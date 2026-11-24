Ο Λεονίντ Ιβασόφ που έχει υπηρετήσει τον ρωσικό στρατό και επί προεδρίας Πούτιν δεν διστάζει να μιλήσει ακόμα και για εκτελεστικό απόσπασμα - Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο στην Ουκρανία... αλλά όχι το ρωσικό, είπε χαρτακτηριστικά

Λεονίντ Ιβασόφ, ο οποίος υπηρέτησε σε υψηλόβαθμες θέσεις κατά τη σοβιετική περίοδο και επί της προεδρίας Πούτιν, ζητώντας την απομάκρυνσή του από την εξουσία μέσω ενός «ειρηνικού πραξικοπήματος».



Ο στρατηγός προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγεί τη Ρωσία προς τη διάλυση, εκτιμώντας ότι η χώρα θα μπορούσε να καταρρεύσει ήδη από το 2027 ή το 2028, εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής ηγεσίας. Μάλιστα, αναφέρθηκε ακόμη και στο ακραίο σενάριο ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί αντιμέτωπος με εκτελεστικό απόσπασμα, επικαλούμενος ιστορικά παραδείγματα ισχυρών ηγετών που λατρεύονταν από τον λαό τους, αλλά τελικά ανατράπηκαν και οδηγήθηκαν στην εκτέλεση.



«Δεν θα υπάρχει Ρωσία. Δεν θα υπάρχει Ρωσία», προειδοποίησε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου απειλούν την ίδια την ύπαρξη της χώρας.



Ιβασόφ, ο οποίος έχει ασκήσει και στο παρελθόν δημόσια κριτική στον πόλεμο, έγιναν στη διάρκεια ενός Live streaming προγράμματος με τον Ρώσο μπλόγκερ Πάβελ Ιβάνοφ και προκαλούν ενδιαφέρον λόγω της στρατιωτικής του διαδρομής και της ευθείας αμφισβήτησης του Ρώσου προέδρου.







«Χρειαζόμαστε ένα ειρηνικό πραξικόπημα» Ο Ιβασόφ υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του Πούτιν πρέπει να γίνει προτού η Ρωσία οδηγηθεί σε μια περίοδο ανεξέλεγκτων και ενδεχομένως βίαιων αναταραχών.



«Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα ειρηνικό πραξικόπημα», δήλωσε και διευκρίνισε: «Όχι μια λαϊκή εξέγερση – είμαστε ήδη έτοιμοι για μια εξέγερση και αυτό θα ήταν κάτι τρομακτικό. Χρειαζόμαστε μια ειρηνική αλλαγή εξουσίας».



Σύμφωνα με τον απόστρατο στρατηγό, θα πρέπει να προσφερθεί στον Πούτιν η δυνατότητα να αποχωρήσει από την προεδρία «διατηρώντας κάποια αξιοπρέπεια», ώστε να αποφευχθεί η βίαιη ανατροπή του. Μάλιστα, πρότεινε με σαρκαστική διάθεση να οργανωθεί μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν του και να του απονεμηθεί ο βαθμός «Generalissimus», ο ανώτατος στρατιωτικός τίτλος που είχε απονεμηθεί και στον Ιωσήφ Στάλιν.



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«Οργανώστε μια Παρέλαση της Νίκης, απονείμετε στον Πούτιν τον βαθμό του Generalissimus και δώστε μερικούς ακόμη τίτλους σε κάποιους άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Κάντε την παρέλαση και μετά φύγετε. Παραιτηθείτε αμέσως μετά την παρέλαση. Οικειοθελώς, ειρηνικά, παραδώστε την εξουσία».



Η προειδοποίηση για το εκτελεστικό απόσπασμα Ο Ιβασόφ αναφέρθηκε στην ιστορική τύχη ηγετών που είχαν συγκεντρώσει τεράστια εξουσία και απολάμβαναν σχεδόν απόλυτη δημόσια αποθέωση, προτού χάσουν τα πάντα, ενώ κατηγόρησε τη ρωσική κρατική προπαγάνδα ότι παρουσιάζει καθημερινά τον Πούτιν ως έναν αλάνθαστο και πανίσχυρο ηγέτη.



«Συνεχώς φουσκώνουμε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι ότι ο πρόεδρός μας είναι ο ισχυρότερος, ο καλύτερος στον κόσμο», είπε και πρόσθεσε: «Κάθε μέρα υπάρχει και κάποιο γεγονός. Συναντά κάποιον, απονέμει ένα μετάλλιο σε κάποιον και ούτω καθεξής».



Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ιστορία έχει δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν ακόμη και οι φαινομενικά πανίσχυροι κυβερνήτες. «Θα έρθει μια στιγμή που... λοιπόν, αυτό έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στην ιστορία, ακόμη και στη σοβιετική ιστορία. Έβλεπες “μεγάλους” ηγέτες, ανθρώπους να τους στήνουν μνημεία και να δίνουν τα ονόματά τους σε πόλεις, μόνο και μόνο για να καταλήξουν να τους οδηγούν στην εκτέλεση».



«Το ίδιο θα συμβεί και εδώ», προειδοποίησε.



Σκληρή γλώσσα κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε ο 83χρονος απόστρατος Ρώσος στρατηγός, ο οποίος υπηρέτησε σε υψηλόβαθμες θέσεις κατά τη σοβιετική περίοδο και επί της προεδρίας Πούτιν, ζητώντας την απομάκρυνσή του από την εξουσία μέσω ενός «ειρηνικού πραξικοπήματος».Ο στρατηγός προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στηνοδηγεί τηπρος τη διάλυση, εκτιμώντας ότι η χώρα θα μπορούσε να καταρρεύσει ήδη από τοή το, εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής ηγεσίας. Μάλιστα, αναφέρθηκε ακόμη και στο ακραίο σενάριο ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί αντιμέτωπος με εκτελεστικό απόσπασμα, επικαλούμενος ιστορικά παραδείγματα ισχυρών ηγετών που λατρεύονταν από τον λαό τους, αλλά τελικά ανατράπηκαν και οδηγήθηκαν στην εκτέλεση.«Δεν θα υπάρχει Ρωσία. Δεν θα υπάρχει Ρωσία», προειδοποίησε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου απειλούν την ίδια την ύπαρξη της χώρας.Οι δηλώσεις του, ο οποίος έχει ασκήσει και στο παρελθόν δημόσια κριτική στον πόλεμο, έγιναν στη διάρκεια ενός Live streaming προγράμματος με τον Ρώσο μπλόγκερκαι προκαλούν ενδιαφέρον λόγω της στρατιωτικής του διαδρομής και της ευθείας αμφισβήτησης του Ρώσου προέδρου.υποστήριξε ότι η απομάκρυνση τουπρέπει να γίνει προτού ηοδηγηθεί σε μια περίοδο ανεξέλεγκτων και ενδεχομένως βίαιων αναταραχών.«Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ένα ειρηνικό πραξικόπημα», δήλωσε και διευκρίνισε: «Όχι μια λαϊκή εξέγερση – είμαστε ήδη έτοιμοι για μια εξέγερση και αυτό θα ήταν κάτι τρομακτικό. Χρειαζόμαστε μια ειρηνική αλλαγή εξουσίας».Σύμφωνα με τον απόστρατο στρατηγό, θα πρέπει να προσφερθεί στον Πούτιν η δυνατότητα να αποχωρήσει από την προεδρία «διατηρώντας κάποια αξιοπρέπεια», ώστε να αποφευχθεί η βίαιη ανατροπή του. Μάλιστα, πρότεινε με σαρκαστική διάθεση να οργανωθεί μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν του και να του απονεμηθεί ο βαθμός «», ο ανώτατος στρατιωτικός τίτλος που είχε απονεμηθεί και στον«Οργανώστε μια Παρέλαση της Νίκης, απονείμετε στον Πούτιν τον βαθμό του Generalissimus και δώστε μερικούς ακόμη τίτλους σε κάποιους άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Κάντε την παρέλαση και μετά φύγετε. Παραιτηθείτε αμέσως μετά την παρέλαση. Οικειοθελώς, ειρηνικά, παραδώστε την εξουσία».αναφέρθηκε στην ιστορική τύχη ηγετών που είχαν συγκεντρώσει τεράστια εξουσία και απολάμβαναν σχεδόν απόλυτη δημόσια αποθέωση, προτού χάσουν τα πάντα, ενώ κατηγόρησε τη ρωσική κρατική προπαγάνδα ότι παρουσιάζει καθημερινά τον Πούτιν ως έναν αλάνθαστο και πανίσχυρο ηγέτη.«Συνεχώς φουσκώνουμε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι ότι ο πρόεδρός μας είναι ο ισχυρότερος, ο καλύτερος στον κόσμο», είπε και πρόσθεσε: «Κάθε μέρα υπάρχει και κάποιο γεγονός. Συναντά κάποιον, απονέμει ένα μετάλλιο σε κάποιον και ούτω καθεξής».Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ιστορία έχει δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν ακόμη και οι φαινομενικά πανίσχυροι κυβερνήτες. «Θα έρθει μια στιγμή που... λοιπόν, αυτό έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στην ιστορία, ακόμη και στη σοβιετική ιστορία. Έβλεπες “μεγάλους” ηγέτες, ανθρώπους να τους στήνουν μνημεία και να δίνουν τα ονόματά τους σε πόλεις, μόνο και μόνο για να καταλήξουν να τους οδηγούν στην εκτέλεση».«Το ίδιο θα συμβεί και εδώ», προειδοποίησε.

«Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά όχι με το ρωσικό» Ο 83χρονος στρατηγός έκανε ιδιαίτερα ειρωνικά σχόλια για την επαναλαμβανόμενη διαβεβαίωση του Πούτιν ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Μόσχας.



«Ο Πούτιν είχε δίκιο σε ένα πράγμα», είπε. «Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο. Όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συμφωνώ απολύτως με αυτό το συμπέρασμα», συνέχισε, προτού προσθέσει: «Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, απλώς όχι σύμφωνα με το ρωσικό σχέδιο».



Ο Ιβασόφ υποστήριξε ότι οι συνέπειες του πολέμου είναι πολύ βαθύτερες από τις άμεσες στρατιωτικές απώλειες και ότι η συνέχισή του υπονομεύει τις προοπτικές επιβίωσης της χώρας.



«Το συμπέρασμά μου είναι ότι έως το 2027 ή το 2028 θα έρθει το τέλος της Ρωσίας. Θα διαλυθεί», δήλωσε.



Η κατεστραμμένη γέφυρα της Κριμαίας και οι φόβοι για ελλείψεις Οι δηλώσεις του Ιβασόφ έγιναν από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Κερτς, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατεί αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των κατοίκων για τις συνέπειες του πολέμου.







Ο στρατηγός υποστήριξε ότι η ψυχολογία του πληθυσμού έχει επιδεινωθεί, καθώς πολλοί φοβούνται ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και βασικά αγαθά. «Δεν θα υπάρχει ψωμί, δεν θα υπάρχει βενζίνη, δεν θα υπάρχουν τρόφιμα», του λένε, όπως υποστήριξε, κάτοικοι της περιοχής.



Ακόμη, ανέφερε ότι απαντά σε αυτές τις ανησυχίες με μια ακόμη πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη: «Τους λέω: Δεν θα υπάρχει Ρωσία. Δεν θα υπάρχει Ρωσία».



«Εξαφανίζονται τα σύμβολα Ζ» – Οι ισχυρισμοί για υποχώρηση της υποστήριξης στον πόλεμο Ο Ιβασόφ υποστήριξε επίσης ότι η υποστήριξη προς τον πόλεμο μειώνεται στην Κριμαία και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.



Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εξαφάνιση των συμβόλων «Ζ», τα οποία έχουν συνδεθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και χρησιμοποιούνται ως ένδειξη υποστήριξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



«Τώρα ακόμη και οι ρωσικές σημαίες έχουν γίνει πιο σπάνιο θέαμα, τουλάχιστον εδώ στην Κριμαία», είπε και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι πλέον καλύπτουν ή σβήνουν αυτά τα σύμβολα “Ζ”».



Ποιος είναι ο στρατηγός που ζητά την απομάκρυνση του Πούτιν Ο Λεονίντ Ιβασόφ δεν είναι άγνωστος στους στρατιωτικούς κύκλους της Ρωσίας.



Υπηρέτησε επί δεκαετίες στις σοβιετικές και ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις και διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας διεθνούς στρατιωτικής συνεργασίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας από το 1996 έως το 2001.



Παρά τη μακρά στρατιωτική του σταδιοδρομία, έχει επανειλημμένα διαφοροποιηθεί δημόσια από την πολιτική του Κρεμλίνου.



Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες εβδομάδες πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είχε απευθύνει ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες ενός πολέμου και ζητώντας την παραίτησή του.



Τότε είχε υποστηρίξει ότι η κύρια απειλή για τη Ρωσία δεν προερχόταν από το εξωτερικό, αλλά από τις εσωτερικές αδυναμίες της πολιτικής της ηγεσίας.