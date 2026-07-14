Ρένα Δούρου: Θα είμαι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα, ενδεχόμενος σύμμαχος το ΠΑΣΟΚ

“Δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι το έργο σου, θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο” δήλωσε η κυρία Δούρου, ενώ απαντώντας για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα “εγώ τον νέο φορέα τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο” συμπλήρωσε.“Στην αρχή ακούσαμε πράγματα αμετροεπή και υπερβολικά” παρατήρησε για στελέχη της ΕΛΑΣ η Ρένα Δούρου, περιγράφοντας πως “τους ιστορικούς κύκλους τους κλέινουν οι πολίτες με την ψήφο τους”. “Τίποτα από πολλά αχαρακτήριστα που έχουν ειπωθεί από μέλη αυτοχαρακτηριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να αλλάξει η κυβέρνηση” πρόσθεσε, ενώ έκλεισε την πόρτα στην πρόταση της “συλλογικής ηγεσίας” αφού “προβλέπει το καταστατικό μας” τι πρέπει να γίνει, όπως υποστήριξε.Για την εκλογή ηγεσίας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε πως «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», συμπληρώνοντας πως “μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει”. “Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα” δήλωσε, ενώ για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, παρέπεμψε σε διαδικασία κάλπης.