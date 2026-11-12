Στους οχτώ οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν
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Στους οχτώ οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν

Στους 19 ανέρχονται οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια - Οι έρευνες συνεχίζονται,  250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση

Στους οχτώ οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στο Μπρούκλιν
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Στους οχτώ ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου στην Νέα Υόρκη και στους 19 οι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο της κατάρρευσης του κτιρίου στην συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν, όπου το τριώροφο οίκημα κατοικιών κατέρρευσε ολοσχερώς.


Περί τους 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση.
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