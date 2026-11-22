Η Φινλανδία θα επιτρέψει να ρυμουλκηθεί πίσω στη Ρωσία το πλοίο που χτυπήθηκε από drones, απομακρύνθηκαν και οι 16 ναυτικοί
Συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς στο Sparta II, που συνδέεται με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων - Ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στη Βαλτική
Σύμφωνα με τη φινλανδική συνοριοφυλακή, το Sparta II παραμένει αγκυροβολημένο ανοικτά της πόλης Λοβίσα, εντός των χωρικών υδάτων της Φινλανδίας, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης εξακολουθούν να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς. Στόχος των αρχών είναι να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά του πλοίου στη ρωσική περιοχή ευθύνης, ώστε να περιοριστούν και οι κίνδυνοι για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού βρίσκεται υπό τον συντονισμό της φινλανδικής συνοριοφυλακής, με τη συμμετοχή δυνάμεων από τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Ρωσία.
Finnish rescuers are trying to extinguish the fire on the Russian military-linked cargo ship Sparta II after it was hit by a Ukrainian drone in the Gulf of Finland.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026
Finland has announced that it will allow Russia to tow the vessel back to Russian waters from Finnish waters.
The…
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των φινλανδικών αρχών, στην επιχείρηση συμμετέχουν το περιπολικό σκάφος Uisko, μικρότερα περιπολικά, αεροσκάφος επιτήρησης και ελικόπτερα.
Στις προσπάθειες κατάσβεσης και ψύξης του πλοίου έχουν συνδράμει επίσης τα ρυμουλκά Ajax και H. Kanter, καθώς και το εσθονικό σκάφος Kindral Kurvits.
Παράλληλα, το ρωσικό διασωστικό σκάφος Murman συμμετέχει στην επιχείρηση κατόπιν αιτήματος της φινλανδικής συνοριοφυλακής.
«Το σχέδιο της επιχείρησης διάσωσης είναι να καταστεί δυνατή η ρυμούλκηση του ακινητοποιημένου πλοίου στη ρωσική περιοχή ευθύνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση των φινλανδικών αρχών, οι οποίες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπεί και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η απόφαση για την προετοιμασία της ρυμούλκησης έρχεται παρά το γεγονός ότι το Sparta II υπόκειται σε αμερικανικές και ουκρανικές κυρώσεις.
Ωστόσο, η υπαγωγή ενός πλοίου σε καθεστώς κυρώσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι οι φινλανδικές αρχές υποχρεούνται να το κατασχέσουν. Μια τέτοια ενέργεια θα απαιτούσε συγκεκριμένη νομική βάση και εφαρμογή των σχετικών περιοριστικών μέτρων.
Οι αρχές της Φινλανδίας δεν έχουν ανακοινώσει πρόθεση κατάσχεσης του σκάφους.
❗️Aftermath of a kamikaze drone strike on the superstructure of the Russian dry cargo ship Sparta II, published by the Finnish Border Guard.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 21, 2026
Several of the containers being transported also sustained damage. pic.twitter.com/hyKOfhzqzx
Πώς χτυπήθηκε το Sparta IIΤο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο, μήκους 121 μέτρων, δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας, δυτικά της ρωσικής νήσου Γκόγκλαντ.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι το σκάφος χτυπήθηκε από δύο drones, περίπου τρία ναυτικά μίλια από τα ρωσικά σύνορα.
Το Sparta II είχε αναχωρήσει την Παρασκευή (20/11) από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.
Μετά τα πλήγματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλοίο έχασε τη δυνατότητα να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα.
Σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιά στη γέφυρα του πλοίου, πριν αυτό μετακινηθεί προς τα βόρεια.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026
The Russian cargo ship Sparta II has been struck by Ukrainian drones in the Gulf of Finland and is now drifting toward the Finnish coasts.
The vessel is under U.S. sanctions and now clearly under Ukrainian sanctions too pic.twitter.com/S6KdCmrMic
Απομακρύνθηκαν και οι 16 ναυτικοίΤο 16μελές πλήρωμα του Sparta II εγκατέλειψε το σκάφος με σωσίβιες λέμβους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο ρωσικό φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή.
Όπως δήλωσε στο φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle ο διοικητής της συνοριοφυλακής, Ίλια Ίλιν, οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και επέστρεφαν στη Ρωσία.
Γύρω από το φλεγόμενο πλοίο έχει δημιουργηθεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, προκειμένου να προστατευτούν τα συνεργεία διάσωσης και τα υπόλοιπα σκάφη.
Η φινλανδική συνοριοφυλακή έχει επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
Μέχρι την τελευταία επίσημη ενημέρωση δεν είχε εντοπιστεί περιβαλλοντική ζημιά, ενώ οι αρχές διαβεβαίωναν ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την υπόλοιπη ναυσιπλοΐα.
Οι κυρώσεις και η σύνδεση με το ρωσικό υπουργείο ΆμυναςΤο Sparta II ανήκει στη ρωσική ναυτιλιακή εταιρεία Oboronlogistika, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και εφοδιαστικής υποστήριξης στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.
Το πλοίο συμπεριλήφθηκε στις αμερικανικές κυρώσεις τον Μάιο του 2022, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ βρίσκεται και στον κατάλογο κυρώσεων του Κιέβου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Sparta II έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.
Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο πλοίο ως μέσο μεταφοράς όπλων και άλλου στρατιωτικού υλικού για λογαριασμό της Ρωσίας.
Έχουν επίσης διατυπωθεί αναφορές για τη συμμετοχή του σε μεταφορές στρατιωτικού υλικού από τη Συρία προς τη Ρωσία.
Πάντως, το φορτίο που μετέφερε τη στιγμή της επίθεσης δεν έχει εξακριβωθεί.
«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το φορτίο που βρίσκεται στο πλοίο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μεταφέρει στρατιωτικό υλικό», δήλωσε ο Ίλια Ίλιν.
Το γεγονός ότι το σκάφος περιλαμβάνεται σε καταλόγους κυρώσεων και συνδέεται με τις στρατιωτικές μεταφορές της Μόσχας αποτελεί σημαντική παράμετρο του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν το συγκεκριμένο φορτίο αποτελούσε τον λόγο της επίθεσης.
Η Φινλανδία αποδίδει την επίθεση πιθανότατα στην ΟυκρανίαΟι φινλανδικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία, αν και το Κίεβο δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη.
Ο εκπρόσωπος των φινλανδικών ενόπλων δυνάμεων, Άκι-Μάουρι Χούχτινεν, ανέφερε ότι είναι πιθανό η ουκρανική πλευρά να πραγματοποίησε το πλήγμα, προσθέτοντας πως δεν είναι σαφές γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σκάφος.
Παράλληλα, αξιωματούχος της φινλανδικής συνοριοφυλακής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone, το οποίο προκάλεσε την πυρκαγιά.
Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε απαντήσει σε αιτήματα δημοσιογράφων για σχολιασμό.
Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη βορειοδυτική Ρωσία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.
Όρπο: «Ο πόλεμος εξαπλώνεται στις γειτονικές μας περιοχές»Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση του πολέμου στην ασφάλεια της Βαλτικής.
«Ο πόλεμος εξαπλώνεται στις γειτονικές μας περιοχές. Οι φινλανδικές αρχές διαχειρίζονται την κατάσταση στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπου επίθεση με drone έπληξε ρωσικό εμπορικό πλοίο. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να πολεμά εναντίον του επιτιθέμενου», ανέφερε.
Η Φινλανδία επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στην αεροπορική και θαλάσσια κυκλοφορία στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας, ενώ ενημέρωσε τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για τις εξελίξεις.
Στην επιχείρηση ασφαλείας συνέδραμε και η Σουηδία, διαθέτοντας μαχητικά αεροσκάφη υπό φινλανδική διοίκηση.
Από την πλευρά της, η Εσθονία έστειλε σκάφος για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις διάσωσης, πυρόσβεσης και αντιμετώπισης πιθανής ρύπανσης.
Ο Εσθονός πρωθυπουργός, Κρίστεν Μίχαλ, σημείωσε ότι οι συνέπειες του πολέμου έχουν φτάσει πλέον στη Βαλτική, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία.
Έρευνα για παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτεροΤην ίδια ημέρα σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στις φινλανδικές αρχές.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας, ρωσικό ελικόπτερο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην περιοχή του φλεγόμενου πλοίου.
Κατά τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, το ελικόπτερο εισήλθε περίπου 4,1 χιλιόμετρα εντός του φινλανδικού εναέριου χώρου.
Ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκανεν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με τις επιχειρήσεις διάσωσης ή επιτήρησης του Sparta II.
Η φινλανδική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της πιθανής παραβίασης συνεχίζεται.
Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψη 80 dronesΗ επίθεση στο Sparta II συνέπεσε με ένα ακόμη κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον της περιφέρειας του Λένινγκραντ.
Ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 80 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν αρθεί η προειδοποίηση για αεροπορική απειλή.
Την προηγούμενη εβδομάδα, οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις είχαν αναφέρει και άλλο πλήγμα εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στην ευρύτερη περιοχή.
Ο κυβερνήτης του Καλίνινγκραντ, Αλεξέι Μπεσπροζβάνιχ, διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό με το Sparta II δεν απειλεί τον εφοδιασμό του ρωσικού θύλακα.
Η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει κατά το παρελθόν επιθέσεις εναντίον ρωσικών εμπορικών πλοίων εκτός των χωρικών της υδάτων ως τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις θαλάσσιας πειρατείας.
Πλέον, οι εξελίξεις επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση της κατάσβεσης και στην ασφαλή απομάκρυνση του Sparta II από τα φινλανδικά ύδατα, με την προοπτική ρυμούλκησής του προς τη Ρωσία.
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