Η ΔΡΟΜΕΑΣ φέρνει το ελληνικό έπιπλο γραφείου στις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις

Με συνέπεια στη στρατηγική της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξης, η ΔΡΟΜΕΑΣ συνεχίζει και το 2026 τη δυναμική της παρουσία σε κορυφαίες εκθέσεις του κλάδου του επίπλου και του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, προβάλλοντας τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας