Σάλος με βίντεο που δείχνει υποψήφια Μις Κολομβία να σπρώχνει συνυποψήφιές της για ένα καλύτερο πλάνο, «δεν είμαι εγωκεντρική» απάντησε η ίδια

Το ενδιαφέρον της για την υγεία την έχει οδηγήσει στην οργάνωση και τον συντονισμό δράσεων προαγωγής της υγείας και πρόληψης ασθενειών στην περιοχή της, μέσω των οποίων επιδιώκει να προσφέρει ενημέρωση και υπηρεσίες φροντίδας στις τοπικές κοινότητες.Για την ίδια, η ιατρική και η επικοινωνία αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων ενώ με τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό Μις Κολομβία έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της γυναικείας ηγεσίας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.