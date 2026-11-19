Καρέ καρέ η στιγμή που 56χρονος πυροβολεί αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη, αυτοκτόνησε μετά την επέμβαση της SWAT
Καρέ καρέ η στιγμή που 56χρονος πυροβολεί αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη, αυτοκτόνησε μετά την επέμβαση της SWAT
Η επίθεση έγινε την στιγμή που αστυνομικός να χρησιμοποιεί ειδικό εργαλείο για να ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα διαμερίσματος
Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή που ένας 56χρονος άνδρας πυροβολεί δύο μέλη της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Co-op City, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11), όταν οι δύο ένστολοι έφτασαν σε πολυώροφο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο ευημερίας (wellness check) στον 56χρονο, έπειτα από σχετικό αίτημα.
Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται ένας αστυνομικός να χρησιμοποιεί ειδικό εργαλείο για να ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα του διαμερίσματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 56χρονος ανοίγει πυρ μέσα από την πόρτα, τραυματίζοντας τον έναν αστυνομικό στο χέρι και τη δεύτερη αστυνομικό στους γλουτούς.
Στα πλάνα ακούγεται ένας από τους ένστολους να φωνάζει επανειλημμένα «πυροβολισμοί», ενώ στη συνέχεια ακούγεται η προειδοποίηση «αστυνομικός κάτω», καθώς οι υπόλοιποι προσπαθούν να απομακρυνθούν από την είσοδο.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο ένας εξ αυτών πήρε εξιτήριο, ενώ η δεύτερη αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Και οι δύο αναμένεται να αναρρώσουν.
Μετά τους πυροβολισμούς, ο 56χρονος οχυρώθηκε στο διαμέρισμά του, στον 25ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD SWAT).
Το περιστατικό έληξε όταν ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από αυτοπυροβολισμό μέσα στο διαμέρισμα.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένα από τους υπηρεσιακούς ασυρμάτους των αστυνομικών φέρεται να δέχθηκε σφαίρα, με τη συσκευή να υφίσταται ζημιά και ενδεχομένως να συνέβαλε στην προστασία του ένστολου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο συγκρότημα κατοικιών Co-op City, στο Μπρονξ, όπου λειτουργεί ξεχωριστή υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας, με ένστολους που έχουν δικαίωμα οπλοφορίας και σύλληψης.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11), όταν οι δύο ένστολοι έφτασαν σε πολυώροφο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο ευημερίας (wellness check) στον 56χρονο, έπειτα από σχετικό αίτημα.
Στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται ένας αστυνομικός να χρησιμοποιεί ειδικό εργαλείο για να ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα του διαμερίσματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 56χρονος ανοίγει πυρ μέσα από την πόρτα, τραυματίζοντας τον έναν αστυνομικό στο χέρι και τη δεύτερη αστυνομικό στους γλουτούς.
Στα πλάνα ακούγεται ένας από τους ένστολους να φωνάζει επανειλημμένα «πυροβολισμοί», ενώ στη συνέχεια ακούγεται η προειδοποίηση «αστυνομικός κάτω», καθώς οι υπόλοιποι προσπαθούν να απομακρυνθούν από την είσοδο.
Δείτε την στιγμή των πυροβολισμών
🚨🇺🇸 TWO NYC PEACE OFFICERS SHOT DURING BRONX WELLNESS CHECK— Nova Intel (@intel_nova) November 19, 2026
Bodycam footage captures the terrifying moment two New York City peace officers were shot by a suicidal man while conducting a wellness check inside a Bronx high-rise.
https://t.co/auBMxeN77C
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο ένας εξ αυτών πήρε εξιτήριο, ενώ η δεύτερη αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Και οι δύο αναμένεται να αναρρώσουν.
Μετά τους πυροβολισμούς, ο 56χρονος οχυρώθηκε στο διαμέρισμά του, στον 25ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD SWAT).
Ο δράστης αυτοκτόνησε
Το περιστατικό έληξε όταν ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από αυτοπυροβολισμό μέσα στο διαμέρισμα.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένα από τους υπηρεσιακούς ασυρμάτους των αστυνομικών φέρεται να δέχθηκε σφαίρα, με τη συσκευή να υφίσταται ζημιά και ενδεχομένως να συνέβαλε στην προστασία του ένστολου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο συγκρότημα κατοικιών Co-op City, στο Μπρονξ, όπου λειτουργεί ξεχωριστή υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας, με ένστολους που έχουν δικαίωμα οπλοφορίας και σύλληψης.
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