Απόρρητα έγγραφα αναφέρουν ότι η Κίρστεν Σβάλμπε, που έκλεισε τα 112, ήταν ενεργό μέλος του ναζιστικού κόμματος της Δανίας από το 1941 έως την ημέρα που καταργήθηκε - «Δεν γνώριζα τι πρέσβευε» απαντά η ίδια





Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες αφότου απέκτησε αυτόν τον τίτλο, ήρθε στο φως ένα σκοτεινό κεφάλαιο του παρελθόντος της, καθώς αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε επιφανές στέλεχος του ναζιστικού κόμματος της Δανίας.















Προηγουμένως, η Σβάλμπε και ο μικρότερος αδελφός της, Μπέρτελ, ηλικίας 104 ετών, είχαν χαρακτηριστεί ως «τα γηραιότερα αδέλφια στον κόσμο». Παράλληλα, είχε κυκλοφορήσει η βιογραφία της, στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά στο ναζιστικό παρελθόν της.



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Η Σβάλμπε αμφισβήτησε τα ευρήματα και αρνήθηκε ότι υπήρξε ποτέ υποστηρίκτρια του ναζισμού, δηλώνοντας στο δανέζικο τηλεοπτικό μέσο TV Midwest ότι «μετά βίας» γνώριζε τι πρέσβευε το κόμμα.



«Ο σύζυγός μου με ρώτησε και του είπα ότι δεν με ενδιέφερε. Δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική, οπότε απλώς έκανα αυτό που εκείνος θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνω», υποστήριξε τον Οκτώβριο.



Έκτοτε, η Σβάλμπε δήλωσε ότι μετανιώνει που «δεν είχε ερευνήσει το θέμα» εκείνη την εποχή, παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών σύζυγός της, Λάουριτς Βίλχελμ, κατείχε επίσης ηγετική θέση στο ναζιστικό κόμμα της Δανίας.

Η Κίρστεν Σβάλμπε έγινε τον περασμένο μήνα ο γηραιότερος άνθρωπος στη Δανία , σε ηλικία 112 ετών και 218 ημερών.Ωστόσο, μόλις δύο ημέρες αφότου απέκτησε αυτόν τον τίτλο, ήρθε στο φως ένα σκοτεινό κεφάλαιο του παρελθόντος της, καθώς αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε επιφανές στέλεχος του ναζιστικού κόμματος της Δανίας.Σύμφωνα με τη Daily Mail , αρχειακά έγγραφα έδειξαν ότι το 1941, σε ηλικία 27 ετών, η Σβάλμπε εντάχθηκε στο Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Δανίας (DNSAP), το κυριότερο ναζιστικό κόμμα της χώρας, το οποίο είχε ιδρυθεί κατά τα πρότυπα του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος (NSDAP) του Αδόλφου Χίτλερ Η αποκάλυψη ήρθε μόλις λίγες ημέρες αφότου η Σβάλμπε βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τον Οκτώβριο, όταν ξεπέρασε το ρεκόρ μακροζωίας της Κάρλα Λίντχολμ Γένσεν, η οποία πέθανε το 2020 σε ηλικία 112 ετών και 217 ημερών.Προηγουμένως, η Σβάλμπε και ο μικρότερος αδελφός της, Μπέρτελ, ηλικίας 104 ετών, είχαν χαρακτηριστεί ως «τα γηραιότερα αδέλφια στον κόσμο». Παράλληλα, είχε κυκλοφορήσει η βιογραφία της, στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά στο ναζιστικό παρελθόν της.Η Σβάλμπε αμφισβήτησε τα ευρήματα και αρνήθηκε ότι υπήρξε ποτέ υποστηρίκτρια του ναζισμού, δηλώνοντας στο δανέζικο τηλεοπτικό μέσο TV Midwest ότι «μετά βίας» γνώριζε τι πρέσβευε το κόμμα.«Ο σύζυγός μου με ρώτησε και του είπα ότι δεν με ενδιέφερε. Δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική, οπότε απλώς έκανα αυτό που εκείνος θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνω», υποστήριξε τον Οκτώβριο.Έκτοτε, η Σβάλμπε δήλωσε ότι μετανιώνει που «δεν είχε ερευνήσει το θέμα» εκείνη την εποχή, παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών σύζυγός της, Λάουριτς Βίλχελμ, κατείχε επίσης ηγετική θέση στο ναζιστικό κόμμα της Δανίας.



Μιμούνταν το γερμανικό ναζιστικό κόμμα Το κόμμα μιμούνταν το γερμανικό ναζιστικό κόμμα, υιοθετώντας τον χαιρετισμό του Χίτλερ, τη σβάστικα και τον αντισημιτισμό.



Συνεργάστηκε επίσης ενεργά με το Τρίτο Ράιχ κατά τη διάρκεια του πολέμου, μετά την κατάληψη της Δανίας από τους ναζί, έπειτα από μια εισβολή που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, τον Απρίλιο του 1940.



Νέα έγγραφα που εντοπίστηκαν στα Εθνικά Αρχεία της Δανίας φέρεται να αποκαλύπτουν ότι η Σβάλμπε διετέλεσε προσωρινή επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην πόλη Χόλστεμπρο, από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, η υπεραιωνόβια ήταν επίσης επικεφαλής της τοπικής γυναικείας οργάνωσης του κόμματος.



«Ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό μέλος της κομματικής βάσης», δήλωσε ο Δανός ιστορικός Κλάους Μπούντγκααρντ Κρίστενσεν, ο οποίος εξέτασε τα έγγραφα και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» πως η Σβάλμπε συγκαταλεγόταν στους «επιφανείς ναζί» της περιοχής της εκείνη την εποχή.



«Ήταν πολύ περισσότερα από μια απλή ακτιβίστρια, ακόμη κι αν προφανώς δεν κατείχε κάποια ηγετική θέση στην κεντρική οργάνωση του κόμματος», πρόσθεσε.



Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η Γκρι Σκαβένιους Μπέρτελσεν, επιμελήτρια του Μουσείου της Αντίστασης της Δανίας και του Μουσείου του Στρατοπέδου Φρέσλεβ.



Η Μπέρτελσεν εξήγησε ότι το DNSAP λειτουργούσε με μια ιεραρχική δομή, η οποία περιλάμβανε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης.

Κατείχε ηγετική θέση στην ιεραρχία Ως προσωρινή επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, η Σβάλμπε κατείχε ηγετική θέση μέσα σε αυτή την ιεραρχία.



Το παρελθόν της αποκαλύφθηκε από τη δανέζικη εφημερίδα Kristeligt Dagblad, έναν μήνα μετά την κυκλοφορία της βιογραφίας της, με τίτλο «Χρειαζόμαστε κάτι για να γελάμε» (We Need Something to Laugh About).



Ο εκδοτικός οίκος Gyldendal και οι συγγραφείς του βιβλίου, Φρέντερικ Χελμς και Λίνε Μόρελ Χολμ, δήλωσαν ότι αγνοούσαν το παρελθόν της Σβάλμπε και δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνα και να συμπεριλάβουν τα νέα στοιχεία σε αναθεωρημένες εκδόσεις του βιβλίου.





Παρότι εξέφρασε τη μεταμέλειά της, η Σβάλμπε θεωρεί «άδικο» να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κριτικής για πράξεις που έγιναν πριν από οκτώ δεκαετίες.



Η ίδια, που ζει στην πόλη Στρούερ, στην περιφέρεια της Κεντρικής Γιουτλάνδης της Δανίας, πρόσθεσε: «Εκείνη την εποχή, οι σύζυγοι δεν ασχολούνταν με τέτοια ζητήματα. Τα άφηναν στους άνδρες».



Η οικογένειά της δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η Σβάλμπε είναι «βαθιά επηρεασμένη από τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα» και αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.



Ιδρύθηκε το 1930 Το DNSAP ιδρύθηκε το 1930, ως άμεση μίμηση του ναζιστικού κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία, και αποτέλεσε το μεγαλύτερο φασιστικό κίνημα της Δανίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.



Στην περίοδο της μεγαλύτερης απήχησής του αριθμούσε περίπου 39.000 μέλη, ωστόσο παρέμεινε στο περιθώριο της πολιτικής ζωής της χώρας, συγκεντρώνοντας μόλις το 1,8% των ψήφων στις εκλογές του 1939.



Μετά τη γερμανική εισβολή το 1940, το DNSAP συνεργάστηκε ενεργά με τις δυνάμεις κατοχής και στρατολόγησε Δανούς για να πολεμήσουν στις τάξεις των Waffen-SS.



Σημειώνεται ότι το κόμμα διαλύθηκε μετά την απελευθέρωση της Δανίας, τον Μάιο του 1945.