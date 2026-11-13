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Σάλος με βίντεο που δείχνει υποψήφια Μις Κολομβία να σπρώχνει συνυποψήφιές της για ένα καλύτερο πλάνο, «δεν είμαι εγωκεντρική» απάντησε η ίδια
Σάλος με βίντεο που δείχνει υποψήφια Μις Κολομβία να σπρώχνει συνυποψήφιές της για ένα καλύτερο πλάνο, «δεν είμαι εγωκεντρική» απάντησε η ίδια
Πρωταγωνίστρια η 23χρονη Μις Σούκρε, Τζουλιάνα Ναβίλα Γκόμες
Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Κολομβία η συμπεριφορά που επέδειξε υποψήφια στα εθνικά καλλιστεία κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, καθώς σε βίντεο έχει καταγραφεί να σπρώχνει συνυποψήφιές της για ένα καλύτερο πλάνο.
Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης είναι η Μις Σούκρε, Τζουλιάνα Ναβίλα Γκόμες, η οποία στα πλάνα φαίνεται να προσπαθεί να μετακινήσει δύο άλλες υποψήφιες, προκειμένου να τις τοποθετήσει στη σωστή θέση.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα η Γκόμες αρχικά μετακίνησε τη τη Μις Βάγιε, Βαλεντίνα Ντούκε Εστράδα, και στη συνέχεια τη Μις Τολίμα, Βαλέρι Ζάριθ Μαρτίνεθ, οι οποίες φαίνεται να αντέδρασαν με δυσαρέσκεια στην κίνηση της συνυποψήφιάς τους.
Η κίνηση της Μις Σούκρε προκάλεσε σχόλια στα social media με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν «αγενή», επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να είχε ενεργήσει με μεγαλύτερη διακριτικότητα.
Μετά τις αντιδράσεις η Τζουλιάνα Ναβίλα απάντησε με βίντεό της στο οποίο περιέγραψε ότι η κριτική έχει επηρεάσει τη συναισθηματική της κατάσταση και την εικόνα της στον διαγωνισμό ομορφιάς.
«Σκέφτηκα πολύ τι έπρεπε να κάνω σχετικά με αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι τόσο εγωκεντρική όσο όλοι προσπάθησαν να με παρουσιάσουν. Αποφάσισα να σας δείξω τον πραγματικό μου εαυτό, αποφάσισα να είμαι η Τζουλιάνα Ναβίλα, ο άνθρωπος που είμαι εδώ και πολύ καιρό» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά της
Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης είναι η Μις Σούκρε, Τζουλιάνα Ναβίλα Γκόμες, η οποία στα πλάνα φαίνεται να προσπαθεί να μετακινήσει δύο άλλες υποψήφιες, προκειμένου να τις τοποθετήσει στη σωστή θέση.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα η Γκόμες αρχικά μετακίνησε τη τη Μις Βάγιε, Βαλεντίνα Ντούκε Εστράδα, και στη συνέχεια τη Μις Τολίμα, Βαλέρι Ζάριθ Μαρτίνεθ, οι οποίες φαίνεται να αντέδρασαν με δυσαρέσκεια στην κίνηση της συνυποψήφιάς τους.
Η κίνηση της Μις Σούκρε προκάλεσε σχόλια στα social media με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν «αγενή», επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να είχε ενεργήσει με μεγαλύτερη διακριτικότητα.
Beauty queen accused of SHOVING rivals aside to get better spot in group photo at Colombia's National Beauty Contest— RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 11, 2026
Miss Sucre Juliana Navila branded 'egotistical' as some demand her removal
Backlash forces her to break silence and deny wrongdoing pic.twitter.com/uyl9dPKGte
Μετά τις αντιδράσεις η Τζουλιάνα Ναβίλα απάντησε με βίντεό της στο οποίο περιέγραψε ότι η κριτική έχει επηρεάσει τη συναισθηματική της κατάσταση και την εικόνα της στον διαγωνισμό ομορφιάς.
«Σκέφτηκα πολύ τι έπρεπε να κάνω σχετικά με αυτή την κατάσταση. Δεν είμαι τόσο εγωκεντρική όσο όλοι προσπάθησαν να με παρουσιάσουν. Αποφάσισα να σας δείξω τον πραγματικό μου εαυτό, αποφάσισα να είμαι η Τζουλιάνα Ναβίλα, ο άνθρωπος που είμαι εδώ και πολύ καιρό» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά της
🔵 “Un video de 5 segundos no define a una persona. Quiero que me conozcan”, expresó Juliana Navila Gómez Anaya, miss #Sucre en el #ConcursoNacionalDeLaBelleza 2026, tras polémica por video con miss #Tolima y Miss #Valle pic.twitter.com/XOcUEY8HTH— korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) November 11, 2026
Ποια είναι η Τζουλιάνα Ναβίλα Γκόμες ΑναγιαΗ Μις Σούκρε γεννήθηκε στο Σινσελέχο, είναι 23 ετών και εργάζεται ως γιατρός. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Universidad del Norte και παράλληλα δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου.
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Το ενδιαφέρον της για την υγεία την έχει οδηγήσει στην οργάνωση και τον συντονισμό δράσεων προαγωγής της υγείας και πρόληψης ασθενειών στην περιοχή της, μέσω των οποίων επιδιώκει να προσφέρει ενημέρωση και υπηρεσίες φροντίδας στις τοπικές κοινότητες.
Για την ίδια, η ιατρική και η επικοινωνία αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων ενώ με τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Μις Κολομβία έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της γυναικείας ηγεσίας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.
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