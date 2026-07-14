Ρένα Δούρου: Θα είμαι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα, ενδεχόμενος σύμμαχος το ΠΑΣΟΚ
Ρένα Δούρου: Θα είμαι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα, ενδεχόμενος σύμμαχος το ΠΑΣΟΚ
Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια για την ΚΟ - Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει με την εκλογή ηγεσίας - Οι αιχμές για Πολάκη
«Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων». Με αυτά τα λόγια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου, ανακοίνωσε απόψε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.
Όπως είπε μιλώντας στο Action 24, «έχει ξεκινήσει μια ιστορία μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου» σημειώνοντας με νόημα πως «η δική μου αριστερά μας έμαθε τον σεβασμό μια κουλτούρα του άλλου». «Υπάρχει ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του» ανέφερε για την παραίτηση του κ. Φάμελλου, ενώ και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια, απαντώντας για τυχόν ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην σημερινή κατάσταση της ΕΛΑΣ.
Αφήνοντας αιχμές, “τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων” τόνισε, ενώ περιγράφοντας για το κόμμα πως “είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η ΚΟ”, η ίδια αποκρίθηκε πως “δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια για την ΚΟ”. “Η είδηση από τη Δούρου δεν είναι να σου πει αν θα χρειαστεί να δώσει την μάχη που θα της ζητηθεί” συνέχισε, ενώ κληθείσα να απαντήσει στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη, “μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια” υποστήριξε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως “όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί”.
Ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε “κακή ανάγνωση”, ενώ απάντησε “όχι” στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα. “Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση” σχολίασε λόγω των πολλαπλών διασπάσεων, την στιγμή που “δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ”, ενώ “στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων” συνέχισε, για την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά.
Η κυρία Δούρου υπενθύμισε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογράφουν ένα συμφωνητικό για να παραδίδουν τις έδρες τους, ενώ πρέπει να συνομιλήσουμε αποκρίθηκε με την Νέα Αριστερά, αλλά “επί προγραμματικής σύγκλισης, όχι επί συμπαθειών”. “Δεν είμαι από εκείνους που διώχνουν κανέναν και θα κρυφτούμε όλοι, είμαστε διάφανοι”, πρόσθεσε.
“Εάν αυτή τη στιγμή υλοποιήσουμε την εντολή των Αριστερών” τότε “σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα είναι αλλιώς”, όπως σημείωσε. “Χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε”, ενώ “βλέπω αυτόν τον κακό χαμό με τα σκάφη τα κότερα” σχολίασε με νόημα, συμπληρώνοντας πως “εμείς από το 2024 έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να γυρίσουμε τη χώρα από άκρη σε άκρη”.
Όπως είπε μιλώντας στο Action 24, «έχει ξεκινήσει μια ιστορία μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου» σημειώνοντας με νόημα πως «η δική μου αριστερά μας έμαθε τον σεβασμό μια κουλτούρα του άλλου». «Υπάρχει ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του» ανέφερε για την παραίτηση του κ. Φάμελλου, ενώ και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μη μου φταίνε τα άλλα παιδάκια, απαντώντας για τυχόν ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην σημερινή κατάσταση της ΕΛΑΣ.
Αφήνοντας αιχμές, “τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων” τόνισε, ενώ περιγράφοντας για το κόμμα πως “είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η ΚΟ”, η ίδια αποκρίθηκε πως “δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές να βρεθώ ως υποψήφια για την ΚΟ”. “Η είδηση από τη Δούρου δεν είναι να σου πει αν θα χρειαστεί να δώσει την μάχη που θα της ζητηθεί” συνέχισε, ενώ κληθείσα να απαντήσει στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη, “μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια” υποστήριξε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως “όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί”.
Ως προς το αδιέξοδο που βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, το απέδωσε σε “κακή ανάγνωση”, ενώ απάντησε “όχι” στο ενδεχόμενο να καλέσει στον τηλέφωνο η ίδια στον Αλέξη Τσίπρα. “Το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση” σχολίασε λόγω των πολλαπλών διασπάσεων, την στιγμή που “δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να εννοηθεί πως ο κακός ο Τσίπρας κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ”, ενώ “στέρεες συνενώσεις γίνονται επί προγραμματικών δεσμεύσεων” συνέχισε, για την πιθανότητα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά.
Κακή ανάγνωση από Φάμελλο, δεν θα τηλεφωνήσω στον Τσίπρα
Η κυρία Δούρου υπενθύμισε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογράφουν ένα συμφωνητικό για να παραδίδουν τις έδρες τους, ενώ πρέπει να συνομιλήσουμε αποκρίθηκε με την Νέα Αριστερά, αλλά “επί προγραμματικής σύγκλισης, όχι επί συμπαθειών”. “Δεν είμαι από εκείνους που διώχνουν κανέναν και θα κρυφτούμε όλοι, είμαστε διάφανοι”, πρόσθεσε.
“Εάν αυτή τη στιγμή υλοποιήσουμε την εντολή των Αριστερών” τότε “σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα είναι αλλιώς”, όπως σημείωσε. “Χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε”, ενώ “βλέπω αυτόν τον κακό χαμό με τα σκάφη τα κότερα” σχολίασε με νόημα, συμπληρώνοντας πως “εμείς από το 2024 έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να γυρίσουμε τη χώρα από άκρη σε άκρη”.
“Δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι το έργο σου, θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο” δήλωσε η κυρία Δούρου, ενώ απαντώντας για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα “εγώ τον νέο φορέα τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο” συμπλήρωσε.
“Στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά” παρατήρησε για στελέχη της ΕΛΑΣ η Ρένα Δούρου, περιγράφοντας πως “τους ιστορικούς κύκλους τους κλέινουν οι πολίτες με την ψήφο τους”. “Τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση” πρόσθεσε, ενώ έκλεισε την πόρτα στην πρόταση της “συλλογικής ηγεσίας” αφού “προβλέπει το καταστατικό μας” τι πρέπει να γίνει, όπως υποστήριξε.
Για την εκλογή ηγεσίας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε πως «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», συμπληρώνοντας πως “μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει”. “Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα” δήλωσε, ενώ για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, παρέπεμψε σε διαδικασία κάλπης.
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“Στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά” παρατήρησε για στελέχη της ΕΛΑΣ η Ρένα Δούρου, περιγράφοντας πως “τους ιστορικούς κύκλους τους κλέινουν οι πολίτες με την ψήφο τους”. “Τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση” πρόσθεσε, ενώ έκλεισε την πόρτα στην πρόταση της “συλλογικής ηγεσίας” αφού “προβλέπει το καταστατικό μας” τι πρέπει να γίνει, όπως υποστήριξε.
Για την εκλογή ηγεσίας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε πως «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», συμπληρώνοντας πως “μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει”. “Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα” δήλωσε, ενώ για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, παρέπεμψε σε διαδικασία κάλπης.
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