογλου αλλά και της Κατερίνας Νοτοπούλου από το βουλευτικό αξίωμα.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 ως προς την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα ο κ. Κεδίκογλου σημείωσε:
«Το είχα προαναγγείλει. Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά, πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα. Αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κ. Τσίπρα. Έκανα αυτό που έλεγα. Για εμένα ήταν θέμα συνέπειας, λόγων και έργων. Κάνω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θεώρησα ότι ο δρόμος της παραίτησης ήταν ο πιο σωστός».
Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Ψυχογιού
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