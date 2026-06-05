Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

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Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διεξάγεται σε 3 χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τη σέντρα. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική.Τοπροσφέρειεμπειριών και προσφορών*. Κάθε μέρα Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos και αποστολές σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn.οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να βρουν από σήμερα τα πάντα για το Παγκόσμιο, για τις ομάδες, τους ομίλους, τις ειδικές προσφερόμενες αγορές, το πρόγραμμα των αγώνων.Στις πρώτες σελίδες του κουπονιού παρουσιάζονται οι 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την προσφερόμενη αγοράγια την κάθε ομάδα.Ακολουθεί η παρουσίαση τωντης διοργάνωσης με τις διαθέσιμες προσφερόμενες, μεταξύ άλλων, για τον νικητή του ομίλου, την ομάδα που θα κατακτήσει τη 2η, την 3η και την 4η θέση, την ομάδα που θα προκριθεί, τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειώσει η κάθε ομάδα, τον αριθμό πόντων που θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα, το head to head (ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα στον όμιλο), τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις.Στο κουπόνι τουσυμπεριλαμβάνεται ακόμα το πρόγραμμα των αγώνων για τη φάση των ομίλων. Επίσης αναφέρονται, μεταξύ των οποίων, Tελικό Αποτέλεσμα, Διπλή Ευκαιρία, Goal/No Goal, Σύνολο Τερμάτων, Οver/Under και Ημίχρονο/Τελικό.Επίσης οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να βρουντου Παγκοσμίου, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της διοργάνωσης, το ζευγάρι του τελικού, την ομάδα που θα φτάσει στον τελικό, τα ημιτελικά, τα προημιτελικά και την φάση των «16» της διοργάνωσης, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα/λιγότερα γκολ, τη φάση που θα αποκλειστεί η κάθε ομάδα (φάση ομίλων, φάση των «32», φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά, δεύτερος, νικητής), τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, το ζευγάρι του τελικού, τον νικητή και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, τον όμιλο από τον οποίο θα προκύψει ο μεγάλος νικητής, νικητής πρώτη φορά και ο όμιλος με τα περισσότερα γκολ.Στην τελευταία σελίδα παρουσιάζεται αναλυτικάτης διοργάνωσης με όλους τους αγώνες και τις πιθανές διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια έως τον τελικό.Το κουπόνι τουαποτελεί οδηγό για το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα μας κρατήσει συντροφιά σε όλη τη διάρκειά του, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ