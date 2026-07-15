Εξώφυλλο στο Playboy η Κάρα Ντελεβίν: «Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα», δείτε βίντεο

Το 33χρονο μοντέλο ποζάρει στο εξώφυλλο του περιοδικού φορώντας μόνο έναν κορσέ από PVC.
Όπως γράφει το Playboy για να προωθήσει το τεύχος, «η Κάρα Ντελεβίν γράφει ιστορία στο απόγειο της δόξας της. Γίνεται η πρώτη λεσβία που εμφανίζεται στο έντυπο εξώφυλλο. Φορώντας ένα Bunny Suit έγινε το πρώτο σούπερ μόντελ που το κάνει αυτό μετά την Κέιτ Μος το 2014».
Στο promo βίντεο για το τεύχος αυτό, η Κάρα Ντελεβίν μιλάει για τη σχέση με το... αιδοίο της, την αντίδραση της συντρόφου της στις φωτογραφίες αλλά και τον νέο της δίσκο.
«Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα. Μας πήρε λιγο καιρό» λέει το 33χρονο μοντέλο γελώντας. Στο ίδιο πνεύμα προσθέτει «έχει πλάκα να είσαι γυμνή».
«Μου αρέσει το αίσθημα της ελευθερίας και το να μου ανήκει το σώμα μου και η σεξουαλικότητά μου. Για πρώτη φορά ένιωσα α ότι είναι επιλογή μου να είμαι γυμνή για ένα περιοδικό» προσθέτει.
Κλείσιμο
Η ίδια περιγράφει, τέλος, τι συνέβη όταν έστειλε τις φωτογραφίες στη σύντροφό της: «Μου έγραψε "είσαι τόσο όμορφη" κι εγώ της είπα "είμαι ένα ανόητο μωρό που υποδύεται ότι είναι μια σέξι γυναίκα"».
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας