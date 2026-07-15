H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές στις Σεϋχέλλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς, δείτε φωτογραφίες

Αυτή τη φορά η πρώην παίχτρια του My Style Rocks βρέθηκε στις Σεϋχέλλες με έναν φίλο της.
Η ίδια, μάλιστα, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το ταξίδι αυτό, αναρτώντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από το αφρόλουτρο που απόλαυσαν μαζί.
«Σεϋχέλλες… πάντα στην καρδιά μου 🌺 Κάποια μέρη και στιγμές μένουν μαζί μας για πάντα… ειδικά όταν τα μοιράζομαι με αληθινούς φίλους που κάνουν κάθε στιγμή αξέχαστη!» έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και πρόσθεσε:
«Ένα ταξίδι για δύο… και συνεχίζουμε ✨ Κυνηγώντας νέους προορισμούς, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και ζώντας κάθε περιπέτεια στο έπακρο. 🌍».
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