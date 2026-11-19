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Θρασύτατοι ληστές στο Τέξας «σήκωσαν» ΑΤΜ με κλαρκ κι έφυγαν... κύριοι, δείτε βίντεο
Θρασύτατοι ληστές στο Τέξας «σήκωσαν» ΑΤΜ με κλαρκ κι έφυγαν... κύριοι, δείτε βίντεο
Η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες ανέφερε ότι ξύπνησε από τον θόρυβο που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κλοπής και όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία
Έναν ασυνήθιστο τρόπο επέλεξαν άγνωστοι για να κλέψουν ένα ΑΤΜ από υποκατάστημα τράπεζας στο Ντάλας του Τέξας, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο περονοφόρο όχημα (κλαρκ), με το οποίο σήκωσαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και απομακρύνθηκαν από το σημείο.
Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε σε λωρίδα εξυπηρέτησης οδηγών (drive-thru) τραπεζικού υποκαταστήματος.
Σύμφωνα με το FOX 4, η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες ανέφερε ότι ξύπνησε από τον θόρυβο που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κλοπής. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Στο βίντεο διακρίνεται το μεγάλο περονοφόρο όχημα να μεταφέρει το ΑΤΜ και να απομακρύνεται αργά από τον χώρο της τράπεζας.
Δείτε τη στιγμή της ληστείας
Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Ντάλας, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάρρηξη λίγο πριν από τις 3:30 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Walnut Hill Lane, κοντά στο νοσοκομείο Presbyterian Hospital.
Η συγκεκριμένη τοποθεσία αντιστοιχεί σε υποκατάστημα της Bank of Texas, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ λίγες ώρες μετά τόσο το όχημα, όσο και το ΑΤΜ εντοπίστηκαν κάτω από μια γέφυρα, κοντά στο σημείο της ληστείας.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε σε λωρίδα εξυπηρέτησης οδηγών (drive-thru) τραπεζικού υποκαταστήματος.
Σύμφωνα με το FOX 4, η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες ανέφερε ότι ξύπνησε από τον θόρυβο που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της κλοπής. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Στο βίντεο διακρίνεται το μεγάλο περονοφόρο όχημα να μεταφέρει το ΑΤΜ και να απομακρύνεται αργά από τον χώρο της τράπεζας.
Δείτε τη στιγμή της ληστείας
Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Ντάλας, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάρρηξη λίγο πριν από τις 3:30 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Walnut Hill Lane, κοντά στο νοσοκομείο Presbyterian Hospital.
Η συγκεκριμένη τοποθεσία αντιστοιχεί σε υποκατάστημα της Bank of Texas, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ λίγες ώρες μετά τόσο το όχημα, όσο και το ΑΤΜ εντοπίστηκαν κάτω από μια γέφυρα, κοντά στο σημείο της ληστείας.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
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