Σπαρακτικές σκηνές στον Πειραιά για το τραγικό τέλος του ζευγαριού σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ: «Το κορίτσι μου το έχασα» φώναζε η μητέρα της 24χρονης

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και η 24χρονη δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.