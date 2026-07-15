H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες
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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Σεϋχέλλες

H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες

Η πρώην παίχτρια του My Style Rocks απολαμβάνει την περίοδο μετά τον χωρισμό της

H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες
27 ΣΧΟΛΙΑ
Τη μοναξιά της, καθώς από τον Ιανουάριο είναι μόνη της μετά τον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, απολαμβάνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Αυτή τη φορά η πρώην παίχτρια του My Style Rocks βρέθηκε στις Σεϋχέλλες με έναν φίλο της.

Η ίδια, μάλιστα, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το ταξίδι αυτό, αναρτώντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από το αφρόλουτρο που απόλαυσαν μαζί.

H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες
H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες
H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες


«Σεϋχέλλες… πάντα στην καρδιά μου 🌺 Κάποια μέρη και στιγμές μένουν μαζί μας για πάντα… ειδικά όταν τα μοιράζομαι με αληθινούς φίλους που κάνουν κάθε στιγμή αξέχαστη!» έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και πρόσθεσε:

«Ένα ταξίδι για δύο… και συνεχίζουμε ✨ Κυνηγώντας νέους προορισμούς, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και ζώντας κάθε περιπέτεια στο έπακρο. 🌍».


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