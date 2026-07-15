Εξώφυλλο στο Playboy η Κάρα Ντελεβίν: «Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα», δείτε βίντεο
GALA
Κάρα Ντελεβίν Playboy περιοδικό λεσβία

Εξώφυλλο στο Playboy η Κάρα Ντελεβίν: «Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα», δείτε βίντεο

Όπως γράφει το Playboy για να προωθήσει το τεύχος, «η Κάρα Ντελεβίν γράφει ιστορία στο απόγειο της δόξας της. Γίνεται η πρώτη λεσβία που εμφανίζεται στο έντυπο εξώφυλλο»

Εξώφυλλο στο Playboy η Κάρα Ντελεβίν: «Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα», δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Την πιο σέξι φωτογράφισή της πραγματοποίησε για λογαριασμό του περιοδικού Playboy η Κάρα Ντελεβίν.

Το 33χρονο μοντέλο ποζάρει στο εξώφυλλο του περιοδικού φορώντας μόνο έναν κορσέ από PVC.

Όπως γράφει το Playboy για να προωθήσει το τεύχος, «η Κάρα Ντελεβίν γράφει ιστορία στο απόγειο της δόξας της. Γίνεται η πρώτη λεσβία που εμφανίζεται στο έντυπο εξώφυλλο. Φορώντας ένα Bunny Suit έγινε το πρώτο σούπερ μόντελ που το κάνει αυτό μετά την Κέιτ Μος το 2014».

Εξώφυλλο στο Playboy η Κάρα Ντελεβίν: «Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα», δείτε βίντεο


Στο promo βίντεο για το τεύχος αυτό, η Κάρα Ντελεβίν μιλάει για τη σχέση με το... αιδοίο της, την αντίδραση της συντρόφου της στις φωτογραφίες αλλά και τον νέο της δίσκο.

«Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα. Μας πήρε λιγο καιρό» λέει το 33χρονο μοντέλο γελώντας. Στο ίδιο πνεύμα προσθέτει «έχει πλάκα να είσαι γυμνή».

«Μου αρέσει το αίσθημα της ελευθερίας και το να μου ανήκει το σώμα μου και η σεξουαλικότητά μου. Για πρώτη φορά ένιωσα α ότι είναι επιλογή μου να είμαι γυμνή για ένα περιοδικό» προσθέτει.

Κλείσιμο
Η ίδια περιγράφει, τέλος, τι συνέβη όταν έστειλε τις φωτογραφίες στη σύντροφό της: «Μου έγραψε "είσαι τόσο όμορφη" κι εγώ της είπα "είμαι ένα ανόητο μωρό που υποδύεται ότι είναι μια σέξι γυναίκα"».

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης