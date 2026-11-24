Πρόκειται για το Wilserdly της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche - Η εταιρεία εκτιμά ότι το νέο αυτό χάπι θα μπορούσε να εξελιχθεί στο φάρμακο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της - Πότε αναμένεται στην Ευρώπη





Πρόκειται για το Wilserdly της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche, το οποίο χορηγείται σε μορφή







Η Τερέζα Γκράχαμ, διευθύνουσα σύμβουλος του φαρμακευτικού τομέα της Roche, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως την έναρξη μιας «νέας εποχής στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού».



Πώς λειτουργεί το νέο φάρμακο Η δραστική ουσία του φαρμάκου, η γιρεδεστράντη (giredestrant), στοχεύει σε έναν τύπο καρκίνου του μαστού που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των συνολικών περιστατικών της νόσου.







Στόχος της θεραπείας είναι να μειωθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο.



Τι έδειξαν οι κλινικές δοκιμές Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, οι ασθενείς που έλαβαν το νέο φάρμακο είχαν κατά 30% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο υποτροπής της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση με εκείνες που έλαβαν τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες.



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Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στις ΗΠΑ περίπου 225.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με τον τύπο καρκίνου του μαστού στον οποίο στοχεύει το νέο φάρμακο, με την πλειονότητα των περιστατικών να εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο.



Το κόστος της θεραπείας και η αναμονή για την Ευρώπη Ένα από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν μετά την έγκριση του φαρμάκου είναι η πρόσβαση των ασθενών στη νέα θεραπεία, καθώς η τιμή του στις ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 22.500 δολάρια (20.640 ευρώ) τον μήνα, ενώ η αγωγή μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια.



Η Roche εκτιμά ότι το νέο χάπι για τον καρκίνο του μαστού θα μπορούσε να εξελιχθεί στο φάρμακο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της, ξεπερνώντας ακόμη και το Ocrevus, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία αναμένει ότι οι πωλήσεις του νέου φαρμάκου θα κυμανθούν μεταξύ 544 και 652 εκατ. ευρώ το 2027, με σημαντικά περιθώρια αύξησης τα επόμενα χρόνια.



Ένα νέο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού , το οποίο μειώνει κατά 30% τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου ή θανάτου των ασθενών σε σύγκριση με τις υπάρχουσες θεραπείες, έλαβε έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).Πρόκειται για το Wilserdly της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche, το οποίο χορηγείται σε μορφή χαπιού και απευθύνεται σε γυναίκες με συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο.Σύμφωνα με τους Financial Times, πρόκειται για την πρώτη νέα ορμονική θεραπεία που εγκρίνεται εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες για τη συγκεκριμένη μορφή της νόσου., διευθύνουσα σύμβουλος του φαρμακευτικού τομέα της Roche, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως την έναρξη μιας «νέας εποχής στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού».Η δραστική ουσία του φαρμάκου, η γιρεδεστράντη (giredestrant), στοχεύει σε έναν τύπο καρκίνου του μαστού που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των συνολικών περιστατικών της νόσου.Στη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, τα οιστρογόνα, δηλαδή ορμόνες που παράγει φυσιολογικά ο οργανισμός, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Το νέο φάρμακο δρα εμποδίζοντας τη δράση των οιστρογόνων στα καρκινικά κύτταρα, περιορίζοντας έτσι την ανάπτυξή τους.Στόχος της θεραπείας είναι να μειωθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, οι ασθενείς που έλαβαν το νέο φάρμακο είχαν κατά 30% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο υποτροπής της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση με εκείνες που έλαβαν τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες.Τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πολλές γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο χρειάζεται να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για αρκετά χρόνια, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου.Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στις ΗΠΑ περίπου 225.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με τον τύπο καρκίνου του μαστού στον οποίο στοχεύει το νέο φάρμακο, με την πλειονότητα των περιστατικών να εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο.Ένα από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν μετά την έγκριση του φαρμάκου είναι η πρόσβαση των ασθενών στη νέα θεραπεία, καθώς η τιμή του στις ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 22.500 δολάρια (20.640 ευρώ) τον μήνα, ενώ η αγωγή μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια.Η Roche εκτιμά ότι το νέο χάπι για τον καρκίνο του μαστού θα μπορούσε να εξελιχθεί στο φάρμακο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της, ξεπερνώντας ακόμη και το Ocrevus, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία αναμένει ότι οι πωλήσεις του νέου φαρμάκου θα κυμανθούν μεταξύ 544 και 652 εκατ. ευρώ το 2027, με σημαντικά περιθώρια αύξησης τα επόμενα χρόνια.

Η Roche διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το ποσό που θα καταβάλλουν τελικά οι ασθενείς θα εξαρτηθεί από την ασφαλιστική τους κάλυψη και τα διαθέσιμα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.



Στην Ευρώπη, οι ασθενείς θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο, καθώς οι προϋποθέσεις για την έγκριση του φαρμάκου διαφέρουν από εκείνες των ΗΠΑ.



Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία αναμένει πρόσθετα στοιχεία από τις κλινικές δοκιμές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 και στη συνέχεια σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση έγκρισης στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.



Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες σχετικά με το κόστος και την κάλυψη της θεραπείας από τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.