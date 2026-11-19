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Κοινή έκκληση τριών θρησκευτικών ηγετών στη Συρία: «Σοβαρή η απειλή κατά των χριστιανικών κοινοτήτων»
Κοινή έκκληση τριών θρησκευτικών ηγετών στη Συρία: «Σοβαρή η απειλή κατά των χριστιανικών κοινοτήτων»
Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, γράφουν ο ελληνορθόδοξος, ο συρορθόδοξος και ο μελχίτης ελληνοκαθολικός Πατριάρχης Αντιοχείας
Οι ηγέτες χριστιανικών ομολογιών στη Συρία εξέδωσαν κοινή προειδοποίηση σχετικά με τους εντατικούς διωγμούς εναντίον των κοινοτήτων τους και το αν υπάρχει μέλλον για αυτές στη χώρα.
Στη δήλωση τους, αναφέρει το Fox News, επισημαίνουν «μια σειρά ειδεχθών και επαναλαμβανόμενων επιθέσεων που στοχεύουν τον συριακό λαό και τους χριστιανούς ειδικότερα. Επανειλημμένα έχουμε υψώσει τη φωνή μας, και συνεχίζουμε να το κάνουμε, καθώς αυτό το κύμα επιθέσεων συνεχίζεται αδιάκοπα. Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι, και δεν υπήρξαν ποτέ, μεμονωμένα περιστατικά».
Οι θρησκευτικοί ηγέτες ανέφεραν παραδείγματα πρόσφατων βίαιων επιθέσεων εναντίον μελών της χριστιανικής κοινότητας στη χώρα όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι.
Τη δήλωση υπογράφουν ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Ιωάννης Ι΄, ο συρορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Ιγνάτιος Αφρέμ Β΄ και ο μελχίτης ελληνοκαθολικός Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Γιουσέφ Αμπσί.
«Όσα έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν σε πολλά μέρη -μεταξύ τους και στην πρόσφατη περίπτωση της Αλ-Σουκαϊλαμπίγια- υπό τη μορφή συστηματικών επιθέσεων και απαγωγών με σκοπό την είσπραξη εξωφρενικών ποσών ως λύτρα, συνιστούν παραβίαση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποδεικνύεται από το βίντεο που δείχνει τα βάναυσα βασανιστήρια του κοσμηματοπώλη Μαχέρ Σανκάρι», γράφουν ακόμη.
Προχωρούν και σε άλλα περιστατικά βίαιων επιθέσεων: «Λόγω της αδυναμίας των αρμόδιων Αρχών να εξασφαλίσουν ασφάλεια και προστασία ως απάντηση σε όσα έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν, αυτές οι επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί για άλλη μια φορά τις τελευταίες ημέρες, με αποκορύφωμα τη στοχοποίηση του Αρχιεπισκόπου Γιουχάννα Άμπντο Άρμπας της Μελκιτικής Ελληνοκαθολικής Αρχιεπισκοπής Χομς, Χάμα, Αλ-Νάμπκ, Γιαμπρούντ και των εξαρτημένων περιοχών τους. Τον έδεσαν, του έδεσαν τα μάτια και τον φίμωσαν, ενώ το γραφείο του λεηλατήθηκε».
Οι ηγέτες προειδοποιούν ακόμη για ένα «σοβαρό ζήτημα σχετικά με το μέλλον των χριστιανών σε αυτή τη χώρα».
Μετά τη βομβιστική επίθεση στην εκκλησία του Μαρ Ελιάς στη Δαμασκό πέρυσι, όταν το Ισλαμικό Κράτος δολοφόνησε 25 ανθρώπους, ο πρόεδρος της Συρίας αλ-Σαράα δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις απειλές κατά της ασφάλειας των χριστιανών.
Το 2025, η κυβέρνησή του δήλωσε ότι απέτρεψε προγραμματισμένη επίθεση εναντίον εκκλησίας στην Ταρτούς. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανέφερε ότι συνελήφθησαν δύο άνδρες «ενώ κατευθύνονταν για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική ενέργεια».
Επιπλέον, η Συρία διόρισε τη δικηγόρο Χιντ Καμπαουάτ ως υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας. Είναι η μόνη χριστιανή και γυναίκα στο υπουργικό συμβούλιο.
Στη δήλωση τους, αναφέρει το Fox News, επισημαίνουν «μια σειρά ειδεχθών και επαναλαμβανόμενων επιθέσεων που στοχεύουν τον συριακό λαό και τους χριστιανούς ειδικότερα. Επανειλημμένα έχουμε υψώσει τη φωνή μας, και συνεχίζουμε να το κάνουμε, καθώς αυτό το κύμα επιθέσεων συνεχίζεται αδιάκοπα. Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι, και δεν υπήρξαν ποτέ, μεμονωμένα περιστατικά».
Οι θρησκευτικοί ηγέτες ανέφεραν παραδείγματα πρόσφατων βίαιων επιθέσεων εναντίον μελών της χριστιανικής κοινότητας στη χώρα όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι.
Τη δήλωση υπογράφουν ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Ιωάννης Ι΄, ο συρορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Ιγνάτιος Αφρέμ Β΄ και ο μελχίτης ελληνοκαθολικός Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Γιουσέφ Αμπσί.
«Όσα έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν σε πολλά μέρη -μεταξύ τους και στην πρόσφατη περίπτωση της Αλ-Σουκαϊλαμπίγια- υπό τη μορφή συστηματικών επιθέσεων και απαγωγών με σκοπό την είσπραξη εξωφρενικών ποσών ως λύτρα, συνιστούν παραβίαση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποδεικνύεται από το βίντεο που δείχνει τα βάναυσα βασανιστήρια του κοσμηματοπώλη Μαχέρ Σανκάρι», γράφουν ακόμη.
Προχωρούν και σε άλλα περιστατικά βίαιων επιθέσεων: «Λόγω της αδυναμίας των αρμόδιων Αρχών να εξασφαλίσουν ασφάλεια και προστασία ως απάντηση σε όσα έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν, αυτές οι επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί για άλλη μια φορά τις τελευταίες ημέρες, με αποκορύφωμα τη στοχοποίηση του Αρχιεπισκόπου Γιουχάννα Άμπντο Άρμπας της Μελκιτικής Ελληνοκαθολικής Αρχιεπισκοπής Χομς, Χάμα, Αλ-Νάμπκ, Γιαμπρούντ και των εξαρτημένων περιοχών τους. Τον έδεσαν, του έδεσαν τα μάτια και τον φίμωσαν, ενώ το γραφείο του λεηλατήθηκε».
Οι ηγέτες προειδοποιούν ακόμη για ένα «σοβαρό ζήτημα σχετικά με το μέλλον των χριστιανών σε αυτή τη χώρα».
Οι κινήσεις της συριακής κυβέρνησηςΑν και η συριακή κυβέρνηση δεν απάντησε στα αιτήματα του Fox News για να σχολιάσει την έκκληση, το αμερικανικό δίκτυο σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έχουν γίνει ορισμένες θετικές δηλώσεις.
Μετά τη βομβιστική επίθεση στην εκκλησία του Μαρ Ελιάς στη Δαμασκό πέρυσι, όταν το Ισλαμικό Κράτος δολοφόνησε 25 ανθρώπους, ο πρόεδρος της Συρίας αλ-Σαράα δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις απειλές κατά της ασφάλειας των χριστιανών.
Το 2025, η κυβέρνησή του δήλωσε ότι απέτρεψε προγραμματισμένη επίθεση εναντίον εκκλησίας στην Ταρτούς. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανέφερε ότι συνελήφθησαν δύο άνδρες «ενώ κατευθύνονταν για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική ενέργεια».
Επιπλέον, η Συρία διόρισε τη δικηγόρο Χιντ Καμπαουάτ ως υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας. Είναι η μόνη χριστιανή και γυναίκα στο υπουργικό συμβούλιο.
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