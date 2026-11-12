Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέο πόλεμο κατά του Ιράν: Μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή επιβεβαιώνει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ισραήλ Ιράν Πόλεμος CENTCOM

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέο πόλεμο κατά του Ιράν: Μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή επιβεβαιώνει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ετοιμάζονται να στείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενώ δύο επιχειρούν ήδη στην περιοχή

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέο πόλεμο κατά του Ιράν: Μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή επιβεβαιώνει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
28 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) προειδοποιεί το Ισραήλ για νέο πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν στο κοντινό μέλλον, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Kan. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο παρόμοιες προειδοποιήσεις απευθύνθηκαν και στα κράτη του Κόλπου, προτρέποντάς τα να αυξήσουν τα επίπεδα συναγερμού τους.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, είχε τονίσει με ανάρτησή του στο Truth Social πως «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού».

Mιλώντας στο i24NEWS ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάννυ Ντανόν, επιβεβαίωσε τα παραπάνω. «Παρατηρούμε εκτεταμένες προετοιμασίες από την πλευρά των ΗΠΑ: μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και θέτουν τις πρεσβείες τους σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε

Επίσης, το USS Theodore Roosevelt αναμένεται να φτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροπλανοφόρων σε τρία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ετοιμάζονται να στείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενώ δύο επιχειρούν ήδη στην περιοχή.

28 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης