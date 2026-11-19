Η κάμερα στο ταμπλό αστικού λεωφορείου κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που το κτίριο καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα με μεγάλο θόρυβο και σηκώνοντας τεράστιο όγκο σκόνης





Ειδικότερα, η κάμερα στο ταμπλό ενός αστικού λεωφορείου κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που το κτίριο καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα με μεγάλο θόρυβο και σηκώνοντας τεράστιο όγκο σκόνης.







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Τα θύματα Από την κατάρρευση του κτιρίου πέθαναν συνολικά οχτώ άτομα, ανάμεσά τους με δύο ξαδέλφια ηλικίας 9 και 10 ετών, ένας μέλλων πατέρας με μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και ένας νεαρός οικοδόμος.



«Ήταν φίλοι μας και γείτονές μας. Γονείς και παιδιά, νέες οικογένειες που έχτιζαν τη ζωή τους στην πόλη μας, καθώς και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.



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Police have identified the eight victims, including two children, who were killed after a three-story building collapsed into an open construction site in Brooklyn, according to New York City authorities. Read more: https://t.co/YNsmbT71PA https://t.co/zllUTkvSke — ABC News (@ABC) November 13, 2026

Ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού και η γυναίκα του ήταν έγκυος, ήταν μετανάστης από τον Ισημερινό και είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια, όπως δήλωσε ο αδελφός του, Κάρλος, στο Univision.



Στη δημοσιότητα έρχεται νέο βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης με τραγικό απολογισμό 8 νεκρούς.Ειδικότερα, η κάμερα στο ταμπλό ενός αστικού λεωφορείου κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που το κτίριο καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα με μεγάλο θόρυβο και σηκώνοντας τεράστιο όγκο σκόνης.Το βίντεο, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα από τη Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της Νέας Υόρκης (MTA), αποτυπώνει τη φονική κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε αφού κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει δονήσεις που προέρχονταν από οικοδομικές εργασίες σε κοντινή απόσταση. Ένας αυτόπτης μάρτυρας είχε μάλιστα παρατηρήσει τούβλα να πέφτουν από το κτίριο λίγες στιγμές προτού αυτό καταρρεύσει.Πλέον, οι ερευνητές εξετάζουν τι ακριβώς πήγε στραβά και οδήγησε στην τραγωδία, την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις οικοδομικές εργασίες.Από την κατάρρευση του κτιρίου πέθαναν συνολικά οχτώ άτομα, ανάμεσά τους με δύο ξαδέλφια ηλικίας 9 και 10 ετών, ένας μέλλων πατέρας με μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και ένας νεαρός οικοδόμος.«Ήταν φίλοι μας και γείτονές μας. Γονείς και παιδιά, νέες οικογένειες που έχτιζαν τη ζωή τους στην πόλη μας, καθώς και μετανάστες από το Μεξικό, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Τρινιντάντ και άλλες χώρες», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 10χρονος Κέβιν Σαντιάγο Ρέγιες Γκονσάλες και η 9χρονη Νικόλ Ντανιέλα Ροντρίγκες.Ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγουάνα, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού αγοριού και η γυναίκα του ήταν έγκυος, ήταν μετανάστης από τον Ισημερινό και είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια, όπως δήλωσε ο αδελφός του, Κάρλος, στο Univision.

Ο επίσης 26χρονος Έντγκαρ Σαντιάγο Σαπόν, ήταν επίσης παντρεμένος και αφήνει πίσω του έναν εξάχρονο γιο, σύμφωνα τους New York Times.



Ο 22χρονος Γκαμπριέλ Σιγκουένσια, ήταν ένα από τα δύο θύματα που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία της περιοχής



Μεταξύ των υπόλοιπων νεκρών ήταν ο 23χρονος Μαμαντού Μπάρι, με καταγωγή από τη Γουινέα, σύμφωνα με τους New York Times, καθώς και οι 31χρονοι Χουάν Ντανιέλ Σαλβάδα Γκουσμάν και Ντιαγέ Μαμαντού, σύμφωνα με πηγές.



Ο Μαμντάνι ανέφερε ότι δύο από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνταν εκσκαφές την ώρα που κατέρρευσε το κτήριο στο Μπρούκλιν.