Η Μόσχα καταγγέλλει επίθεση με δύο drones, ενώ η Φινλανδία επιβεβαιώνει την πυρκαγιά και την είσοδο του πλοίου στα χωρικά της ύδατα – Στο επίκεντρο η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και οι κίνδυνοι επέκτασης των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία