Η ΔΡΟΜΕΑΣ φέρνει το ελληνικό έπιπλο γραφείου στις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις
Η ΔΡΟΜΕΑΣ φέρνει το ελληνικό έπιπλο γραφείου στις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις
Με συνέπεια στη στρατηγική της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξης, η ΔΡΟΜΕΑΣ συνεχίζει και το 2026 τη δυναμική της παρουσία σε κορυφαίες εκθέσεις του κλάδου του επίπλου και του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, προβάλλοντας τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας
Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία, η οποία συμμετείχε ήδη σε σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, όπως η Workspace Expo 2026 στο Παρίσι, η Salone del Mobile στο Μιλάνο και η ΕΣΩ στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης και σύγχρονου εργασιακού εξοπλισμού.
Οι επερχόμενες συμμετοχές συμπεριλαμβάνουν την ORGATEC στην Κολωνία, τη διεθνή έκθεση-σημείο αναφοράς για το μέλλον των χώρων εργασίας, την Preventica στην Καζαμπλάνκα, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και το The Architect Show στην Αθήνα, τον κορυφαίο θεσμό αρχιτεκτονικής και design στην Ελλάδα.
Μέσα από τη συμμετοχή της στις εκθέσεις αυτές, η ΔΡΟΜΕΑΣ αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές ενώ παράλληλα, τα προϊόντα της διαθέτουν τις απαιτούμενες διεθνείς πιστοποιήσεις και πληρούν αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή έργα και συνεργασίες.
Η συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής να ανταγωνίζεται ισότιμα καταξιωμένες εταιρείες του εξωτερικού. Μέσα από κάθε συμμετοχή, η εταιρεία μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας, αποδεικνύοντας ότι ένα ελληνικό brand με καθετοποιημένη παραγωγή και βάση στις Σέρρες διεκδικεί ενεργά τη θέση του ανάμεσα σε σημαντικούς κατασκευαστές επαγγελματικού επίπλου στην Ευρώπη.
Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη, οι συμμετοχές αυτές αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της ελληνικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο και σε μια περίοδο όπου η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η αξιοπιστία αποτελούν καθοριστικά κριτήρια επιλογής συνεργασιών.
Οι επερχόμενες συμμετοχές συμπεριλαμβάνουν την ORGATEC στην Κολωνία, τη διεθνή έκθεση-σημείο αναφοράς για το μέλλον των χώρων εργασίας, την Preventica στην Καζαμπλάνκα, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και το The Architect Show στην Αθήνα, τον κορυφαίο θεσμό αρχιτεκτονικής και design στην Ελλάδα.
Μέσα από τη συμμετοχή της στις εκθέσεις αυτές, η ΔΡΟΜΕΑΣ αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές ενώ παράλληλα, τα προϊόντα της διαθέτουν τις απαιτούμενες διεθνείς πιστοποιήσεις και πληρούν αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή έργα και συνεργασίες.
Η συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής να ανταγωνίζεται ισότιμα καταξιωμένες εταιρείες του εξωτερικού. Μέσα από κάθε συμμετοχή, η εταιρεία μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας, αποδεικνύοντας ότι ένα ελληνικό brand με καθετοποιημένη παραγωγή και βάση στις Σέρρες διεκδικεί ενεργά τη θέση του ανάμεσα σε σημαντικούς κατασκευαστές επαγγελματικού επίπλου στην Ευρώπη.
Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη, οι συμμετοχές αυτές αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της ελληνικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο και σε μια περίοδο όπου η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η αξιοπιστία αποτελούν καθοριστικά κριτήρια επιλογής συνεργασιών.
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