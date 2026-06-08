H ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει στην τεχνολογία, αναβαθμίζοντας την εμπειρία πελάτη και την καθημερινή της λειτουργία

ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που κάνουν τις καθημερινές αγορές πιο γρήγορες, εύκολες και ευέλικτες, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών της. Από τα αναβαθμισμένα Self Checkout ταμεία και τις νέες δυνατότητες AB Plus στα AB Kiosks, έως τις ψηφιακές υπηρεσίες για επαναφορτιζόμενες κάρτες σίτισης και τα νέα εργαλεία στα Κέντρα Διανομής, η εταιρεία δίνει πρακτική αξία στις ψηφιακές της επενδύσεις, προς όφελος των πελατών, των συνεργατών και των ανθρώπων της.Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η συνεχής αναβάθμιση της εξυπηρέτησης μέσα στο κατάστημα. Η νέα γενιά Self Checkout στα καταστήματα ΑΒ επανασχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας ένα πιο απλό και φιλικό περιβάλλον χρήσης με λιγότερα βήματα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, ενσωματώνει νέες δυνατότητες, όπως την εξαργύρωση πόντων AB Plus απευθείας μέσω του πορτοφολιού και την πληρωμή με περισσότερους από έναν τρόπους πληρωμής στην ίδια συναλλαγή.Την ίδια στιγμή, οι προσωπικές προσφορές AB Plus είναι πλέον διαθέσιμες όχι μόνο online αλλά και στα AB Kiosks των καταστημάτων. Οι πελάτες μπορούν, σκανάροντας την AB Plus κάρτα τους, να ενημερώνονται άμεσα για τις εβδομαδιαίες προσωπικές προσφορές τους και να τις ενεργοποιούν με ένα μόνο κλικ. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒ φέρνει ακόμη πιο κοντά τα ψηφιακά της κανάλια με την αγοραστική διαδρομή στο φυσικό κατάστημα, ενισχύοντας την omnichannel εξυπηρέτηση.Η τεχνολογία αξιοποιείται και σε υπηρεσίες που διευκολύνουν ειδικές ομάδες πελατών και συνεργατών. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας vouchercards.ab.gr, οι κάτοχοι επαναφορτιζόμενων καρτών σίτισης ΑΒ μπορούν πλέον να ενημερώνονται online για το διαθέσιμο υπόλοιπό τους, πριν επισκεφθούν το κατάστημα. Έτσι, έχουν καλύτερη εικόνα της αξίας που διαθέτουν και μπορούν να προγραμματίζουν πιο εύκολα τις αγορές τους.

Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εσωτερικών της λειτουργιών. Στα Κέντρα Διανομής της, η εταιρεία αναβαθμίζει το σύστημα Voice Picking, περνώντας στη νέα εποχή του Lydia Voice, ενός από τα κορυφαία συστήματα διεθνώς. Η νέα εφαρμογή ενισχύει την παραγωγικότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών συλλογής και διανομής, με νέες λειτουργίες, όπως το Multistore Picking και το Put-to-Light, η οποία καθοδηγεί οπτικά τον χειριστή στην ακριβή θέση τοποθέτησης των συλλεγμένων προϊόντων, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια της συλλογής παραγγελιών στα κέντρα διανομής.

Στην ίδια κατεύθυνση, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ημερήσια αποτίμηση αποθεμάτων, μεταβαίνοντας από τον μηνιαίο υπολογισμό σε καθημερινή αποτύπωση, με στόχο μεγαλύτερη ακρίβεια στα οικονομικά δεδομένα, καλύτερη προβλεψιμότητα και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η αλλαγή αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και επιτρέπει την ακόμα πιο άμεση παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών, για την καλύτερη εσωτερική διαχείριση και τη λήψη αμεσότερων αποφάσεων.

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιεί εργαλεία βελτιστοποίησης της χωροθέτησης προϊόντων (slotting) στα Κέντρα Διανομής της, με στόχο την πιο σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στις αποθήκες, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία που συνδέει την τεχνολογία με την καθημερινή λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Με συνέπεια στη στρατηγική της για καινοτομία, απλότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση, η ΑΒ Βασιλόπουλος αξιοποιεί την τεχνολογία ως μοχλό εξέλιξης, με λύσεις που απαντούν σε ουσιαστικές ανάγκες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του καταστήματος και των υποδομών του αύριο.