Απίστευτο video: Τράκαραν σε άδειο πάρκινγκ αλλά έγιναν φίλες!

Χώρος υπήρχε άφθονος. Άλλα αυτοκίνητα να δυσκολεύουν τις μανούβρες τους, ουσιαστικά κανένα. Κι όμως, δύο οδηγοί στο Ναγκάεβο, στην περιοχή της Ουφά, στη Ρωσία, βρήκαν τον τρόπο να καταλήξουν ακριβώς στο ίδιο σημείο, με τα πίσω μέρη των αυτοκινήτων τους να συναντιούνται σε ένα τρακάρισμα που δύσκολα εξηγείται βλέποντας πόσο ελεύθερο χώρο είχαν στη διάθεσή τους. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.