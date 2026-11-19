Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στη νοτιοδυτική Ρωσία
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στη νοτιοδυτική Ρωσία
Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε το Κίεβο σήμερα το μεσημέρι, με επιθέσεις με drones - Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής
Ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν σήμερα των θάνατο τριών ανθρώπων στην περιφέρεια Σαράτοφ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.
«Πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές... Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας τραυματίστηκε», τόνισε ο Ρομάν Μπουσάργκιν, ο τοπικός αξιωματούχος.
Ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε σε μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.
Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε το Κίεβο σήμερα το μεσημέρι, με επιθέσεις με drones να πλήττουν το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για θύματα.
«Πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές... Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας τραυματίστηκε», τόνισε ο Ρομάν Μπουσάργκιν, ο τοπικός αξιωματούχος.
Three killed in Ukrainian drone raid on Russia’s Saratov Region – governor https://t.co/ICDRHwlrYQ— Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) November 19, 2026
Ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε σε μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.
Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε το Κίεβο σήμερα το μεσημέρι, με επιθέσεις με drones να πλήττουν το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
A Russian drone struck a three-story building in broad daylight in Kyiv on Nov. 19 as Russia targets the capital with ongoing daytime drone attacks. Russia has been attacking the capital with drones throughout the day — triggering its eighth air raid alert since overnight — with explosions reported across the city as the assault remains actively underway. Video: Chris Occhicone / the Kyiv Independent.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 19, 2026
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για θύματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα