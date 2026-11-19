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Διαρροή δεδομένων χιλιάδων πελατών από JPMorgan, Visa και Mastercard
Διαρροή δεδομένων χιλιάδων πελατών από JPMorgan, Visa και Mastercard
Οι εταιρείες που επηρεάστηκαν δεν κατονόμασαν την τρίτη εταιρεία που υπέστη την επίθεση - Τονίζουν ακόμη τα δεδομένα πληρωμών δεν επηρεάστηκαν
Ομάδα χάκερ με το όνομα n0n ανέλαβε την ευθύνη για την παραβίαση συστημάτων που οδήγησε στη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πελατών της Visa, της Mastercard και την JPMorgan Chase.
Σύμφωνα με το The Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται την εταιρεία κυβερνοασφάλειας SOCRadar, μια ομάδα χάκερ με το όνομα n0n ανέλαβε την ευθύνη.
Η ομάδα n0n ισχυρίστηκε στις 16 Νοεμβρίου ότι είχε αποκτήσει αρχεία κατόχων καρτών, τα οποία περιελάμβαναν «εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο καμπανιών για δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόχων καρτών», σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος που καταγράφηκε από την πλατφόρμα έρευνας για το κυβερνοέγκλημα eCrime.ch.
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν, όπως αναφέρει το Reuters, 124 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλων τραπεζών και περισσότερες από 16.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών, ορισμένες από τις οποίες συνοδεύονται από αριθμούς τηλεφώνου και ταχυδρομικούς κώδικες.
Εκπρόσωπος της Visa δήλωσε στη Wall Street Journal ότι το περιστατικό αφορούσε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Mastercard δήλωσε η παραβίαση εξέθεσε «περιορισμένο όγκο πληροφοριών από μια υποομάδα κατόχων καρτών που είχαν εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών». Η έκθεση έχει περιοριστεί και δεν επηρέασε το δίκτυο πληρωμών της Mastercard ούτε τη δυνατότητα των κατόχων καρτών να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους, πρόσθεσε.
Η δε JPMorgan ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν τρίτοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στην τράπεζα. Σύμφωνα με την WSJ, η τράπεζα εκτιμά ότι οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα μάρκετινγκ, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονόματα πελατών και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι η εξυπηρέτηση των πελατών δεν διακόπηκε.
Kαμία από τις τρεις εταιρείες δεν κατονόμασε την τρίτη εταιρεία που υπέστη την επίθεση. Επίσης, δήλωσαν ότι τα δεδομένα πληρωμών δεν επηρεάστηκαν.
Μετά τις ανακοινώσεις, οι μετοχές της Visa, της Mastercard και την JPMorgan Chase σημείωσαν πτώση, μέχρι και 2,6% (αυτή της Visa).
Σύμφωνα με το The Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται την εταιρεία κυβερνοασφάλειας SOCRadar, μια ομάδα χάκερ με το όνομα n0n ανέλαβε την ευθύνη.
Η ομάδα n0n ισχυρίστηκε στις 16 Νοεμβρίου ότι είχε αποκτήσει αρχεία κατόχων καρτών, τα οποία περιελάμβαναν «εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο καμπανιών για δεκάδες χιλιάδες διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόχων καρτών», σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος που καταγράφηκε από την πλατφόρμα έρευνας για το κυβερνοέγκλημα eCrime.ch.
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν, όπως αναφέρει το Reuters, 124 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλων τραπεζών και περισσότερες από 16.000 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών, ορισμένες από τις οποίες συνοδεύονται από αριθμούς τηλεφώνου και ταχυδρομικούς κώδικες.
Εκπρόσωπος της Visa δήλωσε στη Wall Street Journal ότι το περιστατικό αφορούσε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Mastercard δήλωσε η παραβίαση εξέθεσε «περιορισμένο όγκο πληροφοριών από μια υποομάδα κατόχων καρτών που είχαν εγγραφεί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών». Η έκθεση έχει περιοριστεί και δεν επηρέασε το δίκτυο πληρωμών της Mastercard ούτε τη δυνατότητα των κατόχων καρτών να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους, πρόσθεσε.
Η δε JPMorgan ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν τρίτοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στην τράπεζα. Σύμφωνα με την WSJ, η τράπεζα εκτιμά ότι οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα μάρκετινγκ, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονόματα πελατών και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η τράπεζα διευκρίνισε ότι η εξυπηρέτηση των πελατών δεν διακόπηκε.
Kαμία από τις τρεις εταιρείες δεν κατονόμασε την τρίτη εταιρεία που υπέστη την επίθεση. Επίσης, δήλωσαν ότι τα δεδομένα πληρωμών δεν επηρεάστηκαν.
Μετά τις ανακοινώσεις, οι μετοχές της Visa, της Mastercard και την JPMorgan Chase σημείωσαν πτώση, μέχρι και 2,6% (αυτή της Visa).
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