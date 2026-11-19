Ο Λευκός Οίκος κατέσχεσε τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων στο Air Force One «για λόγους ασφαλείας»
Ο Λευκός Οίκος κατέσχεσε τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων στο Air Force One «για λόγους ασφαλείας»
Δεν είχαν κατασχέσει τα τηλέφωνα δημοσιογράφων κατά την τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον Μάιο, σημείωσε δημοσιογράφος του Fox News
Ο Λευκός Οίκος κατέσχεσε σήμερα «για λόγους ασφαλείας» τα τηλέφωνα των εκπροσώπων του Τύπου που επιβαίνουν στο αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, το οποίο αναχώρησε από την Κίνα λίγες ώρες νωρίτερα, ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο μέτρο.
«Μας έχουν πάρει τα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο δημοσιογράφος του "pool", υπεύθυνος για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου των ΗΠΑ για τα άλλα μέσα ενημέρωσης που δεν τον συνόδευαν στο ταξίδι του.
Το Air Force One απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Σεντζέν στην Κίνα λίγο μετά τις 18:45 τοπική ώρα (12:45 ώρα Ελλάδας) μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Λευκός Οίκος δεν κατέσχεσε τα τηλέφωνα δημοσιογράφων κατά την τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον Μάιο, σημείωσε η δημοσιογράφος του Fox News, Τζάκι Χέινριχ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε μια ανάρτηση στο X.
Ενώ ο Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει απευθείας στις ΗΠΑ μετά τη σύνοδο κορυφής, αυτό το μέτρο του Λευκού Οίκου ενδέχεται να υποδηλώνει κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια. Ο Αμερικανός πρόεδρος έθιξε πολλές φορές την πιθανότητα μιας συνάντησής του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία.
«Μας έχουν πάρει τα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο δημοσιογράφος του "pool", υπεύθυνος για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου των ΗΠΑ για τα άλλα μέσα ενημέρωσης που δεν τον συνόδευαν στο ταξίδι του.
Το Air Force One απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Σεντζέν στην Κίνα λίγο μετά τις 18:45 τοπική ώρα (12:45 ώρα Ελλάδας) μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Reporters’ phones taken on Air Force One in rare security move https://t.co/A5TT8YvFzp— The Straits Times (@straits_times) November 19, 2026
Ο Λευκός Οίκος δεν κατέσχεσε τα τηλέφωνα δημοσιογράφων κατά την τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον Μάιο, σημείωσε η δημοσιογράφος του Fox News, Τζάκι Χέινριχ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε μια ανάρτηση στο X.
Ενώ ο Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει απευθείας στις ΗΠΑ μετά τη σύνοδο κορυφής, αυτό το μέτρο του Λευκού Οίκου ενδέχεται να υποδηλώνει κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια. Ο Αμερικανός πρόεδρος έθιξε πολλές φορές την πιθανότητα μιας συνάντησής του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία.
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