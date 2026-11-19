Δεν θα βιαστώ να πάρω απόφαση για το Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Axios

Θα δούμε τι θα συμβεί μετά τις αρχές του έτους, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος εν μέσω δημοσιευμάτων για πιέσεις από την πλευρά του Ισραήλ