Φόρουμ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, powered by ΠΑΣΕΠΠΕ

Κλείσιμο

Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την, από τις, στοστην Αθήνα (Ερατοσθένους 13, 116 35).Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση, η αυξανόμενη λειψυδρία και η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων θέτουν νέες προκλήσεις για τη χώρα, το Φόρουμ αναδεικνύει τη σημασία μιας βιώσιμης, ολιστικής και ανθεκτικής στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια, την επάρκεια και την προστασία του νερού ως πολύτιμου φυσικού αγαθού.Στις εργασίες του Φόρουμ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την ΕΔΕΥΑ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τον ΟΑΚ, το ΕΜΠ, την ΡΑΑΕΥ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημόσιοι φορείς, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του νερού και των υποδομών.Οι βασικές θεματικές ενότητες του Φόρουμ περιλαμβάνουν:• Υδατικοί πόροι και κλιματική κρίση• Ανθεκτικότητα υποδομών και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων• Βιώσιμη και ολιστική προσέγγιση στον κύκλο του νερού• Αστικά λύματα και η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/3019• Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στη διαχείριση υδατικών πόρων• Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση υδατικών πόρων• Συνεργασίες ΔΕΥΑ: βιωσιμότητα και νέα μοντέλα λειτουργίας• Τεχνικό workshop με θέμα τη διαχειριστική επάρκεια και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες