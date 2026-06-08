Η PLAYMOBIL και η Barbie™ ενώνουν τις δυνάμεις τους

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και ηενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στον ανέμελο κόσμο του Malibu.Εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά Barbie™ Dreamhouse Adventures™, η συλλογή αποτυπώνει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία: ήλιος, παραλία, φίλοι και ατελείωτη διασκέδαση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ολοκαίνουργιο, όπου η Barbie™ και οι φίλες της Nikki και Daisy ξεκινούν την πιο συναρπαστική καλοκαιρινή τους περιπέτεια. Με εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνα και διαδραστικά στοιχεία που ενισχύουν το παιχνίδι ρόλων, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε μια μικρή απόδραση στο Malibu.Η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνεχίζεται με τη Barbie™ να οδηγεί το εντυπωσιακό τηςπρος την παραλία, όπου συναντά τον Ken για βόλτες με τοκαι στιγμές χαλάρωσης στο. Η συλλογή αποτυπώνει τον ξέγνοιαστο τρόπο ζωής της Barbie™, γεμάτο ελευθερία, αισιοδοξία και στιλ.Φυσικά η μόδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τον κόσμο της Barbie™. Από roller skates που μετατρέπονται σε trendy sneakers μέχρι πολύχρωμα beach outfits και αξεσουάρ, κάθε λεπτομέρεια ενθαρρύνει τα παιδιά να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και να εκφράσουν τη φαντασία τους χωρίς όρια. Μαζί με τις φίλες της Renee και Teresa και το αγαπημένο της κουτάβι Taffy, η Barbie™ αποδεικνύει ότι η περιπέτεια και το στιλ πάνε πάντα μαζί.Η συνεργασίααποτελεί τη συνάντηση δύο εμβληματικών brands που μοιράζονται κοινές αξίες: δημιουργικότητα, αυτοέκφραση, φαντασία και συμπεριληπτικό παιχνίδι. Μέσα από αυτή τη νέα συλλογή, τα παιδιά καλούνται να εξερευνήσουν έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες, όπου κάθε ιστορία μπορεί να γίνει πραγματικότητα.Το πιο stylish καλοκαίρι ξεκινά τώρα — και έχει την υπογραφή της σειράς. Και ξεκινάμε με ένα καλοκαιρινό πάρτι:, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα συλλογή PLAYMOBIL x Barbie™ στο Smart Park, μέσα από ένα μοναδικό summer event γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και Malibu-inspired διάθεση. To εντυπωσιακόIce Cream Van θα βρίσκεται εκεί καθημερινά, προσφέροντας δωρεάν παγωτό από την, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν μία ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη fun στιγμές, δημιουργικότητα και καλοκαιρινή διάθεση.