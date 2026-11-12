Από το Κρεμλίνο στο Δουβλίνο: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ζελένσκι
Από το Κρεμλίνο στο Δουβλίνο: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ζελένσκι
Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι χαρακτήρισαν «χρήσιμες» τις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα
Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, μετέβησαν κατευθείαν στο Δουβλίνο για να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός ηγέτης πήρε μέρος στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.
Νωρίτερα ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε «χρήσιμες» τις συνομιλίες που είχαν οι απεσταλμένοι με τον Ρώσο ηγέτη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και σε νέες συναντήσεις.
Ο Ουκρανός ηγέτης πήρε μέρος στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.
Αντικείμενο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα ειρήνευσης στην Ουκρανία. Οι διπλωματικές συζητήσεις λαμβάνουν χώρα την επομένη των διαπραγματεύσεων, την Τρίτη και Τετάρτη, στο Άμπου Ντάμπι, τις πρώτες απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα από τον Φεβρουάριο.
Zelensky meets with Steve Witkoff and Jared Kushner in Dublin. https://t.co/CQUTOolMA0— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
Νωρίτερα ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε «χρήσιμες» τις συνομιλίες που είχαν οι απεσταλμένοι με τον Ρώσο ηγέτη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και σε νέες συναντήσεις.
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