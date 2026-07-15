Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε «δημοσκόπηση» για το αν μοιάζει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ: «Έχω μπλέξει άσχημα», δείτε βίντεο
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Κατερίνα Καραβάτου Έρλινγκ Χάαλαντ Νορβηγία Χρήστος Φερεντίνος

Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε «δημοσκόπηση» για το αν μοιάζει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ: «Έχω μπλέξει άσχημα», δείτε βίντεο

Δείτε τι απάντησαν οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού στον οποίο κάνει εκπομπή η Κατερίνα Καραβάτου

Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε «δημοσκόπηση» για το αν μοιάζει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ: «Έχω μπλέξει άσχημα», δείτε βίντεο
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Θύμα της Χάαλαντ-μανία (σ.σ. ο επιθετικός της εθνικής Νορβηγίας και της Μάντσεστερ Σίτι) έπεσε και η Κατερίνα Καραβάτου.

Στη σκιά της τρέλας που προκάλεσε το μοντέλο από τη Ρωσία που λένε ότι είναι «φτυστό» ο Νορβηγός επιθετικός, η Κατερίνα Καραβάτου έγινε... ερώτημα σε παρόμοια δημοσκόπηση.

«Ρε Κατερίνα ποιον μου θυμίζεις; Για μάζεψε λίγο το μαλλί εδώ; Ρε συ ξέρεις με ποιον είσαι ίδια; Είσαι ίδια ο Χάαλαντ» της είπε ο συμπαρουσιαστής της Καραβάτου στην εκπομπή του dromos FM, Γιάννης Κορδώνης, με τον έτερο συμπαρουστιατή, Χρήστο Φερεντίνο, να δείχνει στον φακό μια φωτογραφία του σταρ της εθνικής Νορβηγίας που έλαμψε στο φετινό Μουντιάλ.

Ανεβάζοντας το βίντεο στο Instagram, η Κατερίνα Καραβάτου αναρωτήθηκε «μα ρε παιδιά, μοιάζω εγώ με τον Χάαλαντ;».

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι «το σκορ αυτού το αγώνα» έληξε με το «μοιάζω με τον Erling μ ένα συντριπτικό 68-32…».

«Ο Χρήστος με παρηγόρησε λέγοντας πως είναι κορυφαίος σκόρερ στην premier league… Ο Γιάννης απλά γελούσε εις βάρος μου… δηλαδή μια συνηθισμένη μέρα στον ΔΡΟΜΟ 89,8. Εχω μπλέξει άσχημα» κατέληξε στην ανάρτηση της η Κατερίνα Καραβάτου.

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