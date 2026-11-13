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Απίστευτο video: Τράκαραν σε άδειο πάρκινγκ αλλά έγιναν φίλες!
Δύο γυναίκες οδηγοί κατάφεραν να συγκρουστούν κάνοντας όπισθεν σε ένα σχεδόν άδειο πάρκινγκ. Το απίθανο σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο, αλλά η συνέχεια της ιστορίας είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Χώρος υπήρχε άφθονος. Άλλα αυτοκίνητα να δυσκολεύουν τις μανούβρες τους, ουσιαστικά κανένα. Κι όμως, δύο οδηγοί στο Ναγκάεβο, στην περιοχή της Ουφά, στη Ρωσία, βρήκαν τον τρόπο να καταλήξουν ακριβώς στο ίδιο σημείο, με τα πίσω μέρη των αυτοκινήτων τους να συναντιούνται σε ένα τρακάρισμα που δύσκολα εξηγείται βλέποντας πόσο ελεύθερο χώρο είχαν στη διάθεσή τους. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.
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