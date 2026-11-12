Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέο πόλεμο κατά του Ιράν: Μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή επιβεβαιώνει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ετοιμάζονται να στείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενώ δύο επιχειρούν ήδη στην περιοχή
Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, είχε τονίσει με ανάρτησή του στο Truth Social πως «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού».
Mιλώντας στο i24NEWS ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάννυ Ντανόν, επιβεβαίωσε τα παραπάνω. «Παρατηρούμε εκτεταμένες προετοιμασίες από την πλευρά των ΗΠΑ: μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και θέτουν τις πρεσβείες τους σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε
Επίσης, το USS Theodore Roosevelt αναμένεται να φτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροπλανοφόρων σε τρία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ετοιμάζονται να στείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενώ δύο επιχειρούν ήδη στην περιοχή.
BREAKING: Israel says the U.S. is secretly preparing for a renewed war with Iran, with Israel’s UN Ambassador Danny Danon revealing that Washington is moving large numbers of troops into the region and placing its embassies on high alert, per i24NEWS. “We’re seeing extensive preparations by the US: it is moving large numbers of troops into the region and putting its embassies on high alert,” Danon said. The U.S. reportedly has around 200 refueling aircraft deployed and is preparing to bring a third aircraft carrier into the region, alongside two already operating there. Comes as Trump has completely ruled out negotiations with Iran saying “We don’t need a deal with Iran. Those days have long since passed.”— The Hormuz Report (@HormuzReport) November 12, 2026
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