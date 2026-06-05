Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

Η TUDOR παρουσιάζει το νέο Black Bay Chrono 39 “Bumblebee”, μια τολμηρή και δυναμική προσθήκη στην οικογένεια των χρονογράφων της. Με ολοκαίνουργια κάσα 39mm, εντυπωσιακό κίτρινο καντράν με μαύρους χρονομετρητές και τον αυτόματο μηχανισμό MT5813, το νέο μοντέλο εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη της TUDOR για τον σπορ χρονογράφο, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, δυναμική αισθητική και αδιαπραγμάτευτη αξιοπιστία.Το νέο “Bumblebee” ακολουθεί τα “Pink” και “Flamingo Blue” μοντέλα της συλλογής “Daring Watches”, επιβεβαιώνοντας πως η TUDOR συνεχίζει να ακολουθεί τη δική της τολμηρή προσέγγιση. Το δυναμικό κίτρινο καντράν συνδυάζεται με μαύρους χρονομετρητές, δημιουργώντας μια έντονη χρωματική αντίθεση που ενισχύει τον αγωνιστικό χαρακτήρα του μοντέλου, με ξεκάθαρες αναφορές στον κόσμο των motorsports και ισχυρή σύγχρονη ταυτότητα.Η νέα λεία κάσα 39mm από ανοξείδωτο ατσάλι 316L με πάχος μόλις 13,1mm προσφέρει ακόμη πιο ισορροπημένη εφαρμογή στον καρπό. Η μαύρη σταθερή στεφάνη με ταχυμετρική κλίμακα ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, παραμένοντας πιστή στην αισθητική του DNA της σειράς Black Bay.Στο εσωτερικό του ρολογιού βρίσκεται ο αυτόματος μηχανισμός MT5813, πιστοποιημένος από το COSC που προσφέρει αυτονομία 70 ωρών και επιδόσεις που υπερβαίνουν τα πρότυπα χρονομέτρησης της ελβετικής πιστοποίησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της TUDOR στην ακρίβεια και την αντοχή.Το Black Bay Chrono 39 “Bumblebee” διατηρεί τoυς εμβληματικούς “Snowflake” δείκτες — χαρακτηριστικό των καταδυτικών ρολογιών της TUDOR από το 1969 — σε ανασχεδιασμένη εκδοχή που εξασφαλίζει βελτιωμένη αναγνωσιμότητα στο έντονο καντράν. Παράλληλα, το νέο μπρασελέ τριών συνδέσμων με κούμπωμα ασφαλείας “T-fit” για γρήγορη ρύθμιση ολοκληρώνει τη σύγχρονη αισθητική του μοντέλου.Το Black Bay Chrono 39 “Bumblebee” αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της μακρόχρονης σχέσης της TUDOR με τον κόσμο των χρονογράφων και των motorsports, που ξεκίνησε το 1970 με το Oysterdate — τον πρώτο χρονογράφο της μάρκας. Παραμένοντας πιστό στο πνεύμα “Born To Dare”, το νέο μοντέλο συνδυάζει περισσότερες από πέντε δεκαετίες τεχνογνωσίας στους χρονογράφους με μια αισθητική που τολμά να ξεχωρίσει.