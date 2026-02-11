Το ClearSkies™ μετασχηματίζεται σε μια ευέλικτη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας για κάθε οργανισμό

Το ClearSkies™, η βραβευμένη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας της Odyssey Cybersecurity, διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης στην πλατφόρμα, προσφέροντας ευέλικτες online επιλογές που απλοποιούν την υιοθέτηση και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα και η κλίμακα των απειλών ξεπερνούν τις δυνατότητες των παραδοσιακών, ανθρωποκεντρικών Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC), το ClearSkies™ εξελίσσεται πέρα από τα όρια μιας AI-powered πλατφόρμας: αποτελεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που επιτρέπει σε όλους πλέον τους οργανισμούς να μεταβούν σε πιο αυτόνομες λειτουργίες ασφαλείας, με σταδιακό, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο - με τον άνθρωπο να διατηρεί τον έλεγχο.Το νέο μοντέλο έχει λάβει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κυβερνοασφάλειας, προσφέροντας έναν σαφή και κλιμακούμενο τρόπο αξιοποίησης της πλατφόρμας. Τα νέα επίπεδα πρόσβασης – Lite, Plus και Pro – είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ClearSkies™ και λειτουργούν ως σημεία εκκίνησης σε μία ενιαία πλατφόρμα Threat Detection, Investigation & Response (TDIR), δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να ξεκινήσουν από το επίπεδο που τους ταιριάζει και να εξελιχθούν σταδιακά. Το Lite προσφέρει βασική ορατότητα και παρακολούθηση συμβάντων, για μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις. Το Plus ενισχύει την προστασία με προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης και διερεύνησης, για οργανισμούς που αναπτύσσονται. Το Pro συγκεντρώνει το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, για οργανισμούς με αυξημένη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις. Συνολικά, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο ClearSkies™ να αντιμετωπίζει την κυβερνοασφάλεια με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στην ψηφιακή ωριμότητα και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε οργανισμού.Παράλληλα, ο εμπορικός μετασχηματισμός του ClearSkies™ υποστηρίζει τη στρατηγική μετάβαση προς το Enterprise και το Autonomous SOC, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του οράματος της πλατφόρμας. Τα επίπεδα Lite, Plus και Pro λειτουργούν ως ευέλικτα σημεία εισόδου, επιτρέποντας στους οργανισμούς να ξεκινούν την ψηφιακή τους θωράκιση και να εξελίσσονται σταδιακά προς πιο σύνθετα μοντέλα αυτόνομης λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται αλλαγή τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι δυνατότητες αυτοματοποίησης ενισχύονται υπεύθυνα, διατηρώντας πάντα τον άνθρωπο στο κέντρο της λήψης αποφάσεων και του ελέγχου.«Στην Odyssey™ πιστεύουμε πως η κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να αποτελεί ένα δυσπρόσιτο προνόμιο, αλλά μια βιώσιμη δυνατότητα προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα και τους στόχους κάθε οργανισμού. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεσα διαθέσιμες λύσεις χωρίς την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών υλοποιήσεων, μετασχηματίσαμε το ClearSkies™ σε μια πλατφόρμα ευέλικτων επιλογών πρόσβασης. Διατηρώντας πάντα την enterprise-grade βάση της, η πλατφόρμα δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να ενισχύουν σταδιακά τη θωράκισή τους, χωρίς να εγκλωβίζονται σε άκαμπτες επιλογές. Σκοπός μας είναι να χαράξουμε μια υπεύθυνη πορεία από τα παραδοσιακά SOC προς το Autonomous SOC, με επιδίωξη τη συνεχή εξέλιξη της ασφάλειας και τον άνθρωπο πάντα στο κέντρο του ελέγχου», ανέφερε ο κ. Λευτέρης Αντωνιάδης, Founder & CTO της Odyssey Cybersecurity.Οι λύσεις ClearSkies™ προσφέρουν άμεση προστασία με εύκολη ενεργοποίηση, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ομάδων ασφάλειας, ενώ παρέχουν ενιαία ορατότητα χωρίς την ανάγκη χρήσης πολλαπλών εργαλείων. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουν οργανισμούς που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας, κλίμακας και συμμόρφωσης.Οι online επιλογές πρόσβασης του ClearSkies™ είναι ήδη διαθέσιμες στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Σαουδικής Αραβίας, απευθυνόμενες σε κλάδους όπως η υγεία, η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και τα utilities, όπου η ασφάλεια και η επιχειρησιακή συνέχεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες βιωσιμότητας. Η πλατφόρμα ClearSkies™ σχεδιάζεται και εξελίσσεται διαρκώς από την Odyssey™, αξιοποιώντας πολυετή εμπειρία σε πραγματικά περιβάλλοντα SOC και MSSP, στην ελληνική και διεθνή αγορά.