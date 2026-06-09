5 χρόνια Skroutz Plus: 260 χιλ. συνδρομητές και 21% ετήσια αύξηση μελών

Η υπηρεσία γιορτάζει τα πέμπτα γενέθλιά της με διήμερο προσφορών στις 9 & 10 Ιουνίου, διαθέτοντας στα νέα μέλη κουπόνι 15€ για την επόμενη αγορά τους.