Δεν θα βιαστώ να πάρω απόφαση για το Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Axios
Δεν θα βιαστώ να πάρω απόφαση για το Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Axios
Θα δούμε τι θα συμβεί μετά τις αρχές του έτους, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος εν μέσω δημοσιευμάτων για πιέσεις από την πλευρά του Ισραήλ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «δεν βιάζεται» να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα επιτεθεί στο Ιράν ενώ αφήνει μάλιστα να εννοηθεί ότι θα πάρει την απόφαση μετά τις αρχές του 2027.
Η αναφορά έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων ότι το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός του, Μπένιαμιν Νετανιάχου, πιέζουν τις ΗΠΑ να αρχίσουν από κοινού επιχείρηση κατά του Ιράν.
Σε δήλωσή στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios και του ισραηλινού Καναλιού 12, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν βιάζομαι να πάρω καμία απόφαση» όσον αφορά το Ιράν. Πρόσθεσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί μετά τις αρχές του έτους».
Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε παρόμοιες δηλώσεις σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο Fox News. Εκεί όμως ανέφερε και ότι υπήρχαν «ενδείξεις» ότι το Ιράν επιδιώκει την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.
Το Axios υπενθυμίζει ότι μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ήταν αναποφάσιστος σχετικά με το τι έπρεπε να κάνει. Στην πραγματικότητα, φυσικά, είχε ήδη λάβει την απόφαση.
Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το Κανάλι 12 δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν με καχυποψία τις αναφορές για πίεση εκ μέρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου για την επανάληψη του πολέμου.
Αξιωματούχος που περιγράφεται ως πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ ανέφερε μάλιστα ότι η πίεση αυτή φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία παρά την απώλεια της πλειοψηφίας του στην Κνεσέτ στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Σε κάθε περίπτωση οι σχεδιασμοί στο Πεντάγωνο για μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζονται με την επιλογή των στόχων, αλλά και το πώς μπορεί να απαντήσει η Τεχεράνη.
Η αναφορά έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων ότι το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός του, Μπένιαμιν Νετανιάχου, πιέζουν τις ΗΠΑ να αρχίσουν από κοινού επιχείρηση κατά του Ιράν.
Σε δήλωσή στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios και του ισραηλινού Καναλιού 12, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν βιάζομαι να πάρω καμία απόφαση» όσον αφορά το Ιράν. Πρόσθεσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί μετά τις αρχές του έτους».
Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε παρόμοιες δηλώσεις σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο Fox News. Εκεί όμως ανέφερε και ότι υπήρχαν «ενδείξεις» ότι το Ιράν επιδιώκει την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.
Το Axios υπενθυμίζει ότι μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ήταν αναποφάσιστος σχετικά με το τι έπρεπε να κάνει. Στην πραγματικότητα, φυσικά, είχε ήδη λάβει την απόφαση.
Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το Κανάλι 12 δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν με καχυποψία τις αναφορές για πίεση εκ μέρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου για την επανάληψη του πολέμου.
Αξιωματούχος που περιγράφεται ως πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ ανέφερε μάλιστα ότι η πίεση αυτή φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία παρά την απώλεια της πλειοψηφίας του στην Κνεσέτ στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Σε κάθε περίπτωση οι σχεδιασμοί στο Πεντάγωνο για μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζονται με την επιλογή των στόχων, αλλά και το πώς μπορεί να απαντήσει η Τεχεράνη.
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