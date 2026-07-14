Σπαρακτικές σκηνές στον Πειραιά για το τραγικό τέλος του ζευγαριού σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ: «Το κορίτσι μου το έχασα» φώναζε η μητέρα της 24χρονης
Σπαρακτικές σκηνές στον Πειραιά για το τραγικό τέλος του ζευγαριού σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ: «Το κορίτσι μου το έχασα» φώναζε η μητέρα της 24χρονης
Δικηγόρος ο 28χρονος, ασκούμενη η 24χρονη - Σε σοκ η γειτονιά από την τραγική απώλεια, συγκλονιστικές μαρτυρίες περιοίκων
Σε σοκ παραμένουν οι κάτοικοι στη γειτονιά του Πειραιά, όπου νωρίτερα ένα νεαρό ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου. Οι περίοικοι δηλώνουν ότι οι τραγικές φωνές των χαροκαμένων γονιών ήταν αυτές που τους έκαναν να αντιληφθούν ότι κάτι κακό συνέβη.
Πρόκειται για τον 28χρονο Ιάσονα, δικηγόρο στο επάγγελμα και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρο.
«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ μια κάτοικος της περιοχής που συγκλονίζει με την περιγραφή της.
«Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα... Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του... Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις», αναφέρει ένας άλλος κάτοικος της περιοχής.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος Ιάσονας ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον αθλητισμό. Συμμετείχε ενεργά στην ποδοσφαιρική ομάδα δικηγόρων «ΔΡΑΚΩΝ», όπου, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τη συνεργατικότητά του μέσα στην ομάδα. Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου που ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν απαντούσε στις κλήσεις του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.
Δείτε φωτογραφίες
Πρόκειται για τον 28χρονο Ιάσονα, δικηγόρο στο επάγγελμα και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρο.
«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά... Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», δήλωσε στην ΕΡΤ μια κάτοικος της περιοχής που συγκλονίζει με την περιγραφή της.
«Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα... Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του... Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις», αναφέρει ένας άλλος κάτοικος της περιοχής.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος Ιάσονας ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον αθλητισμό. Συμμετείχε ενεργά στην ποδοσφαιρική ομάδα δικηγόρων «ΔΡΑΚΩΝ», όπου, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τη συνεργατικότητά του μέσα στην ομάδα. Το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου που ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν απαντούσε στις κλήσεις του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.
Δείτε φωτογραφίες
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και η 24χρονη δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.
Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
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