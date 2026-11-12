Στα σκαριά ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική απειλή σε τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη
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Τέιλορ Σουίφτ Ντοκιμαντέρ Τρομοκρατική επίθεση

Στα σκαριά ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική απειλή σε τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη

Το 2024 συνελήφθη ένας 19χρονος που σχεδίαζε επίθεση κατά τη διάρκεια του «Eras Tour» - Η έναρξη προβολών του φιλμ έχει προγραμματιστεί για το 2027

Στα σκαριά ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική απειλή σε τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη
Τρεις από τις συναυλίες της περιοδείας «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη της Αυστρίας, ακυρώθηκαν ξαφνικά τον Αύγουστο του 2024, μετά την αποκάλυψη ενός τρομοκρατικού σχεδίου. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η παραγωγή ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει τα γεγονότα, με την έναρξη προβολών του να προγραμματίζεται για το 2027.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο φέρει τον προσωρινό τίτλο «Taylor Swift Wien» αναμένεται να προσφέρει μια πραγματικά συναρπαστική εικόνα από «δύο ριζικά διαφορετικές νεανικές υποκουλτούρες: τον συμπεριληπτικό κόσμο της κοινότητας των θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ, τα μέλη της οποίας, «Swifties» νιώθουν ενδυναμωμένα και έναν χώρο τοξικής αρρενωπότητας, που τροφοδοτείται από τη ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο και την απεγνωσμένη ανάγκη για επιβεβαίωση» αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το Variety.

Το ντοκιμαντέρ που σκηνοθετούν οι Αντρέας Πίκλερ και Βερόνικα Κάσερερ, εμβαθύνει στις ιστορίες που περιβάλλουν την αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση.


Ο Γκιόργκ Τσουρτσεντάλερ επικεφαλής δημιουργικού στην εταιρεία Beetz Brothers (η οποία συμμετέχει στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ), δήλωσε στο Variety ότι το εγχείρημα θα προσεγγίσει την υπόθεση από διάφορες οπτικές γωνίες. Μεταξύ άλλων, θα αναλύσει πώς μια διεθνής επιχείρηση μυστικών υπηρεσιών -στην οποία συμμετείχαν η CIA, η βρετανική MI5, καθώς και υπηρεσίες της Αυστρίας και της Γερμανίας- κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση. Παράλληλα, θα εξετάσει τον ρόλο του διαδικτυακού χώρου που προωθεί την «τοξική αρρενωπότητα», ο οποίος ώθησε δύο εφήβους να καταστρώσουν ένα σχέδιο χρήσης εκρηκτικών, με στόχο τη δολοφονία όσο το δυνατόν περισσότερων θεατών σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ.

Θα εξεταστεί επίσης η άλλη πλευρά της σημερινής νεανικής κουλτούρας και συγκεκριμένα οι θαυμαστές της Αμερικανίδας ποπ σταρ. Στις συναυλίες της Βιέννης αναμένονταν περισσότεροι από 200.000 θεατές, όχι μόνο από τη Βιέννη αλλά από ολόκληρο τον κόσμο.

«Παρακολουθούμε τρεις γυναίκες, για τις οποίες η είδηση ότι η συναυλία ακυρώθηκε αποτέλεσε, φυσικά, ένα σοκ», δήλωσε ο Γκιόργκ Τσουρτσεντάλερ.

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Οι τρεις γυναίκες προχώρησαν στην οργάνωση ψυχολογικής υποστήριξης για τους υπόλοιπους θαυμαστές, συνεργάστηκαν με την αυστριακή αστυνομία και, τελικά, συναντήθηκαν με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ.

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