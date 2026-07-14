ΣΥΡΙΖΑ: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα - Σωρηδόν οι παραιτήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις

Δραματική η αλλαγή συσχετισμών για τον ΣΥΡΙΖΑ που διαθέτει πλέον 20 βουλευτές και έπεσε στην τέταρτη θέση, πίσω από το ΚΚΕ