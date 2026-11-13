Οι Ευρωπαίοι στις επόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία, πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπουν ΗΠΑ και Ρωσία

Μετά τη συνάντηση Ζελένσκι με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Δουβλίνο, προαναγγέλλεται μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων, ενώ ουκρανικά drones πλήττουν τη Ρωσία





Την ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου υπογράμμισαν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο







«Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να το πετύχουμε με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έκβαση της διαδικασίας.



Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσουν νέες συναντήσεις, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στην αποκλιμάκωση και στην επίτευξη εκεχειριών.







Γουίτκοφ: «Σήμερα έγινε πρόοδος» – Η αποτίμηση του Κρεμλίνου Είχαν προηγηθεί οι επαφές των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τις οποίες το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χρήσιμες, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ρωσική πρόταση για κοινή ανθρωπιστική αποστολή σε πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.



«Νομίζω ότι σήμερα έγινε πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN, σημειώνοντας ότι θετικά ήταν και τα αποτελέσματα των συνομιλιών της προηγούμενης ημέρας στο Άμπου Ντάμπι.



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Μετά τις συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στο Δουβλίνο, όπου συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι, ο οποίος είχε παραστεί στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.



Νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν και ρωσικό μήνυμα για το ΝΑΤΟ Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου, γνωστοποίησε ότι Πούτιν και Τραμπ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για την Ουκρανία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, εντός του Νοεμβρίου.



Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συνέχιση των απευθείας επαφών Μόσχας και Κιέβου, οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από εννέα μήνες διακοπής.



Στον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία θα συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Δουβλίνο. Ο Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο για πρόοδο στις επαφές με τη Μόσχα , ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος προανήγγειλε τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου. Την ίδια ώρα, μεγάλη επίθεση με ουκρανικά drones έθεσε σε συναγερμό τη ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας το κλείσιμο των τεσσάρων αεροδρομίων της.Την ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου υπογράμμισαν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ , μετά τη συνάντησή τους το βράδυ της Πέμπτης στην ιρλανδική πρωτεύουσα.«Δεν μπορούμε να καταλήξουμε στη συμφωνία αυτή χωρίς οι Ευρωπαίοι να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Κούσνερ, ένας από τους δύο απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από ιρλανδική αεροπορική βάση.«Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να το πετύχουμε με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έκβαση της διαδικασίας.Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσουν νέες συναντήσεις, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στην αποκλιμάκωση και στην επίτευξη εκεχειριών.Παράλληλα, προανήγγειλε τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των προσώπων που θα απελευθερωθούν ή το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.Είχαν προηγηθεί οι επαφές των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τις οποίες το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χρήσιμες, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ρωσική πρόταση για κοινή ανθρωπιστική αποστολή σε πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.«Νομίζω ότι σήμερα έγινε πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN, σημειώνοντας ότι θετικά ήταν και τα αποτελέσματα των συνομιλιών της προηγούμενης ημέρας στο Άμπου Ντάμπι.«Νόμιζαν ότι δεν θα ξαναρχίζαμε την τριμερή, αλλά το κάναμε. Ορίσαμε μια νέα συνάντηση πέρα από αυτό. Αυτό είναι που θέλει να δει ο πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε.Μετά τις συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στο Δουβλίνο, όπου συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι, ο οποίος είχε παραστεί στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου, γνωστοποίησε ότι Πούτιν και Τραμπ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για την Ουκρανία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, εντός του Νοεμβρίου.Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συνέχιση των απευθείας επαφών Μόσχας και Κιέβου, οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από εννέα μήνες διακοπής.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ακόμη ότι η ρωσική ηγεσία κατέστησε σαφή στους Αμερικανούς απεσταλμένους την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα στηρίξουν τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην ήπειρο.



Επίθεση με εκατοντάδες drones στη Ρωσία – Έκλεισαν τα αεροδρόμια της Μόσχας Παρά τις διπλωματικές διεργασίες, η ένταση στο πεδίο των επιχειρήσεων παραμένει υψηλή. Αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη Ρωσία, περιλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας.



Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έως και 700 drones φέρονται να έχουν κινηθεί εντός της ρωσικής επικράτειας, ενώ περισσότερα από 50 αναφέρεται ότι έχουν ήδη καταρριφθεί.



Η απειλή οδήγησε στο κλείσιμο και των τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα.



Ο ακριβής αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η συνολική έκταση της επιχείρησης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.