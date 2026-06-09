Το University of London στην Ελλάδα μέσω του Athens International College και του IMS College

Παρουσιάζει επίσημα τα προγράμματά του σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσία του Πανεπιστημίου στη χώρα μας

Athens International College και το IMS College διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση των προγραμμάτων του University of London στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσία του Πανεπιστημίου στη χώρα μας.



Το University of London, ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά δίκτυα στον κόσμο, επέλεξε το Athens International College και το IMS College ως τα δύο Recognised Teaching Centres του στην Ελλάδα, μετά από αυστηρή και πολύμηνη διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αξιολογήθηκε σε βάθος η δυνατότητα των δύο κολλεγίων να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές, οργανωτικές και ποιοτικές απαιτήσεις του University of London.



Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές στην Ελλάδα αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα του University of London, τα οποία συνδέονται με πανεπιστήμια όπως τα Royal Holloway, Goldsmiths, Queen Mary και UCL, που συγκαταλέγονται στα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.







Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 απηύθυναν χαιρετισμό η Αυτού Εξοχότητα ο Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Mr Matthew Lodge, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης, η Διευθύντρια του British Council στην Ελλάδα, κυρία Αναστασία Ανδρίτσου, καθώς και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κολλεγίων, κ. Κωνσταντίνος Παππάς.



Κλείσιμο Pro Vice-Chancellor του University of London, Professor Phil Allmendinger, υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία της παρουσίας του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν τα προγράμματα από ακαδημαϊκούς του University of London, με την Prof. Helen Xanthaki, την Dr Yu Zheng, τον Dr James Abdey, τον Prof. Dimitrios Koufopoulos, τον Prof. Alan Parkinson, την Prof. Lynsie Chew και την Dr Sarah Rauchas, οι οποίοι εξήγησαν τη δομή σπουδών, τις επαγγελματικές διεξόδους και τις απαιτήσεις εισαγωγής.



Το Athens International College προσφέρει το International Foundation Programme, το BSc Business Administration και το MSc Data Science and Artificial Intelligence, ενώ το IMS College προσφέρει το Global MBA, το LLM with specialisation in Maritime Law και το MSc Accounting and Financial Management.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των προγραμμάτων με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και με γνωστικά πεδία που παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, τα χρηματοοικονομικά, η ναυτιλία και το Ναυτικό δίκαιο.



Τοδιοργάνωσαν ειδική εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση των προγραμμάτων τουστην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσία του Πανεπιστημίου στη χώρα μας.Το, ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά δίκτυα στον κόσμο, επέλεξε τοως τα δύοτου στην Ελλάδα, μετά από αυστηρή και πολύμηνη διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αξιολογήθηκε σε βάθος η δυνατότητα των δύο κολλεγίων να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές, οργανωτικές και ποιοτικές απαιτήσεις του University of London.Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές στην Ελλάδα αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα του University of London, τα οποία συνδέονται με πανεπιστήμια όπως τα Royal Holloway,, που συγκαταλέγονται στα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τηαπηύθυναν χαιρετισμό ηΚατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε μήνυμα ο, υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία της παρουσίας του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν τα προγράμματα από ακαδημαϊκούς του University of London, με την Prof. Helen Xanthaki, την Dr Yu Zheng, τον Dr James Abdey, τον Prof. Dimitrios Koufopoulos, τον Prof. Alan Parkinson, την Prof. Lynsie Chew και την Dr Sarah Rauchas, οι οποίοι εξήγησαν τη δομή σπουδών, τις επαγγελματικές διεξόδους και τις απαιτήσεις εισαγωγής.Το Athens International College προσφέρει το, ενώ το IMS College προσφέρει το, τοκαι τοΙδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των προγραμμάτων με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και με γνωστικά πεδία που παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση, όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, τα χρηματοοικονομικά, η ναυτιλία και το Ναυτικό δίκαιο.





Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση πάνελ με θέμα «Το Μέλλον της Εργασίας και η Αξία της Εκπαίδευσης», με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, της ναυτιλίας, της νομικής αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας.



Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξάκης, πρώην Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η κυρία Χριστίνα Αντωνίου, CEO & Vice President της DAIKIN Hellas, η κυρία Έλια Λιατάκη, General Manager IKON/Omnicom PR του Ομίλου BBDO, η κυρία Άννα Καλαθάκη, Πρόεδρος της Navios Maritime Partners L.P., η κυρία Βιβή Κολιοπούλου, Πρόεδρος της WISTA Hellas και Insurance Manager στον Angelicoussis Group, ο κύριος Πολυχρόνης Περιβολάρης, Δικηγόρος και Αντιπρόεδρος του Hellenic Maritime Law Association, και ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαχτσεβάνης, Solicitor και Master Mariner και μέλος του Hellenic Maritime Law Association.



Η συζήτηση ανέδειξε πώς οι απαιτήσεις από αποφοίτους και επαγγελματίες αλλάζουν, καθώς και γιατί η διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες προσαρμογής αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.



Ο Καθηγητής Phil Allmendinger, Pro Vice-Chancellor (Education) του University of London, δήλωσε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το Athens International College και το IMS College στο δίκτυο των Recognised Teaching Centres μας. Τα εκπαιδευτικά κέντρα αποτελούν ζωτικούς εταίρους στην αποστολή μας να παρέχουμε ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση σε φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Δημιουργούν τοπικές κοινότητες μάθησης που υποστηρίζουν τους φοιτητές μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα για τα οποία είναι γνωστό το University of London. Αυτή η συνεργασία θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές στην Ελλάδα να αποκτήσουν βρετανική ανώτατη εκπαίδευση, συνεχίζοντας τη σχεδόν 200 ετών παράδοσή μας στην προώθηση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση."



Ο Κωνσταντίνος Κεσεντές, Διευθύνων Σύμβουλος του Athens International College, δήλωσε: "«Η αναγνώριση του Athens International College ως Recognised Teaching Centre του University of London αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην ακαδημαϊκή ποιότητα και τη διεθνή εκπαίδευση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτητές στην Ελλάδα αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα του University of London, τα οποία συνδέονται με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, παραμένοντας στη χώρα τους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει γνώση υψηλού επιπέδου, κριτική σκέψη και δεξιότητες με πραγματική αξία στην αγορά εργασίας.»."



Η Αφροδίτη Φερεντίνου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του IMS College δήλωσε: «Η συνεργασία του IMS College με το University of London ενισχύει ουσιαστικά μια εκπαιδευτική πορεία 31 ετών, βασισμένη στην ποιότητα, τη συνέπεια και τη στενή σύνδεση με τις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς. Η επιλογή του IMS College ως Recognised Teaching Centre, μετά από απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, αποτελεί για εμάς επιβεβαίωση αλλά και ευθύνη. Μέσα από τα προγράμματα Global MBA, LLM with specialisation in Maritime Law και MSc Accounting and Financial Management, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα σπουδές με διεθνή αναγνώριση, ακαδημαϊκή σοβαρότητα και πρακτική αξία για την επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.»



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοινή δέσμευση των δύο κολλεγίων να υποστηρίξουν την παρουσία του University of London στην Ελλάδα με έμφαση στην ποιότητα, τη διεθνή προοπτική, την ακαδημαϊκή αξιοπιστία και την ουσιαστική σύνδεση με το επαγγελματικό μέλλον των φοιτητών.

09.06.2026, 16:00