Αναφορές για εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, 4 τραυματίες από ιρανική επίθεση σε πολεμικό πλοίο του Κουβέιτ
Αναφορές για εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, 4 τραυματίες από ιρανική επίθεση σε πολεμικό πλοίο του Κουβέιτ
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Ιράν εκτόξευσε νωρίτερα προς το Κουβέιτ έναν βαλλιστικό πύραυλο, πέντε πυραύλους κρουζ και 33 drones, τα οποία αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους
Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έπληξαν σκάφος των ναυτικών δυνάμεων της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα μέλη του προσωπικού, την ώρα που υπάρχουν αναφορές για νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Ιράν εκτόξευσε νωρίτερα προς το Κουβέιτ έναν βαλλιστικό πύραυλο, πέντε πυραύλους κρουζ και 33 drones, τα οποία αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους.
Το υπουργείο πρόσθεσε ότι στόχος των επιθέσεων έγιναν και πολιτικές υποδομές, ενώ θραύσματα έπεσαν σε διάφορα σημεία της χώρας, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Ιράν εκτόξευσε νωρίτερα προς το Κουβέιτ έναν βαλλιστικό πύραυλο, πέντε πυραύλους κρουζ και 33 drones, τα οποία αναχαιτίστηκαν στο σύνολό τους.
Το υπουργείο πρόσθεσε ότι στόχος των επιθέσεων έγιναν και πολιτικές υποδομές, ενώ θραύσματα έπεσαν σε διάφορα σημεία της χώρας, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Δείτε βίντεο
Σημειώνεται ότι λίγη ώρα πριν υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά στην πόλη Αβάζ, στο νότιο Ιράν.
Kuwait's military announced that one of its naval vessels was attacked during the latest events. According to the official statement, four service members were injured and are in stable condition https://t.co/gSlnL6Au91 pic.twitter.com/wmgzdJ0IW2— DDF NEWS (@ddfmarketing1) July 14, 2026
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