Χαρδαλιάς στον απολογισμό 30 μηνών: Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης σας, ποιοι έδωσαν το «παρών», δείτε εικόνες
Χαρδαλιάς στον απολογισμό 30 μηνών: Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης σας, ποιοι έδωσαν το «παρών», δείτε εικόνες
Το σχέδιο για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και η κλειστή σύσκεψη με τους 66 δημάρχους στις 21 Ιουλίου - Ο σχεδιασμός για την επόμενη διετία
Τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς στον απολογισμό που πραγματοποίησε στο Ωδείο Αθηνών, όπου στο κλείσιμο της ομιλίας του ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
«Συνεχίζουμε ως την τελευταία ημέρα της θητείας μας, ως το τέλος αυτού του πρώτου, όμορφου ταξιδιού ευθύνης με όλους τους πολίτες. Και ναι, είμαστε εδώ, έτοιμοι, να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης σας, όχι ως επιβράβευση των όσων θα έχουμε κάνει ως το τέλος του 2028, αλλά ως εντολή ανανέωσης για να κάνουμε την επόμενη περίοδο ακόμα περισσότερα και κυρίως να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του γραμματέα της ΝΔ Κώστα Κυρανάκη, υπουργών αλλά και πολλών δημάρχων της Αττικής.
Όπως είπε, το σχέδιο έχει ήδη λάβει έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στις 21 Ιουλίου θα το παρουσιάσει σε κλειστή σύσκεψη στους 66 δημάρχους όλης της Αττικής, με τους οποίους θα συζητήσει «αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, να προστεθούν, να αφαιρεθούν».
Στη συνέχεια, με βάση τον σχεδιασμό του, το σχέδιο θα έρθει προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο φθινόπωρο.
Η Περιφέρεια θέλει να δώσει βάρος στη διαλογή στην πηγή και στην αύξηση της ανακύκλωσης σε επίπεδο δήμων στο 60% έως το 2030, από το 20% που είναι σήμερα, με ενίσχυση των δήμων σε εξοπλισμό, δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκσυγχρονισμό της μονάδας του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων και τη δημιουργία νέας μονάδας στο Σχιστό με ΣΔΙΤ.
Στο πιο ευαίσθητο σημείο της ομιλίας, που αφορά στη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, ο κ. Χαρδαλιάς επιχείρησε μια ισορροπία. Από τη μία διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητα της περιφερειακής διοίκησης είναι η κυκλική οικονομία, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο χωροθέτησης μονάδων, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια (βιωσιμότητα δήμων, μειωμένο gate fee, χαμηλό κόστος για δημότες και δήμους).
«Προτεραιότητα είναι να μειώσουμε το τελικό υπόλειμμα, αλλά πρέπει επιτέλους να μη λαϊκίζει κανένας, και όλοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους», ήταν το μήνυμα του, ενόψει της διαβούλευσης με τους δημάρχους.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής, για το σχέδιο η περιφέρεια έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια ευρώ από τρία διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
«Συνεχίζουμε ως την τελευταία ημέρα της θητείας μας, ως το τέλος αυτού του πρώτου, όμορφου ταξιδιού ευθύνης με όλους τους πολίτες. Και ναι, είμαστε εδώ, έτοιμοι, να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης σας, όχι ως επιβράβευση των όσων θα έχουμε κάνει ως το τέλος του 2028, αλλά ως εντολή ανανέωσης για να κάνουμε την επόμενη περίοδο ακόμα περισσότερα και κυρίως να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του γραμματέα της ΝΔ Κώστα Κυρανάκη, υπουργών αλλά και πολλών δημάρχων της Αττικής.
Κλειστή σύσκεψη με όλους τους δημάρχους της Αττικής στις 21 Ιουλίου για τον νέο ΠΕΣΔΑΟ κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε το σχέδιο για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Όπως είπε, το σχέδιο έχει ήδη λάβει έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στις 21 Ιουλίου θα το παρουσιάσει σε κλειστή σύσκεψη στους 66 δημάρχους όλης της Αττικής, με τους οποίους θα συζητήσει «αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, να προστεθούν, να αφαιρεθούν».
Στη συνέχεια, με βάση τον σχεδιασμό του, το σχέδιο θα έρθει προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο φθινόπωρο.
Η Περιφέρεια θέλει να δώσει βάρος στη διαλογή στην πηγή και στην αύξηση της ανακύκλωσης σε επίπεδο δήμων στο 60% έως το 2030, από το 20% που είναι σήμερα, με ενίσχυση των δήμων σε εξοπλισμό, δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκσυγχρονισμό της μονάδας του ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων και τη δημιουργία νέας μονάδας στο Σχιστό με ΣΔΙΤ.
Στο πιο ευαίσθητο σημείο της ομιλίας, που αφορά στη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, ο κ. Χαρδαλιάς επιχείρησε μια ισορροπία. Από τη μία διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητα της περιφερειακής διοίκησης είναι η κυκλική οικονομία, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο χωροθέτησης μονάδων, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια (βιωσιμότητα δήμων, μειωμένο gate fee, χαμηλό κόστος για δημότες και δήμους).
«Προτεραιότητα είναι να μειώσουμε το τελικό υπόλειμμα, αλλά πρέπει επιτέλους να μη λαϊκίζει κανένας, και όλοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους», ήταν το μήνυμα του, ενόψει της διαβούλευσης με τους δημάρχους.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής, για το σχέδιο η περιφέρεια έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια ευρώ από τρία διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.
Ποιοι ήταν παρόντεςΠαρόντα ήταν 13 μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος, Βασίλης Κικίλιας και Όλγα Κεφαλογιάννη, οι αναπληρωτές υπουργοί Νίκος Παπαθανάσης και Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Παρών ήταν επίσης ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, αλλά και βουλευτές της ΝΔ.
Σημαντική ήταν και η παρουσία αυτοδιοικητικών πέραν της παράταξης του κ. Χαρδαλιά, καθώς παρόντες ήταν οι δήμαρχοι Αθηναίων Χάρης Δούκας και Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, αν και προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Παρών ήταν επίσης ο ανεξάρτητος δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης.
Άγνωστη ωστόσο παραμένει η στάση που θα κρατήσουν, τόσο οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι όσο και οι υπόλοιποι 64 δήμαρχοι της Αττικής, στην επικείμενη διαβούλευση για τον νέο ΠΕΣΔΑ. Παρών ήταν πάντως και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Ποια μητροπολιτικά έργα περιλαμβάνει ο σχεδιασμός μέχρι το 2028Ο σχεδιασμός για την επόμενη διετία περιλαμβάνει 21 έργα «μείζονος και υπερτοπικής σημασίας», προϋπολογισμού περίπου 925 εκατ. ευρώ: το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο (370 εκατ. ευρώ, ανάπλαση 541 στρεμμάτων), τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά και τη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών–Θηβών.
Ανακοινώθηκε επίσης η πρόθεση δημιουργίας τεσσάρων Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, υγρός στίβος) και Εθνικών Προπονητηρίων. Όπως είπε, η δημιουργία τους αποτελεί «πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών και θα φιλοξενούν τις εθνικές ομάδες».
Παράλληλα, εξήγγειλε το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, που προβλέπει 13 έργα προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, τα έργα θα είναι έτοιμα προς δημοπράτηση εντός τριετίας.
Έμφαση έδωσε και στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όπου προβλέπονται 31 έργα προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 388 νέα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, τέσσερις νέες πεζογέφυρες και την αναβάθμιση της Λεωφόρου Κηφισού.
«Κανένα ευρώ δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο»Ικανοποίηση εξέφρασε ο κ. Χαρδαλιάς για την πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», επισημαίνοντας ότι «κανένα ευρώ δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο».
Η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων αυξήθηκε από 5,28% στο τέλος του 2023 σε περίπου 39% σήμερα, με την Αττική να καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανελλαδικά.
Με την πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος ΕΣΠΑ είπε, το 10% των διαθέσιμων πόρων ανακατευθύνθηκε σε νέες προτεραιότητες: προσιτή στέγαση, διαχείριση υδάτων, υποδομές ασφάλειας, τεχνολογία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε εδώ την παρουσίαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα