«Μου έβαλαν το όπλο στο στόμα, απειλούσαν να ακρωτηριάσουν τα γεννητικά μου όργανα»: Συγκλονίζει ο 66χρονος αγρότης στη Νότια Αφρική που βασανίστηκε με τη σύζυγό του από ληστές
«Μου έβαλαν το όπλο στο στόμα, απειλούσαν να ακρωτηριάσουν τα γεννητικά μου όργανα»: Συγκλονίζει ο 66χρονος αγρότης στη Νότια Αφρική που βασανίστηκε με τη σύζυγό του από ληστές
Το ελαττωματικό όπλο που του έσωσε τη ζωή και ο φρουρός που εμφανίστηκε την κρίσιμη στιγμή
Τον εφιάλτη που έζησε πριν από λίγες ημέρες, όταν τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι του στη Νότια Αφρική και υπέβαλαν τον ίδιο και τη σύζυγό του σε φρικτά βασανιστήρια επί τρεις ώρες, περιγράφει ο 66χρονος αγρότης Λες Μπρετ, αποκαλύπτοντας πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τον θάνατο, όταν οι δράστες έβαλαν στο στόμα του ένα AK-47.
Ο πρώην στρατιωτικός και αστυνομικός, που δέχθηκε την επίθεση την 1η Νοεμβρίου στην περιοχή Μπρούντερστρουμ, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ, μίλησε στην τοπική εφημερίδα The Citizen για τα βασανιστήρια που υπέστη μαζί με τη σύζυγό του, Νατάσα, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφεραν τελικά να επιζήσουν.
«Μας έδεσαν με τα χέρια πίσω από την πλάτη και τα πόδια ενωμένα, μας έκλεισαν τα μάτια και μας έβαλαν κουρέλια στο στόμα. Στη συνέχεια άρχισαν να μας ξυλοκοπούν άγρια», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, οι δράστες απαιτούσαν επίμονα τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και χρήματα. Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης, ένας από αυτούς του αφαίρεσε το κάλυμμα από τα μάτια, προκειμένου να τον αναγκάσει να παρακολουθήσει τα βασανιστήρια της συζύγου του.
«Μας είχαν κόψει τα ρούχα και ήθελαν να βλέπω τι έκαναν στη Νατάσα. Την έκοβαν γύρω από τις θηλές με μαχαίρι και ψαλίδι», είπε.
Οι ένοπλοι χρησιμοποίησαν επίσης έναν μεγάλο κόφτη μετάλλων για να απειλήσουν ότι θα ακρωτηριάσουν τα γεννητικά όργανα του 66χρονου. «Έβαλαν τους όρχεις μου μέσα στον κόφτη, με την απειλή να είναι προφανής. Τους είπα πού βρισκόταν το κλειδί του χρηματοκιβωτίου και εκείνοι έκαναν άνω κάτω ολόκληρο το σπίτι», περιέγραψε.
Ωστόσο, ακόμη και όταν απέκτησαν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, οι δράστες συνέχισαν τα βασανιστήρια, απαιτώντας ένα εκατομμύριο ραντ (περίπου 54.000 ευρώ), ποσό που, σύμφωνα με τον Μπρετ, το ζευγάρι δεν διέθετε.
«Μας πέταξαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο, έβρασαν νερό στην κουζίνα και άρχισαν να το χύνουν πάνω μας. Τους έλεγα ότι δεν είχαμε εκατομμύρια. Τους πρόσφερα τα αυτοκίνητά μου, τους πρότεινα ακόμη και να πάω σε ΑΤΜ για να σηκώσω χρήματα, αλλά δεν ήθελαν τίποτα από αυτά», συνέχισε την συγκλονιστική περιγραφή του ο 66χρονος.
«Κανονικά θα έπρεπε να είχα πεθάνει. Αλλά αυτό το AK-47 είναι ελαττωματικό εδώ και χρόνια και δεν πυροδοτεί ποτέ την τελευταία σφαίρα. Και είχε απομείνει μόνο μία», εξήγησε. «Δεν εκπυρσοκρότησε, διαφορετικά τώρα θα ήμουν νεκρός. Μόνο χάρη στη Θεία Χάρη επιζήσαμε η Νατάσα κι εγώ».
Η σωτηρία του ζευγαριού ήρθε τελικά από μια απροσδόκητη επίσκεψη. Ένας ένοπλος φρουρός τοπικής περιπολίας εμφανίστηκε στην ιδιοκτησία προκειμένου να ελέγξει ένα πρόβλημα με την αντλία νερού, το οποίο είχε αναφέρει προηγουμένως ο Μπρετ.
Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του, οι δράστες έκλεισαν το ζευγάρι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και τράπηκαν σε φυγή. Η Νατάσα κατάφερε να απελευθερωθεί από τα δεσμά της και να καλέσει σε βοήθεια.
«Θεωρώ ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση σε αγρόκτημα. Κανείς δεν βασανίζεται επί τρεις ώρες, δεν περιχύνεται με βραστό νερό και δεν απειλείται με ακρωτηριασμό των γεννητικών του οργάνων σε μια απλή ληστεία σπιτιού, όταν οι δράστες αφήνουν πίσω τους τόσα πολλά αντικείμενα αξίας», τόνισε.
Η επίθεση στον Μπρετ και τη σύζυγό του προστίθεται σε μια σειρά βίαιων περιστατικών σε αγροκτήματα της Νότιας Αφρικής, τα οποία έχουν αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση για την ασφάλεια των λευκών αγροτών στη χώρα. Πολλοί καταγγέλλουν ότι αποτελούν στόχο βίαιων διώξεων και ότι απειλούνται οι περιουσίες τους, ενώ η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί συστηματικής στοχοποίησης των λευκών, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στο γενικότερο πρόβλημα της εγκληματικότητας.
Ο πρώην στρατιωτικός και αστυνομικός, που δέχθηκε την επίθεση την 1η Νοεμβρίου στην περιοχή Μπρούντερστρουμ, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ, μίλησε στην τοπική εφημερίδα The Citizen για τα βασανιστήρια που υπέστη μαζί με τη σύζυγό του, Νατάσα, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφεραν τελικά να επιζήσουν.
«Μας έδεσαν με τα χέρια πίσω από την πλάτη και τα πόδια ενωμένα, μας έκλεισαν τα μάτια και μας έβαλαν κουρέλια στο στόμα. Στη συνέχεια άρχισαν να μας ξυλοκοπούν άγρια», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, οι δράστες απαιτούσαν επίμονα τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και χρήματα. Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης, ένας από αυτούς του αφαίρεσε το κάλυμμα από τα μάτια, προκειμένου να τον αναγκάσει να παρακολουθήσει τα βασανιστήρια της συζύγου του.
Les Brett, 67, and his 68-year-old wife Natasha were attacked at around 7.30pm on Sunday, November 1, when three armed men invaded their home in Broederstroom, North West province, about 60km north of Johannesburg. https://t.co/EBOfBZ42sa— Ranbir Singh (@RanbirS11414092) November 4, 2026
«Μας είχαν κόψει τα ρούχα και ήθελαν να βλέπω τι έκαναν στη Νατάσα. Την έκοβαν γύρω από τις θηλές με μαχαίρι και ψαλίδι», είπε.
Οι ένοπλοι χρησιμοποίησαν επίσης έναν μεγάλο κόφτη μετάλλων για να απειλήσουν ότι θα ακρωτηριάσουν τα γεννητικά όργανα του 66χρονου. «Έβαλαν τους όρχεις μου μέσα στον κόφτη, με την απειλή να είναι προφανής. Τους είπα πού βρισκόταν το κλειδί του χρηματοκιβωτίου και εκείνοι έκαναν άνω κάτω ολόκληρο το σπίτι», περιέγραψε.
Ωστόσο, ακόμη και όταν απέκτησαν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, οι δράστες συνέχισαν τα βασανιστήρια, απαιτώντας ένα εκατομμύριο ραντ (περίπου 54.000 ευρώ), ποσό που, σύμφωνα με τον Μπρετ, το ζευγάρι δεν διέθετε.
«Μας πέταξαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο, έβρασαν νερό στην κουζίνα και άρχισαν να το χύνουν πάνω μας. Τους έλεγα ότι δεν είχαμε εκατομμύρια. Τους πρόσφερα τα αυτοκίνητά μου, τους πρότεινα ακόμη και να πάω σε ΑΤΜ για να σηκώσω χρήματα, αλλά δεν ήθελαν τίποτα από αυτά», συνέχισε την συγκλονιστική περιγραφή του ο 66χρονος.
«Θα ήμουν νεκρός αν το όπλο λειτουργούσε»Η πιο κρίσιμη στιγμή της επίθεσης ήρθε όταν ένας από τους δράστες άρπαξε το AK-47 του Μπρετ, το έβαλε στο στόμα του και πάτησε τη σκανδάλη. Το όπλο, ωστόσο, δεν εκπυρσοκρότησε.
«Κανονικά θα έπρεπε να είχα πεθάνει. Αλλά αυτό το AK-47 είναι ελαττωματικό εδώ και χρόνια και δεν πυροδοτεί ποτέ την τελευταία σφαίρα. Και είχε απομείνει μόνο μία», εξήγησε. «Δεν εκπυρσοκρότησε, διαφορετικά τώρα θα ήμουν νεκρός. Μόνο χάρη στη Θεία Χάρη επιζήσαμε η Νατάσα κι εγώ».
Η σωτηρία του ζευγαριού ήρθε τελικά από μια απροσδόκητη επίσκεψη. Ένας ένοπλος φρουρός τοπικής περιπολίας εμφανίστηκε στην ιδιοκτησία προκειμένου να ελέγξει ένα πρόβλημα με την αντλία νερού, το οποίο είχε αναφέρει προηγουμένως ο Μπρετ.
Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του, οι δράστες έκλεισαν το ζευγάρι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και τράπηκαν σε φυγή. Η Νατάσα κατάφερε να απελευθερωθεί από τα δεσμά της και να καλέσει σε βοήθεια.
«Δεν ήταν μια συνηθισμένη ληστεία»Παρά τη βιαιότητα της επίθεσης, ο Μπρετ εκτιμά ότι οι δράστες δεν είχαν ως μοναδικό κίνητρο τη ληστεία. Όπως υποστήριξε, οι τρεις άνδρες αφαίρεσαν επτά πυροβόλα όπλα, δύο κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή, αλλά άφησαν πίσω τους ακριβές φωτογραφικές μηχανές, κοσμήματα, πορτοφόλια και τα αυτοκίνητα της οικογένειας.
«Θεωρώ ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση σε αγρόκτημα. Κανείς δεν βασανίζεται επί τρεις ώρες, δεν περιχύνεται με βραστό νερό και δεν απειλείται με ακρωτηριασμό των γεννητικών του οργάνων σε μια απλή ληστεία σπιτιού, όταν οι δράστες αφήνουν πίσω τους τόσα πολλά αντικείμενα αξίας», τόνισε.
Η επίθεση στον Μπρετ και τη σύζυγό του προστίθεται σε μια σειρά βίαιων περιστατικών σε αγροκτήματα της Νότιας Αφρικής, τα οποία έχουν αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση για την ασφάλεια των λευκών αγροτών στη χώρα. Πολλοί καταγγέλλουν ότι αποτελούν στόχο βίαιων διώξεων και ότι απειλούνται οι περιουσίες τους, ενώ η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί συστηματικής στοχοποίησης των λευκών, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στο γενικότερο πρόβλημα της εγκληματικότητας.
Δύο ακόμη βίαιες επιθέσεις σε αγροκτήματαΗ επίθεση στον Μπρετ σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν ακόμη δύο ιδιαίτερα βίαια περιστατικά σε αγροτικές κατοικίες της Νότιας Αφρικής, μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.
Σε ένα από αυτά, ο 50χρονος αγρότης Ντόνοβαν Μαρξ δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του στο Σάιφερφοντεϊν, κοντά στο Βέντερσντορπ, όταν τρεις ένοπλοι άνδρες με κουκούλες ακινητοποίησαν έναν εργάτη που κούρευε το γκαζόν και απαίτησαν να μάθουν πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης.
Όταν ο Μαρξ επέστρεψε με το αγροτικό του όχημα, οι δράστες τον πυροβόλησαν στο πάνω μέρος του σώματος, τον έσυραν μέσα στο σπίτι, τον έδεσαν και τον μαχαίρωσαν επανειλημμένα. Στη συνέχεια του έκοψαν και τα δύο αυτιά.
Οι ένοπλοι έκλεψαν τρία πυροβόλα όπλα από το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν με το αυτοκίνητό του. Ο εργάτης κατάφερε να απελευθερωθεί και να ειδοποιήσει τις Αρχές.
Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την οικογένειά του, οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μέρος του παχέος εντέρου του, ενώ δεν κατάφεραν να σώσουν τα αυτιά του.
Για την επίθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε ύποπτοι, δύο στην περιοχή Βέντερσντορπ και άλλοι τρεις στην Προμόσα, κοντά στο Πότσεφστρουμ.
Σε ξεχωριστό περιστατικό, στην περιοχή Βάσφοντεϊν του Χαμανσκράαλ, τρεις άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία τα ξημερώματα, πυροβόλησαν μία φορά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη στο μέτωπο, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιό του. Στη συνέχεια διέφυγαν με μετρητά και αντικείμενα από το σπίτι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, λοχαγό Γιόχαν φαν Ντάικ.
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