«Η Λορένα είναι νεκρή»: Το τελευταίο μήνυμα του 36χρονου που σκότωσε την πρώην του πριν πέσει από γέφυρα στη Φλωρεντία

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν για περίπου 40 λεπτά να τον πείσουν να μην πέσει στο κενό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα - «Με απήγαγε, θέλει να με σκοτώσει» είπε στην τελευταία κλήση στο 112 η 46χρονη





Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο του 36χρονου, το οποίο είχε αφήσει σταθμευμένο έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του στη συνοικία Ριφρέντι της Φλωρεντίας, εντόπισαν ένα σακουλάκι με πλαστικά δεματικά μιας χρήσης, ψαλίδια και ένα μεγάλο σεντόνι.







Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε προηγουμένως τοποθετήσει κολλητική ταινία πάνω στο φωτοκύτταρο της πόρτας του γκαράζ, ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να μπορέσει να δράσει χωρίς να γίνει αντιληπτός.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επιτέθηκε στη γυναίκα, τη χτύπησε και την έδεσε στα χέρια και στα πόδια, πριν την τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της. Ωστόσο, η 45χρονη κατάφερε να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο μέσα στην τσάντα που βρισκόταν επίσης στο πορτμπαγκάζ και να ζητήσει βοήθεια.



Η κραυγή βοήθειας Η Λορένα έστειλε αρχικά ένα ηχητικό μήνυμα σε φίλο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στη συνέχεια κάλεσε το 112.



Η συνομιλία της με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας κράτησε περίπου 20 λεπτά. «Με απήγαγε, θέλει να με σκοτώσει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού της.



Λίγη ώρα αργότερα, ένας διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τον 36χρονο πάνω στη γέφυρα της Α1 στο Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο και ενημέρωσε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν για περίπου 40 λεπτά να τον πείσουν να μην πέσει στο κενό.



Κλείσιμο Η Λορένα είναι νεκρή». Λίγο αργότερα τηλεφώνησε στη δική του μητέρα, η οποία κάλεσε το 112 και κατήγγειλε τον γιο της.



«Με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και μου είπε ότι σκότωσε την πρώην σύντροφό του», φέρεται να δήλωσε η γυναίκα στους αστυνομικούς.



Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στο παρελθόν της σχέσης του ζευγαριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η Λορένα χώρισε από τον Φεντερίκο στα μέσα Αυγούστου, όταν φέρεται να ανακάλυψε μία απιστία.



Ο 36χρονος προσπάθησε να τα ξαναβρούν επικοινωνώντας επανειλημμένα μαζί της, ενώ είχε ζητήσει ακόμη και από τη μητέρα της να μεσολαβήσει.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των ιταλικών Αρχών για τη δολοφονία της 45χρονης Λορένα Ιτσέρι , η οποία βρήκε τραγικό θάνατο όταν ο πρώην σύντροφός της, Φεντερίκο Βέλα, την έριξε από γέφυρα, κοντά στη Φλωρεντία, πριν δώσει τέλος και στη δική του ζωή.Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο του 36χρονου, το οποίο είχε αφήσει σταθμευμένο έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου του στη συνοικία Ριφρέντι της Φλωρεντίας, εντόπισαν ένα σακουλάκι με πλαστικά δεματικά μιας χρήσης, ψαλίδια και ένα μεγάλο σεντόνι.Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί, ο Βέλα φέρεται να περίμενε την επιστροφή της Λορένα από τη δουλειά της. Όταν εκείνη μπήκε με το SUV της στο γκαράζ του σπιτιού της, ο 36χρονος φαίνεται πως είχε κρυφτεί μέσα στον χώρο.Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε προηγουμένως τοποθετήσει κολλητική ταινία πάνω στο φωτοκύτταρο της πόρτας του γκαράζ, ώστε αυτήκαι να μπορέσει να δράσει χωρίς να γίνει αντιληπτός.Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, επιτέθηκε στη γυναίκα, τηστα χέρια και στα πόδια, πριν την τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της. Ωστόσο, η 45χρονη κατάφερε να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο μέσα στην τσάντα που βρισκόταν επίσης στο πορτμπαγκάζ και ναΗ Λορένα έστειλε αρχικά ένα ηχητικό μήνυμα σε φίλο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στη συνέχειαΗ συνομιλία της με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας κράτησε περίπου 20 λεπτά. «», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού της.Λίγη ώρα αργότερα, ένας διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τον 36χρονο πάνω στη γέφυρα της Α1 στο Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο και ενημέρωσε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν για περίπου 40 λεπτά να τον πείσουν να μην πέσει στο κενό.Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Βέλα έστειλε μήνυμα στη μητέρα της Λορένα γράφοντας: «». Λίγο αργότερα τηλεφώνησε στη δική του μητέρα, η οποία κάλεσε το 112 και κατήγγειλε τον γιο της.«Με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και μου είπε ότι σκότωσε την πρώην σύντροφό του», φέρεται να δήλωσε η γυναίκα στους αστυνομικούς.Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον και στο παρελθόν της σχέσης του ζευγαριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η Λορένα χώρισε από τον Φεντερίκο στα μέσα Αυγούστου, όταν φέρεται να ανακάλυψε μία απιστία.Ο 36χρονος προσπάθησε να τα ξαναβρούν επικοινωνώντας επανειλημμένα μαζί της, ενώ είχε ζητήσει ακόμη και από τη μητέρα της να μεσολαβήσει.

Φίλοι και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές ανέφεραν ότι η Λορένα είχε μιλήσει για μια αλλαγή στη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της, η οποία τους είχε προκαλέσει ανησυχία.



Οι αστυνομικοί αναμένεται τώρα να εξετάσουν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού, αλλά και σημειώματα μεταξύ τους που βρέθηκαν κατά τις έρευνες στο σπίτι του 36χρονου.



Παράλληλα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Βέλα φέρεται να βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.