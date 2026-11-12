Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν, δείτε βίντεο
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Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν, δείτε βίντεο

Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση – Ένα άτομο παραμένει εγκλωβισμένο στα συντρίμμια

Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 ακόμη τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το απόγευμα της Τετάρτης (11/11). Σύμφωνα με αξιωματούχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY),  τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένα ακόμη άτομο παραμένει εγκλωβισμένο στα συντρίμμια και οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Φλάτμπους, στην ομώνυμη συνοικία του κεντρικού Μπρούκλιν, μια περιοχή με κυρίως κατοικίες. Η κατάρρευση αναφέρθηκε στις Αρχές γύρω στις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση προκλήθηκε από εργασίες σε γειτονικό εργοτάξιο. Το τριώροφο κτήριο βρισκόταν ακριβώς δίπλα στον χώρο των εργασιών και, όπως ανέφερε αξιωματούχος της Πυροσβεστικής, στέγαζε κατάστημα στο ισόγειο και τουλάχιστον ένα διαμέρισμα στους επάνω ορόφους.



Οι δραματικές εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης

«Μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε κατάρρευση κτηρίου στη λεωφόρο Φλάτμπους, στο Μπρούκλιν», ανέφερε η FDNY σε ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τετάρτης.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει πυροσβέστες να ανασύρουν ένα θύμα μέσα από έναν τεράστιο σωρό συντριμμιών. Τέσσερις πυροσβέστες το τοποθετούν σε φορείο και το απομακρύνουν από τον χώρο της κατάρρευσης.

Οι διασώστες επιστράτευσαν drones για να ενισχύσουν τις έρευνες, ενώ, καθώς το φως της ημέρας λιγόστευε, χρησιμοποίησαν φακούς για να συνεχίσουν την αναζήτηση εγκλωβισμένων.

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Με τη δύση του ήλιου, δεκάδες πυροσβέστες παρέμεναν στο σημείο, απομακρύνοντας μπάζα και αντικείμενα από το κατεστραμμένο κτήριο. Σε χαρακτηριστικά πλάνα, ένας πυροσβέστης φαίνεται να πετά στην άκρη μαξιλάρια, ενώ ένας συνάδελφός του μετακινεί έναν κατεστραμμένο φούρνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια.



Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν, με τις Αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό του ατόμου που παρέμενε εγκλωβισμένο.

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