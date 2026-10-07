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Πρώτη στάση της προεκλογικής εκστρατείας η Θέουτα για τον ηγέτη της δεξιάς αντιπολίτευσης στην Ισπανία
Πρώτη στάση της προεκλογικής εκστρατείας η Θέουτα για τον ηγέτη της δεξιάς αντιπολίτευσης στην Ισπανία
Ο θύλακας πρέπει να επανέλθει «στην κανονικότητα» και θα είναι το πρώτο θέμα στο υπουργικό μου συμβούλιο, υποστήριξε ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος
Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ξεκίνησε σήμερα συμβολικά από τη Θέουτα την προεκλογική εκστρατεία του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στην Ισπανία στα τέλη Νοεμβρίου.
Ο Φεϊχό αποδοκίμασε την ανταπόκριση της κυβέρνησης του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στη μεταναστευτική κρίση, η οποία συγκλόνισε τον θύλακα τον Ιούλιο.
«Το να έρθω εδώ στην αρχή της προεκλογικής περιόδου αποτελεί την υλοποίηση μιας δέσμευσης», προκειμένου η Θέουτα να επανέλθει «στην κανονικότητα», υποστήριξε ο Φεϊχό σε ομιλία που εκφώνησε στο πλευρό του προέδρου της κυβέρνησης του ισπανικού θύλακα, Χουάν Χεσούς Βίβας.
Η Θέουτα, ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική, «είναι το σύμπτωμα της παρακμής, της διαφθοράς και των ψευδών στα οποία βυθίστηκε η χώρα» υπό τον Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά από το 2018, υπογράμμισε.
Στις 30 και 31 Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή περπατώντας, μια πρωτόγνωρη και μαζική εισροή κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 100 έχασαν τη ζωή τους, ιδίως στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Αρχές της Μαδρίτης και του Ραμπάτ.
Έκτοτε, η μεγάλη πλειονότητα αυτών των μεταναστών επέστρεψε στο Μαρόκο.
Εντούτοις, χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα, όπου οι Αρχές κινητοποίησαν επιπλέον αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε, δίνοντας θέση σε σχεδόν καθημερινές βιαιοπραγίες και διαδηλώσεις των κατοίκων.
Η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση προκάλεσε μεγάλη ένταση στη Μαδρίτη ανάμεσα στην αριστερή κυβέρνηση και τα κόμματα της Δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, συμβάλλοντας στην αποδυνάμωση του Πέδρο Σάντσεθ.
Μαζί με τη στεγαστική κρίση, η κρίση στη Θέουτα συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών θεμάτων της εκστρατείας που ξεκινά ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό προηγείται στην πρόθεση ψήφου, σε σχέση με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ.
«Η Ισπανία ακολουθεί τη χειρότερη των κατευθύνσεων. Η Ισπανία έχει ανάγκη από μια βαθιά αλλαγή. Αν οι Ισπανοί με στηρίξουν, η Θέουτα θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου», διαβεβαίωσε ο Φεϊχό, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.
Ο Φεϊχό αποδοκίμασε την ανταπόκριση της κυβέρνησης του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στη μεταναστευτική κρίση, η οποία συγκλόνισε τον θύλακα τον Ιούλιο.
«Το να έρθω εδώ στην αρχή της προεκλογικής περιόδου αποτελεί την υλοποίηση μιας δέσμευσης», προκειμένου η Θέουτα να επανέλθει «στην κανονικότητα», υποστήριξε ο Φεϊχό σε ομιλία που εκφώνησε στο πλευρό του προέδρου της κυβέρνησης του ισπανικού θύλακα, Χουάν Χεσούς Βίβας.
Η Θέουτα, ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική, «είναι το σύμπτωμα της παρακμής, της διαφθοράς και των ψευδών στα οποία βυθίστηκε η χώρα» υπό τον Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά από το 2018, υπογράμμισε.
Στις 30 και 31 Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή περπατώντας, μια πρωτόγνωρη και μαζική εισροή κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 100 έχασαν τη ζωή τους, ιδίως στη θάλασσα, σύμφωνα με τις Αρχές της Μαδρίτης και του Ραμπάτ.
Έκτοτε, η μεγάλη πλειονότητα αυτών των μεταναστών επέστρεψε στο Μαρόκο.
Εντούτοις, χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα, όπου οι Αρχές κινητοποίησαν επιπλέον αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε, δίνοντας θέση σε σχεδόν καθημερινές βιαιοπραγίες και διαδηλώσεις των κατοίκων.
Η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση προκάλεσε μεγάλη ένταση στη Μαδρίτη ανάμεσα στην αριστερή κυβέρνηση και τα κόμματα της Δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, συμβάλλοντας στην αποδυνάμωση του Πέδρο Σάντσεθ.
Μαζί με τη στεγαστική κρίση, η κρίση στη Θέουτα συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών θεμάτων της εκστρατείας που ξεκινά ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό προηγείται στην πρόθεση ψήφου, σε σχέση με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ.
«Η Ισπανία ακολουθεί τη χειρότερη των κατευθύνσεων. Η Ισπανία έχει ανάγκη από μια βαθιά αλλαγή. Αν οι Ισπανοί με στηρίξουν, η Θέουτα θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου», διαβεβαίωσε ο Φεϊχό, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.
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